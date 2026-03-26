Η F1 στη Suzuka μέσα σε διεθνή αμηχανία

H F1 πηγαίνει στην Ιαπωνία με τη Mercedes να υπερέχει ως τώρα με τους νέους κανονισμούς, μέσα στη σκιά ενός σκληρού πολέμου και με τους τέσσερις αγώνες στα αραβικά κράτη να είναι ουσιαστικά στον αέρα.

Ποτέ στα χρονικά της Formula 1 δεν έγιναν αγώνες υπό τη σκιά κάποιου πολέμου, που να την επηρεάζει. Μια τόσο δύσκολη κατάσταση έχει να παρουσιαστεί από το Grand Prix του Βελιγραδίου, που το νίκησε ο Νuvolari με το Auto Union στις 3 Σεπτεμβρίου 1939, με τα στρατεύματα των Ναζί να έχουν εισβάλει στην Πολωνία και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να έχει ήδη ξεκινήσει.

Επιστρέφοντας στο σήμερα, η FIA έχει αναβάλει τους αγώνες στο Μπαχρέιν και στην Σαουδική Αραβία, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να τους κάνει αργότερα, όταν τα πράγματα θα έχουν ηρεμήσει.

Η Suzuka είναι μια από τις πιο αγαπημένες πίστες των οδηγών της F1, επειδή πραγματικά αναδεικνύει τις οδηγικές τους ικανότητες. Η πίστα είναι επίσης μια από τις πιο απαιτητικές στο ημερολόγιο με τις δεκαοκτώ στροφές της, αρκετές από τις οποίες είναι εμβληματικές στην ιστορία του αθλήματος, ενώ υπάρχει και η χαρακτηριστική διάταξη του οκτώ. Οι δυνάμεις και τα φορτία που παράγονται από τις συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης, σε συνδυασμό με τα τμήματα υψηλής ταχύτητας, καθιστούν την ιαπωνική πίστα των 5,807 χιλιομέτρων μια από τις πιο δύσκολες για τα ελαστικά. Οι γόμες που επιλέχθηκαν από την Pirelli είναι επομένως οι τρεις πιο δύσκολες της γκάμας: C1 για τη σκληρή, C2 για τη μεσαία και C3 για τη μαλακή. Αυτό σημαίνει ότι η πιο δύσκολη επιλογή, η C1, θα κάνει το ντεμπούτο της εκεί, αφού δεν είχε επιλεγεί για τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα αγώνων της περιόδου.

Η πίστα που ανήκει στην Honda ανακαινίστηκε ενόψει της διοργάνωσης του 2025, από την έξοδο του πρώτου σικέιν μέχρι το τέλος του πρώτου τομέα. Φέτος, οι εργασίες συνεχίστηκαν με την ουσιαστική ολοκλήρωση των υπόλοιπων δύο τομέων μέχρι τη Στροφή 17. Συνεπώς, η άσφαλτος αναμένεται να είναι λεία και να παραμένει βρώμικη, προσφέροντας σχετικά χαμηλή πρόσφυση. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι φυσιολογικό να αναμένεται κάποια κοκκοποίηση, ιδιαίτερα με την πιο μαλακή γόμα. Πέρυσι, η εμφάνισή της που περιορίστηκε στον μπροστινό άξονα, μειώθηκε προοδευτικά μετά την ημέρα έναρξης χάρη στην εξέλιξη της πίστας. Η θερμοκρασία θα είναι επίσης ένας βασικός παράγοντας. Το Ιαπωνικό Grand Prix διεξάγεται μία εβδομάδα νωρίτερα από πέρυσι, όταν οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος είχαν ήδη σταθεροποιηθεί γύρω στους 15°C.

Η καλύτερη στρατηγική στη Suzuka πέρυσι, ήταν η επιλογή ενός μόνο stop. Δεκαπέντε αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης ξεκίνησαν με τη μεσαία γόμα, ενώ δύο αυτοκίνητα επέλεξαν τη μαλακή και άλλα δύο τη σκληρή. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επέτρεψαν πολύ μεγάλα stint και με τις δύο σκληρότερες γόμες χωρίς σημαντική πτώση στον χρόνο γύρου. Οι τρεις οδηγοί που τερμάτισαν στο βάθρο άλλαξαν τη μεσαία με τη σκληρή γόμα γύρω στον 20ό γύρο και ολοκλήρωσαν τον αγώνα με αυτήν τη γόμα μέχρι την καρό σημαία. Ο επερχόμενος αγώνας θα είναι το 40ό Ιαπωνικό Grand Prix. Η πρώτη διοργάνωση διεξήχθη το 1976 στο Fuji, το οποίο έχει φιλοξενήσει συνολικά τέσσερις αγώνες. Όλες οι άλλες διοργανώσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Suzuka. Ο Μichael Schumacher είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην Ιαπωνία με έξι νίκες, μία περισσότερη από τον Lewis Hamilton. Η McLaren έχει εκεί εννέα νίκες, ακολουθούμενη από τη Red Bull με οκτώ.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix Ιαπωνίας, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

GRAND PRIX IAΠΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 27 Mαρτίου

04:30 – 05.30 Free Practice 1 ANT1+

08:00 – 09.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 28 Μαρτίου

04:30 – 05.30 Free Practice 3 ANT+

08:00 – 09.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 29 Μαρτίου

08:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ 16:30 ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/