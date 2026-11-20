Η F1 πηγαίνει στο Las Vegas, με την υπόθεση των παγκόσμιων τίτλων να έχει κλείσει και με μοναδική εκκρεμότητα την αντιπαλότητα μεταξύ της Red Bull και της McLaren για την κατάληψη της τρίτης θέσης στην τελική κατάταξη των κατασκευαστών

Η F1 μετακομίζει για αυτό το Σαββατοκύριακο στο Las Vegas, όπου σε συνδυασμό με το τοπικό υπερθέαμα θα δώσει μια ακόμη παράσταση, χωρίς ιδιαίτερο άγχος αυτή τη φορά. Η διαμορφωθείσα για την περίσταση πίστα μήκους 6,2 χιλιομέτρων στην πολιτεία της Νεβάδα διαθέτει τρεις μεγάλες ευθείες και 17 στροφές. Η κύρια τεχνική πρόκληση θα είναι η διαχείριση των ελαστικών σε περιβαλλοντικές συνθήκες που είναι εξαιρετικά ασυνήθιστες για την F1, με τις θερμοκρασίες του αέρα να αναμένεται να κυμαίνονται μεταξύ 10 και 15 °C λόγω των μεγάλων διακυμάνσεων θερμοκρασίας μεταξύ ημέρας και νύχτας στην παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου. Tα επίπεδα πρόσφυσης στο Las Vegas θα είναι αρχικά περιορισμένα. Η πίστα ανοίγει ξανά καθημερινά για την κυκλοφορία του κοινού και ως εκ τούτου οι συνθήκες της επιφάνειάς της αναδιαμορφώνονται συνεχώς, με σκόνη και άμμο να συσσωρεύονται στην άσφαλτο, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη της πρόσφυσης ιδιαίτερα δύσκολο να προβλεφθεί σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Φέτος, έχουν πραγματοποιηθεί μόνο μικρές εργασίες ανακατασκευής της επιφάνειας, οι οποίες συνίστανται σε επισκευές τμημάτων της ασφάλτου στην είσοδο της στροφής 13 και στη δεξιά πλευρά της ευθείας που οδηγεί στη στροφή 14.

Τα μακριά τμήματα με τέρμα γκάζι αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της πίστας του Las Vegas. Οι υψηλές ταχύτητες μειώνουν την ενέργεια που μεταφέρεται στα ελαστικά, καθιστώντας πιο δύσκολο να διατηρηθούν εντός του σωστού εύρους λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό, η προθέρμανση των ελαστικών θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ιδίως στη διαδικασία της pole position. Η προετοιμασία για τον γρήγορο γύρο θα μπορούσε, επομένως, να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με άλλες πίστες, ειδικά λόγω του χαμηλού επιπέδου πρόσφυσης. Δεν είναι απίθανο ορισμένες ομάδες να επιλέξουν να πραγματοποιήσουν διαδοχικούς γύρους προκειμένου να διατηρήσουν τη θερμοκρασία των ελαστικών. Τα φορτία στα ελαστικά δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά, με εξαίρεση τον μεσαίο τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει αρκετές στροφές υψηλής ταχύτητας. Το φαινόμενο του «graining» ενδέχεται να εμφανιστεί και πάλι λόγω των χαμηλών επιπέδων πρόσφυσης και των χαμηλών θερμοκρασιών, όπως παρατηρήθηκε και σε προηγούμενες διοργανώσεις του αγώνα.

Ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να υπολογιστεί είναι το μπλοκάρισμα των φρένων. Οι μακριές ευθείες καταλήγουν σε απαιτητικές ζώνες φρεναρίσματος, όπου ο κίνδυνος δημιουργίας «flat spots» μπορεί να γίνει σημαντικός τόσο στα προκριματικά όσο και στον αγώνα. Οι οδηγοί θα πρέπει επομένως να αποφύγουν το μπλοκάρισμα των εμπρός τροχών στα πιο κρίσιμα σημεία της πίστας, ώστε να μην θέσουν σε κίνδυνο ένα σετ ελαστικών.

Στη θεωρία, η ταχύτερη στρατηγική φαίνεται να είναι ένας αγώνας με μία στάση στα πιτς, όπου και οι τρεις τύποι ελαστικών ενδέχεται να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Ακόμη και το C5, το οποίο στις τρέχουσες προδιαγραφές του έχει δείξει καλή ευελιξία, θα μπορούσε να αποτελέσει μια έγκυρη επιλογή για ένα σκέλος του αγώνα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της πίστας μειώνουν επίσης την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής «undercut». Μετά από ένα pit stop, τα ελαστικά τείνουν να χάνουν γρήγορα τη θερμοκρασία τους κατά μήκος του μεγάλου τμήματος μεταξύ της εξόδου από τα pit και των πιο απαιτητικών τμημάτων του γύρου, μειώνοντας το πλεονέκτημα που συνήθως συνδέεται με τα καινούργια ελαστικά.

Ο αγώνας του περασμένου έτους επηρεάστηκε από τη βροχή κατά τη διάρκεια των προκριματικών για τη σειρά εκκίνησης, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη χρήση ελαστικών βροχής. Σε περίπτωση που επικρατήσουν ξανά παρόμοιες συνθήκες, τα βρόχινα ελαστικά θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Οι χαμηλές θερμοκρασίες και η διαμόρφωση της πίστας ευνοούν ένα ελαστικό με βαθύτερο σχέδιο πέλματος, ικανό να παράγει και να διατηρεί τη θερμοκρασία πιο εύκολα από τα ενδιάμεσα ελαστικά.

Το Grand Prix του Las Vegas φτάνει φέτος στην τέταρτη διοργάνωσή του. Στις τρεις αγώνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής στην πίστα της Νεβάδα, ο Μax Verstappen έχει κατακτήσει δύο νίκες το 2023 και το 2025, ενώ ο George Russell ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στη διοργάνωση του 2024.

THΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

ANT1+

Free Practice 1: Παρασκευή 20/11 02:30 – 03:30

Free Practice 2: Παρασκευή 20/11 06:00 – 07:00

Free Pracice 3: Σάββατο 21/11 02:30 – 03:30

Qualifying: Σάββατο 21/11 06:00 – 07:00

Αγώνας: Κυριακή 22/11 06:00

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Antonelli 390

Verstappen 279

Russell 262

Hamilton 261

Leclerc 251

Norris 246

Piastri 152

Hadjar 122

Lawson 87

Gasly 42

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ OMΑΔΩΝ

Mercedes 652

Ferrari 512

Red Bull 415

McLaren 398

Racing Bulls 112

Alpine 69

Haas 31

Audi 28

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0