H F1 ταξιδεύει στο Βέλγιο

Μία ιστορική πίστα, ένα μοναδικό σκηνικό στα δάση των Αρδεννών και μία ακόμη απρόβλεπτη μάχη, έρχονται με το 10ο Grand Prix της Formula 1, που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο την Κυριακή, 19 Ιουλίου, στις 16:00.

Στους τελευταίους 4 αγώνες είχαμε 4 διαφορετικούς νικητές: Ο Antonelli κέρδισε στο Μονακό, ο Hamilton για πρώτη φορά με τη Ferrari στη Βαρκελώνη, ο Russell στην Αυστρία και ο Leclerc στη Βρετανία. Το 10ο φετινό GP που θα διεξαχθεί στην πίστα του Σπα Φρανκοσάμπ είναι το 70στο βελγικό GP, τα 58 από αυτά έχουν διεξαχθεί σ’ αυτή την πίστα. Πρόκειται για την μεγαλύτερη σε μήκος (7004m) διαδρομή του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα την αγαπημένη πολλών οδηγών, καθώς συνθέτει μια απαιτητική οδηγική πρόκληση.

Στροφές, όπως η Eau Rouge, η Raidillion και η Pouhon, αποτελούν σημείο αναφοράς. Την πρώτη φορά που διεξήχθη αγώνας εκεί το 1921, η διαμόρφωση της πίστας ήταν στα 15km και διέρχονταν από τα χωριά Francorchamps, Stavelot, Malmedy. Tο πρώτo GP έγινε το 1925 από τότε έχουν αλλάξει πολλά, το μήκος της πίστας μειώθηκε με γνώμονα την ασφάλεια (1979) αλλά ο χαρακτήρας της δεν αλλοιώθηκε. Το ρίσκο που παίρνουν οι οδηγοί ανεβαίνοντας με τέρμα γκάζι την Eau Rouge και τα δυστυχήματα που έχουν γίνει στην έξοδό της τα τελευταία χρόνια, δίνουν μια δραματική διάσταση στον αγώνα.

Στη σημερινή της μορφή η πίστα του Σπα έχει 19 στροφές, ο αγώνας διαρκεί 44 γύρους και το ρεκόρ γύρου είναι στο 1:44.701 και ανήκει στο Sergio Pérez που αγωνίζεται με την Cadillac. Η φετινή πρόβλεψη καιρού δίνει χαμηλές θερμοκρασίες από 14 – 25 βαθμούς Κελσίου και πιθανότητα βροχής όλες τις μέρες. Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί προ πολλού και οι οργανωτές περιμένουν σχεδόν 400.000 θεατές. Η πίστα έχει ανακατασκευαστεί, μεγάλο μέρος του οδοστρώματος έχει ξαναστρωθεί. Στη διάθεση όλων των οδηγών θα βρίσκονται οι μεσαίες γόμες της γκάμας: Η γόμα C2 θα είναι η λευκή/σκληρή, η γόμα C3 θα είναι η κίτρινη/μέση, η γόμα C4 θα είναι η κόκκινη μαλακή. Η πίστα περιλαμβάνει όλους τους τύπους στροφών, συνδεδεμένους με πολύ γρήγορα τμήματα, γεγονός που δυσκολεύει τις ομάδες να βρουν τον ιδεατό αεροδυναμικό συμβιβασμό.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι ασυνήθιστο να βλέπουμε μονοθέσια με ισχυρή υβριδική μηχανή να κινούνται ταχύτερα στον πρώτο και τον τρίτο τομέα αλλά να δυσκολεύονται στον δεύτερο όπου η αεροδυναμική απόδοση παίζει κυρίαρχο ρόλο, ή το αντίστροφο. Ορισμένοι συνδυασμοί στροφών, όπως η Eau Rouge – Raidillon, είναι πολύ απαιτητικοί και έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως η ισχυρή συμπίεση λόγω της έντονη υψομετρικής διαφοράς που ασκεί κατακόρυφη πίεση, τόσο στον οδηγό όσο και στο μονοθέσιο. Από τους οδηγούς που θα πάρουν εκκίνηση, στο Σπα έχουν κερδίσει, οι Φερστάπεν (2023, 2022, 2021), Χάμιλτον (2024, 2020, 2017, 2015, 2010) Λεκλέρκ (2019) και Πιάστρι (2025). Πολυνίκης στη συγκεκριμένη διαδρομή είναι ο άτυχος Μ. Σουμάχερ με 6 νίκες.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 17 Ioυλίου

14:30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 Free Practice 2 ANT1+

Σάββατο 18 Ιουλίου

13:30 Free Practice 3 ANT1+

17:00 Kατατακτήριες ANT1+

Κυριακή 19 Ιουλίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1, ΑΝΤ1+

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΡΩΤΟΙ

Kimi Antonelli 179

George Russell 154

Lewis Hamilton 147

Charles Leclerc 108

Lando Norris 97

Oscar Piastri 82

Max Verstappen 76

Isack Hadjar 52

Pierre Gasly 42

Liam Lawson 39

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Mercedes 333

Ferrari 255

McLaren 179

Red Bull 128

Alpine 60

Racing Bulls 59

Haas 21

Williams 11

Audi 6

Aston Martin 1

Cadillac 0