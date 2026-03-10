Η BYD στη Formula 1; – Τι εξετάζει ο κολοσσός της Κίνας

Μετά τη ραγδαία ανάπτυξή της σε παγκόσμιο επίπεδο, η BYD φαίνεται ότι ενορχηστρώνει σχέδια για δυναμική είσοδο στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Την είσοδό της στη Formula 1 φαίνεται ότι εξετάζει η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία BYD, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω την παγκόσμια απήχησή της, όπως αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η δραστηριοποίηση της BYD στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μπορούσε να γίνει είτε μέσω της δημιουργίας της δικής της ομάδας, είτε μέσω πιθανών εξαγορών, με το τελευταίο σενάριο να είναι και το πιο πιθανό.

Η F1, ωστόσο, δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή για την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς φαίνεται ότι εξετάζει τη δραστηριοποίησή της και σε άλλες διοργανώσεις, όπως είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (FIA WEC).

Καθοριστικό ρόλο στο να… ανοίξει η όρεξη της BYD διαδραματίζει η συνεχιζόμενη στροφή των αγώνων προς τους υβριδικούς κινητήρες, όπως συμβαίνει στη F1.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το Bloomberg, η BYD δεν αποκλείεται να αποτραπεί από το υψηλό κόστος εισόδου στη Formula 1, δεδομένου ότι η ανάπτυξη και η συμμετοχή ενός μονοθεσίου συχνά απαιτεί πολλά έτη διαπραγματεύσεων, ενώ μπορεί να κοστίσει έως και 500 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν.

Την είσοδο κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας στη Formula 1 έχει στηρίξει με δηλώσεις του ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Μετά από έτη ταχείας ανάπτυξης, η BYD έχει καταστεί ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας (NEV) στον κόσμο και πλέον εξερευνά την εδραίωσή της στον κόσμο των υπερπολυτελών μοντέλων.

Επιπροσθέτως, η BYD διατηρεί στους κόλπους της τη μάρκα Yangwang, η οποία πρόσφατα τάραξε τα λιμνάζοντα νερά της αυτοκινητοβιομηχανίας με το U9 Xtreme. Τον Σεπτέμβριο του 2025, το μοντέλο πέτυχε χρόνο γύρου 6 λεπτά και 59,157 δευτερόλεπτα στην πίστα Nürburgring, αποτελώντας το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο παραγωγής που «κατέβηκε» κάτω από το όριο των 7 λεπτών στη συγκεκριμένη πίστα.