H F1 στους δρόμους της Μαδρίτης

Έφθασαν οι ημέρες (11-13 Σεπτεμβρίου) για το πρώτο GP στο Madring, την πίστα που κατασκευάστηκε στην Μαδρίτη, συνδυάζοντας τους δρόμους που συνδέουν τα κτίρια της εκθεσιακής περιοχής με ένα μόνιμο τμήμα για τους αγώνες.

Η πίστα που δημιουργήθηκε έχει μήκος 5,416 χλμ. και διαθέτει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και η «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων που χαρακτηρίζεται από κλίση 24%. Τα μείγματα που επιλέχθηκαν για αυτή τη διοργάνωση είναι το C2 ως σκληρό, το C3 ως μεσαίο και το C4 ως μαλακό. Η γραμμή εκκίνησης-τερματισμού και η Στροφή 1 απέχουν μόλις 200 μέτρα. Ο πρώτος τομέας είναι πολύ γρήγορος και οδηγεί σε ένα δεύτερο τμήμα με αρκετές στροφές μέσης και χαμηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης της κεκλιμένης Στροφής 12. Το τελικό τμήμα του γύρου περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από στροφές 90 μοιρών, παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι οδηγοί στο Μπακού.

Η πίστα της Μαδρίτης βρίσκεται στις πέντε πιο απαιτητικές του ημερολογίου, με πλευρικές δυνάμεις συγκρίσιμες με αυτές που καταγράφονται στη Βαρκελώνη και στο Silverstone. Η στροφή «Monumental» είναι αυτή που δημιουργεί το μεγαλύτερο κατακόρυφο φορτίο της σεζόν, όχι μόνο λόγω της κλίσης της αλλά και λόγω του μήκους της.

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της πίστας είναι η υψομετρική της διαφορά. Το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στη Στροφή 7, περίπου 700 μέτρα πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Το τμήμα που οδηγεί σε αυτό, ξεκινώντας από τη Στροφή 6, παρουσιάζει κλίση 8% και υψομετρική αύξηση 10 μέτρων. Το χαμηλότερο σημείο της πίστας βρίσκεται στη Στροφή 2, με υψομετρική διαφορά 26 μέτρων σε σύγκριση με τη Στροφή 7.

Ελλείψει δοκιμών στη νέα πίστα πριν από το αγωνιστικό Σαββατοκύριακο, οι ομάδες θα περιμένουν μέχρι τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά για να καθορίσουν το πρόγραμμά τους για τις επόμενες ημέρες και τη στρατηγική χρήσης ελαστικών για τον αγώνα. Σε περίπτωση που η φθορά των μαλακότερων μιγμάτων αποδειχθεί σημαντική, ενδέχεται να αποφασίσουν να διατηρήσουν σετ σκληρών ελαστικών για τον αγώνα της Κυριακής. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, την ίδια εβδομάδα πέρυσι οι μέγιστες έφτασαν τους 29°C.

Η F1 έχει εμφανιστεί και στο παρελθόν στην περιοχή της Μαδρίτης. Μεταξύ 1968 και 1981 εννέα αγώνες του GP της Ισπανίας διεξήχθησαν στην Jarama, που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στην πίστα του Σαν Σεμπαστιάν ντε λος Ρέγιες είναι ο Μario Andretti (2), ενώ η Lotus βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης των κατασκευαστών με τέσσερις νίκες. Tο GP της Ισπανίας έχει διεξαχθεί 55 φορές σε πέντε διαφορετικές πίστες. Oι πιο επιτυχημένοι οδηγοί είναι ο Μichael Schumacher και ο Lewis Hamilton, με έξι νίκες ο καθένας, ενώ η Ferrari ηγείται της κατάταξης των κατασκευαστών με 12 νίκες.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+, ενώ ο αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί ζωντανά και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

14:30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 Free Practice 2 ANT1+

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου

13:30 Free Practice 3 ANT1+

17:00 Kατατακτήριες ANT1+

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+