Η F1 πηγαίνει στο Αζερμπαϊτζάν – Το Σάββατο ο αγώνας

Η Formula 1 μεταφέρεται στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν και έδρα ενός από τα ταχύτερα και πιο χαρακτηριστικά σιρκουί πόλης του αγωνιστικού ημερολογίου.

Η πίστα έχει μήκος 6,003 χιλιόμετρα και διαθέτει 20 στροφές, μερικές από τις οποίες είναι σχεδόν ορθές γωνίες, με εξαιρετικά τεχνικά τμήματα μέσα στην παλιά πόλη και μεγάλες ευθείες όπου τα μονοθέσια φτάνουν σε πολύ υψηλές ταχύτητες. Ορισμένοι από τους δρόμους της πόλης που αποτελούν το σιρκουί έχουν ανακατασκευαστεί. Οι εργασίες έχουν επηρεάσει τμήματα των στροφών 2, 3 και 4. Η νέα άσφαλτος, που περιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, δεν αναμένεται να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ελαστικών, η οποία, όπως συμβαίνει συχνά στα σιρκουί δρόμου, θα επηρεαστεί αρχικά από σχετικά χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης. Αντίθετα, η εξέλιξη της πίστας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αναμένεται να είναι σημαντική, χάρη στη σταδιακή συσσώρευση καουτσούκ στην επιφάνειά της.

Για αυτή τη διοργάνωση, η Pirelli έχει επιλέξει τη μαλακότερη γκάμα: C3 ως «Hard», C4 ως «Medium» και C5 ως «Soft». Πέρυσι, η επιλογή ήταν ένα βήμα πιο μαλακή και περιελάμβανε το C6 ως «Soft». Ωστόσο, το συγκεκριμένο μείγμα δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα, καθώς οι οδηγοί προτίμησαν να παρατείνουν τα στίντ τους και να διατηρήσουν μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία βασιζόμενοι στα C5 και C4. Φέτος, το πρόγραμμα του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου έχει μετατεθεί μία ημέρα νωρίτερα, με τις δύο πρώτες ελεύθερες περιόδους δοκιμών να πραγματοποιούνται την Πέμπτη, τα προκριματικά την Παρασκευή και τον αγώνα το Σάββατο στις 14:00.

Η άσφαλτος, η οποία είναι σχετικά ομαλή και όχι ιδιαίτερα τραχιά, αναμένεται να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα φθοράς και υποβάθμισης, καθιστώντας τον αγώνα με ένα μόνο πιτ στοπ το πιο πιθανό σενάριο. Το C5 θα μπορούσε να αποδειχθεί ικανό να καλύψει ιδιαίτερα μακρά διαστήματα, όπως φάνηκε πρόσφατα στη Μόντσα, μια πίστα που μοιράζεται ορισμένα χαρακτηριστικά με το Μπακού. Αντίθετα, η σκληρή σύνθεση ενδέχεται να αγνοηθεί από πολλές ομάδες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ενδέχεται να παρατηρηθεί κάποιο φαινόμενο «graining», ιδίως κατά τις αρχικές περιόδους δοκιμών όταν τα επίπεδα πρόσφυσης είναι ακόμη χαμηλά, αλλά δεν αναμένεται να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα όσον αφορά την απόδοση. Παρά το γεγονός ότι είναι μια πίστα δρόμου, το Μπακού ασκεί σημαντικές πιέσεις στα ελαστικά λόγω της εξαιρετικά μακράς κύριας ευθείας και των πολλών ζωνών επιτάχυνσης σε χαμηλή ταχύτητα. Πρόκειται για μια τυπική διαδρομή «stop-and-go», όπου η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η ικανότητα μεγιστοποίησης της πρόσφυσης κατά την έξοδο από τις στροφές είναι κρίσιμες. Η αεροδυναμική απόδοση είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική και ένα αυτοκίνητο με χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση θα μπορούσε να έχει σαφές πλεονέκτημα.

Οι θερμοκρασίες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στον έλεγχο της υπερθέρμανσης των ελαστικών. Παρά το γενικά ζεστό κλίμα, τα κτίρια που πλαισιώνουν την πίστα δημιουργούν πολυάριθμες σκιασμένες περιοχές, περιορίζοντας την αύξηση της θερμοκρασίας της πίστας.

Το επερχόμενο Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν θα είναι το δέκατο που θα διεξαχθεί στους δρόμους του Μπακού. Οκτώ διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί με τον τίτλο «GP του Αζερμπαϊτζάν» και μία, το 2016, ως «Ευρωπαϊκό GP». Ο Sergio Perez και ο Μax Verstappen είναι οι μόνοι οδηγοί που έχουν κερδίσει περισσότερες από μία φορές στο Μπακού, με δύο νίκες ο καθένας. Η Red Bull είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στην πίστα αυτή, με πέντε νίκες. Ο Charles Leclerc κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες pole positions, έχοντας ξεκινήσει από την πρώτη θέση της εκκίνησης σε τέσσερις περιπτώσεις.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου

11:30 Free Practice 1 ANT1+

15:00 Free Practice 2 ANT1+

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

11:30 Free Practice 3 ANT1+

15:00 Κατατακτήριες δοκιμές ANT1+

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

14:00 Αγώνας ANT1+