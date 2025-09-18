H F1 ταξιδεύει στο Αζερμπαϊτζάν

Το ευρωπαϊκό σκέλος της F1 έφτασε στο τέλος του για φέτος και οι οδηγοί αποχαιρετούν την ήπειρό μας, καθώς προετοιμάζονται για το τελευταίο τρίτο του πρωταθλήματος, που ξεκινά στο Μπακού, την Πόλη των Ανέμων.

Η πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν είναι η μεγαλύτερη αστική περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, καθώς και ολόκληρης της περιοχής του Καυκάσου. Φιλοξενεί Grand Prix κάθε χρόνο από το 2016, με εξαίρεση το 2020. Παραδόξως, εκείνη την πρώτη χρονιά ήταν γνωστό ως Ευρωπαϊκό Grand Prix, παρά το γεγονός ότι το Αζερμπαϊτζάν βρίσκεται γεωγραφικά στην Ασία.

Η πίστα του Μπακού έχει μήκος 6,003 χιλιόμετρα και διασχίζει την παλιά πόλη και το πιο σύγχρονο τμήμα της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν. Διαθέτει 20 στροφές, πολλές από τις οποίες είναι 90 μοιρών. Η κύρια ευθεία είναι πολύ φαρδιά και έχει χώρο για τουλάχιστον τρία αυτοκίνητα να τρέχουν δίπλα-δίπλα. Ωστόσο, σε ορισμένα τμήματα της παλιάς πόλης, όπως η στροφή 8, η στενότερη από όλες, η πίστα έχει πλάτος μόλις επτά μέτρα.

Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτού του είδους τις πίστες, το περιθώριο για λάθη είναι ελάχιστο και το παραμικρό σφάλμα ενός οδηγού έχει υψηλό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι το Safety Car μπορεί να είναι συχνό φαινόμενο τόσο στα προκριματικά όσο και στον αγώνα. Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στο Μπακού είναι ότι τα κτίρια κατά μήκος της πίστας ρίχνουν σκιά πάνω στην πίστα και, σε συνδυασμό με τον άνεμο, αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά και τη θερμοκρασία του αέρα. Αν και είναι μια αστική περιοχή, το Μπακού έχει μερικές πολύ μεγάλες ευθείες όπου τα αυτοκίνητα φτάνουν σε πολύ υψηλές τελικές ταχύτητες, που ασκούν σημαντικές κάθετες φορτίσεις στα ελαστικά.

Έχουν διεξαχθεί οκτώ Grand Prix στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, με επτά διαφορετικούς νικητές. Ο μόνος οδηγός που έχει κατακτήσει δύο νίκες είναι ο Sergio Perez, ο οποίος αγωνίστηκε για τη Red Bull το 2021 και το 2023. Η ομάδα του Μίλτον Κέινς είναι η πιο επιτυχημένη με περαιτέρω νίκες το 2017 και το 2022, χάρη στον Daniel Ricciardo και τον Μax Verstappen αντίστοιχα. Η Mercedes έχει κερδίσει τρεις φορές με τον Rosberg το 2016, τον Hamilton το 2018 και τον Bottas το 2019, ενώ πέρυσι στην υψηλότερη θέση του βάθρου των νικητών ανέβηκε ο Oscar Piastri.

Όσον αφορά τις pole positions, ένας οδηγός είναι ο κυρίαρχος του Μπακού: ο Charles Leclerc ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες από το 2021 έως το 2024, ακόμη και αν το αυτοκίνητό του δεν φαινόταν αρκετά ανταγωνιστικό για να πάρει την pole. Οι άλλοι οδηγοί που έχουν εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη γραμμή εκκίνησης είναι ο Rosberg (2016), ο Hamilton (2017), ο Vettel (2018) και ο Bottas (2019). Ο Perez προηγείται όσον αφορά τις θέσεις στο βάθρο με 5, ακολουθούμενος από τον Vettel με 3. Όσον αφορά τις ομάδες, η Mercedes έχει 7, μπροστά από τη Red Bull με 6 και τη Ferrari με 5.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix Ιταλίας, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP AZERBAIJAN

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου

11:30 – 12.30 Free Practice 1 ANT1+

15:00 – 16.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

11:30 – 12.30 Free Practice 3 ANT+

15:00 – 16.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

14:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ και 16:30 ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/