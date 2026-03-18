H Formula 1 αλλάζει το DNA της

Οι δύο πρώτες μάχες της σεζόν έδειξαν ότι το σπορ βασίζεται περισσότερο στη στρατηγική της ενέργειας παρά στην οδηγική ικανότητα και σπιρτάδα των πιλότων.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: F1, MERCEDES, AUDI, FERRARI, REDBULL

Οι πρώτοι δύο αγώνες υπό τους νέους κανονισμούς της Formula 1 προσέφεραν ακριβώς αυτό που ήλπιζαν οι δημιουργοί τους: περισσότερα προσπεράσματα. Στο πρόσφατο Grand Prix της Αυστραλίας στη Μελβούρνη, οι προσπεράσεις σχεδόν τριπλασιάστηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Στο Grand Prix της Κίνας το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο αριθμός τους ήταν μικρότερος, αλλά και πάλι πρωταγωνιστικός. Η αλήθεια είναι όμως ότι πολλά από αυτά τα προσπεράσματα δεν προέκυψαν μέσα από τα κλασικά στοιχεία των αγώνων, όπως ένα πιο αργό φρενάρισμα στη στροφή ή μια τολμηρή αγωνιστική τακτική. Αντιθέτως, αυτό συνέβη όταν ένα μονοθέσιο προσωρινά «ξέμενε» από ηλεκτρική ενέργεια.

Στο πλαίσιο μιας από τις σημαντικότερες αλλαγές κανονισμών στην ιστορία του σπορ, περίπου το μισό της ισχύος ενός μονοθεσίου προέρχεται πλέον από τον ηλεκτρικό κινητήρα. Οι οδηγοί πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά πότε η μπαταρία αποδίδει ή βρίσκεται σε φάση ανάκτησης ενέργειας. Οταν η μπαταρία αδειάζει, το μονοθέσιο γίνεται ευάλωτο. Οταν επαναφορτιστεί μέσω της ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα, ο οδηγός μπορεί να επιτεθεί ξανά.

Αυτός ο νέος αγωνιστικός κύκλος δημιουργεί, μοιραία, απότομες διακυμάνσεις στην απόδοση μέσα στον αγώνα. Και αυτό είναι που γεννά ερωτήματα για το κατά πόσο η στροφή της Formula 1 προς τη βιωσιμότητα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο κρίνονται οι αγώνες.

Στη νέα εποχή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τα μονοθέσια εξακολουθούν να μοιάζουν με Formula 1, ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο παράγουν και χρησιμοποιούν ισχύ είναι πολύ διαφορετικός. Ο γνωστός υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας εσωτερικής καύσης παραμένει εκεί, αλλά πλέον μοιράζεται σχεδόν ισότιμα την ισχύ του με το ηλεκτρικό σύστημα. Παράλληλα, λειτουργεί πλέον με 100% βιώσιμο καύσιμο, σχεδιασμένο να είναι ουδέτερο ως προς τον άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

Τα μονοθέσια είναι μικρότερα και ελαφρύτερα, ενώ διαθέτουν νέα ενεργά αεροδυναμικά συστήματα που μειώνουν την αντίσταση του αέρα στις ευθείες. Οι μεγάλες αλλαγές κανονισμών οδηγούν συχνά σε μικρά τσουνάμι πειραματισμών, καθώς οι ομάδες αναζητούν νέου είδους πλεονεκτήματα.

Η διαχείριση ενέργειας έχει πλέον γίνει κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής. Οπως δείχνουν και σχετικές μελέτες, οι ομάδες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε μικρές, ασφαλείς βελτιώσεις και σε ριζικές καινοτομίες που μπορεί να αποφέρουν τεράστια οφέλη ή να καταλήξουν σε παταγώδη αποτυχία.ένα νέο είδος αγώνα

Το εναρκτήριο Grand Prix της Αυστραλίας έδωσε μια σαφή εικόνα των αλλαγών. Νωρίς στον αγώνα, ο George Russell της Mercedes και ο Charles Leclerc της Ferrari προσπερνούσαν ο ένας τον άλλον επανειλημμένα μέσα σε λίγους γύρους. Όμως το μοτίβο ήταν ασυνήθιστο: κανείς δεν ήταν σταθερά ταχύτερος.

