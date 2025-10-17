H F1 ταξιδεύει στο Austin του Τexas αυτό το Σαββατοκύριακο, για την επόμενη μάχη μεταξύ των οδηγών της McLaren για τον παγκόσμιο τίτλο, με τον Verstappen πάντα πρόθυμο να τους νικήσει…

Ο αγώνας στο Circuit of the Americas του Austin περιλαμβάνεται στο αγωνιστικό ημερολόγιο της F1 από το 2012. Στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής οι διαθέσιμες γόμες ελαστικών θα είναι και πάλι η C1 ως σκληρή, η C3 ως μεσαία και η C4 ως σκληρή.

Ο αγώνας στο Austin διαθέτει και Sprint, πράγμα που σημαίνει ότι οι ομάδες έχουν μόνο μία ώρα για να δοκιμάσουν τις διάφορες επιλογές τους, κάτι που θα μπορούσε να αυξήσει την αβεβαιότητα για την έκβαση του Σαββατοκύριακου. Το 2024 15 οδηγοί ξεκίνησαν με ελαστικά Medium, περιλαμβανομένης και της τριάδας που ανέβηκε στο βάθρο.

Τα Soft δεν ήταν δημοφιλής επιλογή την ημέρα του αγώνα, με μόνο τον Esteban Ocon της Alpine να τα βάζει στον τελευταίο γύρο, για να κερδίσει έναν επιπλέον βαθμό. Αντίστοιχα, η πιο δημοφιλής στρατηγική ήταν το ένα pit stop, με μόνο λίγους οδηγούς να επιλέγουν δύο. Αν και τα μεσαία ελαστικά έδειξαν σημαντικά σημάδια φθοράς στο Sprint, στον αγώνα οι οδηγοί κατάφεραν να παρατείνουν το stint με προσεκτική διαχείριση, βοηθούμενοι από μια περίοδο Safety Car, παρά το βάρος των μονοθεσίων τους από τα γεμάτα ρεζερβουάρ.

Το Grand Prix στο Circuit of the Americas έχει διάρκεια 56 γύρων, με κατεύθυνση αντίθετη προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Η πίστα μήκους 5,513 χιλιομέτρων διαθέτει 20 στροφές, εμπνευσμένες από τη Maggots-Becketts του Silverstone, τη Suzuka, το Hockenheim και τη διαρρύθμιση του Istanbul Park. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του είναι η υψομετρική διαφορά 41 μέτρων, που γίνεται πιο αισθητή στην απότομη ανηφόρα αμέσως μετά την εκκίνηση.

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο δεύτερος γύρος του ημερολογίου στις ΗΠΑ μετά το Μαϊάμι, ενώ ακολουθεί το Las Vegas. Στη διάρκεια των δεκαετιών, το GP των ΗΠΑ έχει φιλοξενηθεί σε έξι διαφορετικές πίστες, από τον εναρκτήριο αγώνα του 1959 στο Sebring έως την 45η έκδοση, που έλαβε χώρα στο Austin.

Ωστόσο, με 12 αγώνες να έχουν διεξαχθεί στο Texas, το COTA δεν είναι η πίστα που έχει φιλοξενήσει τoυς περισσότερους, καθώς το ρεκόρ αυτό ανήκει στο Watkins Glen, στο οποίο έγιναν 20 Grand Prix μεταξύ 1961 και 1980. Το Indianapolis Motor Speedway φιλοξένησε 8 αγώνες μεταξύ 2000 και 2007, ενώ 4 πραγματοποιήθηκαν στο Detroit (1985-1988) και 3 στο Φοίνιξ (1989-1991). Το Sebring το 1959 και το Riverside τον επόμενο χρόνο, όπως και το Dallas το 1984, φιλοξένησαν από έναν αγώνα.

Ο Lewis Hamilton κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών (5 στο Austin και μία στην Ιndianapolis), μία λιγότερη από τον Μichael Schumacher (ο οποίος κέρδισε πέντε φορές στην Ιndianapolis). Οι δυό τους είναι ισόπαλοι στις pole position με 4 ο καθένας. Ο Hamilton κατέκτησε επίσης δύο από τους παγκόσμιους τίτλους του στο Τexas, τον τρίτο το 2015 και τον έκτο το 2019. Όσον αφορά τους κατασκευαστές, η Ferrari κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες με 11: δύο στο Watkins Glen, πέντε στην Ιndianapolis και τέσσερις στο Austin.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix στο Austin, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP ΗΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:30 – 21.30 Free Practice 1 ANT1+

Σάββατο 18 Οκτωβρίου

00:30 – 01.30 Sprint κατατακτήριες ΑΝΤ1+

20:00 – 21.00 0 Sprint αγώνας ANT1+

Κυριακή 19 Οκτωβρίου

00:00 – 01.00 κατατακτήριες ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

22:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ & 23:45 ΑΝΤ1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

