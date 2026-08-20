H Formula 1 στην Ολλανδία

Η Formula 1, μετά την καλοκαιρινή ραστώνη, επιστρέφει στη δράση αυτό το Σαββατοκύριακο στο Zandvoort της Ολλανδίας.

Το Grand Prix των Κάτω Χωρών στο Ζandvoort, περιλαμβάνει επίσης και αγώνα sprint. Η πίστα, που βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, έχει μήκος 4,259 χιλιόμετρα και διαθέτει 14 στροφές. Το πιο χαρακτηριστικό της στοιχείο είναι οι δύο κεκλιμένες στροφές (στροφές 3 και 14), η κλίση των οποίων είναι ακόμη πιο απότομη από αυτή της Ινδιανάπολης. Για τον αγώνα στις Κάτω Χώρες, oι γόμες ελαστικών είναι τα C2, C3 και C4, η ίδια επιλογή με πέρυσι. Η επιλογή ενός πιο μαλακού τρίπτυχου ελαστικών συνέβαλε σε έναν αγώνα με δύο pit stop, κατά τη διάρκεια του οποίου χρησιμοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα μείγματα. Η πίστα, που βρίσκεται μόλις 40 χλμ. από το Άμστερνταμ, προσφέρει χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης, τόσο λόγω της φύσης της ασφάλτου της, η οποία έχει ανακατασκευαστεί σε διάφορα τμήματα κατά τη διάρκεια των ετών, όσο και λόγω της άμμου που μεταφέρεται στην πίστα από τις κοντινές παραλίες. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να μειώσει την πρόσφυση όχι μόνο από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά μερικές φορές ακόμη και από τη μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην άλλη.

To Zandvoort είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τα ελαστικά, λόγω του μικρού μήκους του γύρου και των πολυάριθμων στροφών, μερικές από τις οποίες διανύονται με υψηλή ταχύτητα. Οι δύο κεκλιμένες στροφές, με κλίσεις 19 και 18 μοιρών αντίστοιχα, δημιουργούν εξαιρετικά υψηλές κατακόρυφες και πλευρικές δυνάμεις στα ελαστικά. Λόγω της εγγύτητας της πίστας στη θάλασσα, είναι συνηθισμένες οι ισχυρές ριπές ανέμου, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τους οδηγούς, ειδικά με τους νέους αεροδυναμικούς κανονισμούς. Με το format του Sprint να κάνει το ντεμπούτο του στο Ζάντβορτ, οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών για να οριστικοποιήσουν τις ρυθμίσεις των μονοθεσίων τους. Ενώ η σκληρή γόμα είναι πιθανό να αποτελέσει τη βασική σύνθεση για τον αγώνα της Κυριακής, οι δύο μαλακότερες επιλογές θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποτελεσματικές για το Sprint του Σαββάτου. Η δυσκολία προσπεράσματος, που οφείλεται στην ύπαρξη μόνο μίας ευθείας και στο στενό πλάτος της πίστας, θα αποτελέσει επίσης σημαντικό παράγοντα στη στρατηγική του Grand Prix. Και τα τρία είδη ελαστικών που επιλέχθηκαν για τον αγώνα του 2025, χρησιμοποιήθηκαν στη γραμμή εκκίνησης. Δεκατέσσερις οδηγοί επέλεξαν να ξεκινήσουν με τα Medium, τέσσερις με τα Soft και δύο με τα Hard. Το C2 ήταν το ελαστικό που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σχεδόν όλοι οι οδηγοί έκαναν ένα δεύτερο pit stop, εκμεταλλευόμενοι τις επανεκκινήσεις με το αυτοκίνητο ασφαλείας μετά τον 50ο γύρο, με τους περισσότερους από αυτούς να τερματίζουν τον αγώνα με ελαστικά Soft.

Το Grand Prix της Ολλανδίας διεξάγεται πάντα στην πίστα του Ζandvoort. Φέτος συμπληρώνεται η 36η διοργάνωσή του, καθώς ο πρώτος αγώνας πραγματοποιήθηκε το 1952. Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες σε αυτή την πίστα είναι ο Jim Clark (4), ενώ η Ferrari κατέχει το ρεκόρ μεταξύ των κατασκευαστών με οκτώ νίκες. Ο τοπικός ήρωας Μax Verstappen έχει κερδίσει μέχρι στιγμής τρεις αγώνες εδώ. Όσους ο Jackie Stewart και ο Νiki Lauda. Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix Ολλανδίας θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

GP OΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 29 Αυγούστου

13:30 Free Practice 1 ANT1+

17:30 Κατατακτήριες sprint ANT+

Σάββατο 30 Αυγούστου

13.00 Αγώνας sprint ANT+

17.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 31 Αυγούστου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/