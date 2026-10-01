H F1 ταξιδεύει στη Μαλαισία για το GP του Μπαχρέιν

Μία ακόμη αναμέτρηση έρχεται με το 16ο Grand Prix του Μπαχρέιν, που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα της Σεπάνγκ στη Μαλαισία την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 10:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Η Formula 1 ζει μια από τις πιο παράδοξες στιγμές στο σύγχρονο καλεντάρι της. Λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή οι οργανωτές του GP στο Μπαχρέιν προχώρησαν σε μία απρόσμενη συμφωνία: το Grand Prix του Μπαχρέιν μεταφέρεται και διεξάγεται στη Μαλαισία, στην εμβληματική πίστα της Σεπάνγκ (PETRONAS Sepang International Circuit). Αμέσως μετά την,μάχη στους στενούς δρόμους του Μπακού, ομάδες και οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό. Η επιστροφή της Sepang στο πρόγραμμα της F1 για πρώτη φορά μετά το 2017, επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο απαιτητικές, αυθεντικές και σκληρές αγωνιστικές διαδρομές στον πλανήτη. Ένας αγώνας που διατηρεί τον τίτλο και τα εμπορικά δικαιώματα του Μπαχρέιν, αλλά κουβαλά όλη την τροπική ομορφιά, την υγρασία και τις τεχνικές προκλήσεις της Μαλαισίας.

Η μετάβαση από το φθινοπωρινό Αζερμπαϊτζάν στις τροπικές συνθήκες της πολιτείας Σελανγκόρ αποτελεί πρόκληση για ανθρώπους και μηχανές. Στη Σεπάνγκ, ο υδράργυρος ξεπερνά σταθερά τους 33–35°C, όμως ο πραγματικός εχθρός είναι η σχετική υγρασία, η οποία αγγίζει συχνά το 80% με 90%. Μέσα στο κόκπιτ ενός σύγχρονου μονοθεσίου, η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 50°C. Οι οδηγοί καλούνται να αντέξουν απώλεια σωματικών υγρών που φτάνει τα 3 με 4 κιλά κατά τη διάρκεια των 56 γύρων. Η σωματική κόπωση και η διατήρηση της απόλυτης συγκέντρωσης σε διαδοχικά φρεναρίσματα και καμπές υψηλών G αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας. Παράλληλα, ο παράγοντας των ξαφνικών μουσώνων είναι πάντα παρών. Οι τροπικές μπόρες των απογευματινών ωρών μπορούν μέσα σε δευτερόλεπτα να μετατρέψουν ένα στεγνό οδόστρωμα σε πίστα γεμάτη λιμνάζοντα νερά. Τα ραντάρ καιρού στα pit wall θα πάρουν φωτιά, καθώς το σωστό timing για την επιλογή των ενδιάμεσων ή των βρόχινων ελαστικών μπορεί να κρίνει τα πάντα.

Η πίστα έχει μήκος 5.543 μέτρα και αποτελείται από 15 στροφές (5 αριστερές και 10 δεξιές). Σχεδιασμένη από τον Χέρμαν Τίλκε, η διαδρομή προσφέρει μεγάλο πλάτος –σε αρκετά σημεία φτάνει τα 16 μέτρα– επιτρέποντας ποικιλία αγωνιστικών γραμμών και θεαματικά προσπεράσματα. Το τεχνικό σικέιν των στροφών 1 και 2 απαιτεί σταθερότητα στο φρενάρισμα υπό γωνία και μηχανική πρόσφυση στην επιτάχυνση. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ταχύτατες ανοιχτές καμπές 5 και 6, καθώς και το απαιτητικό σύμπλεγμα 7 και 8. Εκεί τα μονοθέσια χρειάζονται μέγιστη κάθετη δύναμη ώστε να παραμείνουν «βιδωμένα» στην άσφαλτο σε ταχύτητες άνω των 230 km/h. Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τις δύο παράλληλες ευθείες – την πίσω ευθεία και την ευθεία εκκίνησης-τερματισμού – μήκους σχεδόν 900 μέτρων η καθεμία, οι οποίες ενώνονται με την αργή φουρκέτα της στροφής 15.

Σε αυτές τις δύο ευθείες, η ισχύς και η απόδοση της υβριδικής μηχανής διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η αποτελεσματική ανάκτηση και διάθεση της ηλεκτρικής ενέργειας (deployment) αποτελεί το βασικό εφόδιο για άμυνα ή επίθεση με τη βοήθεια του Overtake mode στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού. Θα υπάρχουν 4 ζώνες straight mode στις δυο ευθείες και ανάμεσα στις στροφές 3 – 4 και 8 – 9. Ταυτόχρονα, τα συστήματα ψύξης δοκιμάζονται στα άκρα. Ο θερμός και υγρός αέρας μειώνει την απόδοση των ψυγείων, υποχρεώνοντας τις ομάδες να ανοίξουν στο μέγιστο τα καλύμματα των μονοθέσιων, θυσιάζοντας ένα μέρος της αεροδυναμικής απόδοσης προς όφελος της απόδοσης και της αξιοπιστίας. Η άσφαλτος της Sepang είναι γνωστή για την τραχιά υφή της, η οποία σε συνδυασμό με τα μεγάλα πλευρικά φορτία των γρήγορων καμπών ανεβάζει στα ύψη τις θερμοκρασίες των πελμάτων. Στη διάθεση ομάδων και οδηγών θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας: C2, C3, C4. Η στρατηγική των δύο pit stop θεωρείται η βασική προσέγγιση σε συνθήκες στεγνού οδοστρώματος, ενώ σε περίπτωση που η φθορά επιταχυνθεί από υψηλές θερμοκρασίες δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και επιθετικές τακτικές τριών στάσεων. Ο Αntonelli με τη Mercedes καλείται να διαχειριστεί την πίεση των διωκτών του σε μία πίστα που απαιτεί απόλυτη ωριμότητα στη διαχείριση των ελαστικών. Ο Russell θα προσπαθήσει να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά στη βαθμολογία, παρότι και ο ίδιος δεν έχει αγωνιστεί σ’ αυτή την πίστα ξανά.

Από τους 22 οδηγούς που θα εκκινήσουν την Κυριακή οι 10 έχουν αγωνιστεί στη Σεπάνγκ στο παρελθόν: Hamilton (2014 νίκη), Αlonso (2005, 2007, 2012 νίκες), Verstappen (2017), Sainz, Gasly, Hulkenberg, Stroll, Οcon, Bottas και Perez. Πολυνίκης οδηγός είναι ο Vettel με 4 νίκες (2010,2011, 2013, 2015), ενώ από τους κατασκευαστές πολυνίκης είναι η Ferrari με 7 νίκες (1999, 2000, 2001, 2004, 2008, 2012, 2015).

Η μέχρι στιγμής φετινή βαθμολογία μετά από 15 αγώνες

Οδηγών Κατασκευαστών

Αntonelli 302 Mercedes 538

Russell 236 Ferrari 378

Hamilton 199 McLaren 306

Νorris 186 Red Bull Racing 263

Leclerc 179 Racing Bulls 83

Verstappen 163 Alpine 68

Piastri 120 Haas 27

Πρόγραμμα μεταδόσεων

2/10 F1 FP1 07:30 ANT1+

2/10 F1 FP2 11:00 ANT1+

3/10 F1 FP3 07:30 ANT1+

3/10 F1 Qualifying 11:00 ANT1+

4/10 F1 Race 10:00 ANT1, ANT1+

Πηγή: https://www.antenna.gr/F1/