Αντίθετα, τα μονοθέσιά τους εναλλάσσονταν μεταξύ φάσεων εξάντλησης και επαναφόρτισης ενέργειας. Το αποτέλεσμα έμοιαζε λιγότερο με παραδοσιακό αγώνα και περισσότερο με μια στρατηγική εναλλαγή ισχύος.

Στην Κίνα, παρότι οι τέσσερις πρώτοι τερμάτισαν στις ίδιες θέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν, αυτό δεν αποκάλυψε την πραγματική εξέλιξη του αγώνα. Οπως και στη Μελβούρνη, οι Ferrari ξεκίνησαν δυναμικά, δυσκολεύοντας τη Mercedes. Ο Hamilton μπήκε πρώτος στην πρώτη στροφή, μέσα σε αποθέωση από το κινεζικό κοινό.

Η Mercedes επανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο, όμως η εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας αναζωπύρωσε τη μάχη. Ο Αntonelli ξέφυγε μπροστά για την πρώτη του νίκη, αλλά η μάχη του Russell με τις Ferrari –και στη συνέχεια η μονομαχία των Hamilton και Leclerc– έγινε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τα νέα μονοθέσια είναι δεδομένο ότι έχουν δημιουργήσει κάτι σαν «υπαρξιακή κρίση» στη Formula 1, με τους πιλότους να επιλέγουν πότε θα χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρική ενίσχυση, δημιουργώντας έναν ρυθμό προσπεράσεων μπρος-πίσω, το λεγόμενο «yo-yo racing». Οι μάχες πλέον βασίζονται περισσότερο στη στρατηγική της ενέργειας παρά στην οδηγική ικανότητα και σπιρτάδα των πιλότων.

Στη νέα υβριδική εποχή, οι πιλότοι, είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να προσαρμόσουν τα σημεία φρεναρίσματος για να ανακτούν ενέργεια πιο αποτελεσματικά. Μπορεί ακόμη και να χρειαστεί να σηκώνουν το πόδι από το γκάζι, σε καταστάσεις όπου παλαιότερα θα πίεζαν στο όριο. Την ίδια στιγμή όμως, τα νέα μονοθέσια έχουν λύσει ένα παλιό πρόβλημα: την αδυναμία να ακολουθήσουν το ένα το άλλο από κοντά. Με πιο απλή αεροδυναμική και λιγότερο «βρώμικο αέρα», οι οδηγοί μπορούν πλέον να πλησιάζουν πολύ περισσότερο.

Ο ίδιος ο Hamilton δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα μονοθέσια είναι πολύ πιο εύκολα στην οδήγηση σε μικρές αποστάσεις. Μπορείς να πλησιάσεις πολύ. Είναι οι καλύτεροι αγώνες που έχω ζήσει στη Formula 1». Η εικόνα όμως αλλάζει αν κοιτάξει κανείς τη συνολική ανταγωνιστικότητα. Η Mercedes κυριαρχεί ξεκάθαρα, αφήνοντας τη Ferrari δεκάδες δευτερόλεπτα πίσω στο τέλος των αγώνων. Αντίθετα, η Red Bull βρίσκεται σε δύσκολη θέση, με τον Verstappen να εγκαταλείπει στον αγώνα της Σαγκάης.

«Μπορείς να διορθώσεις λίγο τα πράγματα, αλλά στη βάση είναι λάθος», δήλωσε ο τελευταίος σχετικά με τους κανονισμούς. Παρότι οι αγώνες έχουν δράση, ο ίδιος επιμένει ότι αυτό δεν είναι «πραγματικοί αγώνες» και προειδοποιεί ότι μια τέτοια κατεύθυνση μπορεί να βλάψει το άθλημα μακροπρόθεσμα. Μετά το Grand Prix της Κίνας, ο Fernando Alonso μίλησε για «παγκόσμιο πρωτάθλημα μπαταρίας», ενώ ο Μax Verstappen το παρομοίασε με Mario Kart. «Είναι ακόμα απαίσιο», δήλωσε ο Ολλανδός, που από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε την αντιπάθειά του για τα νέα μονοθέσια. «Αν σε κάποιον αρέσει αυτό, τότε δεν ξέρει τι είναι πραγματικά οι αγώνες. Δεν είναι καθόλου διασκεδαστικό. Είναι σαν Mario Kart. Αυτό δεν είναι αγώνες».

