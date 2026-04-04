Hulkenberg: «Σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας»

Ο 38χρονος Γερμανός δεν έχει καταφέρει να συλλέξει βαθμούς.

Ο Nico Hulkenberg, ένας από τους έξι οδηγούς χωρίς βαθμούς μετά τους τρεις πρώτους γύρους της σεζόν, είχε ένα ακόμη δύσκολο Σαββατοκύριακο στην πίστα της Σουζούκα, που αποτέλεσε τον πρώτο αγώνα της Audi μετά την άμεση αποχώρηση του Jonathan Wheatley από τη θέση του επικεφαλής ομάδας.

Έπειτα από την 13η θέση στις κατατακτήριες δοκιμές, ο 38χρονος Γερμανός υποχώρησε σημαντικά στην εκκίνηση, πέφτοντας έως και τη 19η θέση, γεγονός που ψαλίδισε τις πιθανότητες για κάτι καλύτερο από την 11η θέση.

Ερωτηθείς για το πώς τον επηρέασε η εκκίνηση, απάντησε: «Δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, τις λεπτομέρειες. Ήταν απλώς μια πολύ κακή εκκίνηση, που προφανώς επηρεάζει σημαντικά την υπόλοιπη πορεία του αγώνα, ειδικά όταν βρίσκεσαι μέσα σε έντονη κίνηση.

»Είναι δύσκολο να σημειώσεις πρόοδο πλέον με αυτά τα μονοθέσια, με όλο αυτό το Overtake Mode και τη διαχείριση ενέργειας. Ήταν ενδιαφέρον και διασκεδαστικό, αλλά και απογοητευτικό κατά στιγμές, όταν κάνεις μια εξαιρετική προσπέραση, αλλά στην επόμενη ευθεία είσαι εκτεθειμένος και σε προσπερνούν ξανά».

Όσον αφορά τους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί ομάδα ο Hulkenberg εξήγησε ότι η Audi έχει «πολλά πράγματα πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψει» στη διακοπή, προσθέτοντας: «Γι’ αυτό είναι πολύτιμο από αυτή την άποψη ότι ολοκληρώσαμε τον αγώνα και συλλέξαμε πολλά δεδομένα και πληροφορίες. Όπως όλοι, θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το διάστημα όσο το δυνατόν καλύτερα, αλλά σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ελπίζω αυτός ο χρόνος να μας ωφελήσει.»