Ο Verstappen επανέλαβε τα καυστικά του σχόλια σε κάθε κάμερα, ασκώντας τη σκληρότερη μέχρι τώρα κριτική του στους νέους κανονισμούς. Και παρότι ο αγώνας είχε όλα τα στοιχεία ενός κλασικού Grand Prix, πολλοί φάνηκαν να συμφωνούν μαζί του. Το GP της Κίνας παρουσίασε μια αντιφατική εικόνα, δείχνοντας πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές ανάμεσα στα δύο «άκρα» του αθλήματος. Η Formula 1 εδώ και χρόνια παρουσιάζεται ως ένα «εργαστήριο αιχμής», όπου η έντονη ανταγωνιστικότητα επιταχύνει την τεχνολογική εξέλιξη. Καινοτομίες από τους αγώνες έχουν περάσει στην καθημερινότητα: από συστήματα πέδησης και οδικής συμπεριφοράς μέχρι αισθητήρες που χρησιμοποιούνται ακόμη και στην ιατρική. Ακόμη και η οργάνωση των pit stops έχει επηρεάσει διαδικασίες σε νοσοκομεία.

Η νέα γενιά κινητήρων φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την παράδοση, προωθώντας βιώσιμες τεχνολογίες μέσω υβριδικών συστημάτων και οικολογικών καυσίμων. Ωστόσο, υπάρχει ένα παράδοξο: εκτιμάται ότι το νέο συνθετικό καύσιμο μηδενικών εκπομπών φτάνει να κοστίζει εκατοντάδες δολάρια ανά λίτρο, δηλαδή είναι δέκα φορές ακριβότερο από τα συμβατικά καύσιμα αγώνων και έως και εκατό φορές πιο ακριβό από την απλή βενζίνη. Αυτό δείχνει τι είναι τεχνικά εφικτό, αλλά αν το κόστος δεν μειωθεί δραστικά, τέτοιες λύσεις ίσως περιοριστούν μόνο στους αγώνες ή σε πανάκριβα supercars. Δηλαδή, η Formula 1 μπορεί να αναπτύξει εντυπωσιακές «πράσινες» τεχνολογίες που όμως δεν θα είναι προσβάσιμες στην καθημερινή μετακίνηση.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι νέοι κανονισμοί έχουν αποτύχει. Η Formula 1 έχει μακρά ιστορία μεγάλων αλλαγών που στην αρχή δημιούργησαν προβλήματα, πριν αποδώσουν καρπούς. Τεχνολογικές επαναστάσεις, όπως η αεροδυναμική ground effect στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ή οι υβριδικές μονάδες ισχύος το 2009 και το 2014, χρειάστηκαν χρόνια για να αξιοποιηθούν πλήρως. Κάτι αντίστοιχο ίσως συμβεί και τώρα.

Οι πρώτοι αγώνες της σεζόν έδειξαν μια ένταση ανάμεσα στο θέαμα και την ουσία, αλλά είναι ακόμα νωρίς για οριστικά συμπεράσματα. Είναι φορές που η νέα Formula 1 μοιάζει περισσότερο με ένα θεαματικό, «σκηνοθετημένο» προϊόν, παρά με μια καθαρή δοκιμασία οδηγικής ικανότητας. Το σίγουρο είναι πάντως, πως οι κανονισμοί του 2026 έχουν ήδη αρχίσει να αλλάζουν τη Formula 1 με τρόπους που λίγοι είχαν προβλέψει.

Πηγή: Καθημερινή