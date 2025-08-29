Η Formula 1 πηγαίνει στην Ολλανδία

H θερινή ανάπαυλα της F1 έφτασε στο τέλος της και η δράση ξαναρχίζει στην ιστορική πίστα του Zandvoort στην Ολλανδία, με τη διεξαγωγή του 15ου από τους 24 αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για το 2025.

Ο αγώνας αυτού του Σαββατοκύριακου θα είναι ο 35ος στην Ολλανδία που θα μετρήσει για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 της FIA. Από την πρώτη διοργάνωση, το 1952, όλοι οι αγώνες έχουν διεξαχθεί στο Zandvoort.

Η τρέχουσα διαρρύθμιση της πίστας έκανε το ντεμπούτο της το 2021, όταν ο αγώνας επέστρεψε στο ημερολόγιο για πρώτη φορά από το 1985. Ο Jim Clark είναι ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στην Ολλανδία, τέσσερις, όλες με Lotus. Πίσω του βρίσκονται τρεις άλλοι παγκόσμιοι πρωταθλητές, με τρεις νίκες ο καθένας: Jackie Stewart, Niki Lauda, Max Verstappen.

Ο Ολλανδός προηγείται όσον αφορά τις pole position με τρεις, ισόπαλος με τον René Arnoux, ενώ ο Clark και ο Lauda προηγούνται στη λίστα των τερματισμών στο βάθρο με έξι ο καθένας. Η Ferrari είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στο Zandvoort με οκτώ νίκες, μπροστά από τη Lotus με έξι και τη McLaren με τέσσερις, με την τελευταία να κερδίζει εδώ πέρυσι χάρη στον Lando Norris. H Lotus έχει τις περισσότερες pole positions (8), ακολουθούμενη από τη Ferrari με επτά, ενώ οι θέσεις αντιστρέφονται όσον αφορά τα βάθρα, με τη Ferrari να έχει 26 και τη Lotus 16.

Το GP της Ολλανδίας σηματοδοτεί ένα ορόσημο στην πορεία της Pirelli στη F1, καθώς αυτός ο αγώνας θα είναι ο 500ός γύρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος της κορυφαίας κατηγορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στον οποίο η ιταλική εταιρεία έχει επίσημη παρουσία. Η ιστορία ξεκινά στις 13 Μαΐου 1950 με το Βρετανικό GP, που ήταν και ο πρώτος αγώνας στην ιστορία του παγκόσμιου πρωταθλήματος F1. Έκτοτε, η Pirelli έχει συμμετάσχει σε 499 αγώνες, χωρισμένους σε τρεις περιόδους: από το 1950 έως το 1958, από το 1981 έως το 1991 (εκτός από το 1987 και το 1988) και, από το 2021 και μετά, είναι ο παγκόσμιος συνεργάτης ελαστικών του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος F1 της FIA. Στην Ολλανδία, όλα τα αυτοκίνητα και όλα τα ελαστικά slick θα φέρουν ένα ειδικό λογότυπο 500 GP.

Η McLaren επικράτησε πλήρως ως την ανάπαυλα για την θερινή περίοδο, κερδίζοντας 11 από τους 14 αγώνες. Ανέβηκαν στο βάθρο στους 13 από τους 14 αγώνες, καθώς μόνο στον Καναδά δεν τα κατάφεραν. Συνολικά έχουν 24 εμφανίσεις στο βάθρο, με το ανώτερο δυνατό να είναι 28. Βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 559 βαθμούς, σχεδόν 300 περισσότερους από την επόμενη καλύτερη ομάδα, τη Ferrari (260). Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Νόρις (275 βαθμούς) όσο και ο Πιάστρι (284 βαθμούς) έχουν περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari. Ο Αυστραλός προηγείται με διαφορά μόλις 9 βαθμών και είναι ξεκάθαρο πως ένας από τους δύο θα στεφθεί πρωταθλητής φέτος. Απομένουν 10 αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.

Το Grand Prix θα διεξαχθεί στους αμμόλοφους του Ζandvoort, καθώς η πίστα βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. H διαδρομή μήκους 4.259 μέτρων έχει 14 στροφές, είναι πολύ γρήγορη, θυμίζει «παλιά σχολή» οδήγησης και δε συγχωρεί λάθη. Η τελευταία επικλινής στροφή που φέρει το όνομα του Ταρζάν, έχει κλίση 18 μοιρών, αυξάνοντας την πρόκληση για τους οδηγούς. Η μόνη ευθεία είναι στην αφετηρία, μπροστά από τα πιτ. Υπάρχουν δύο ζώνες Drag Reduction System (DRS) για να διευκολύνουν τις προσπάθειες για προσπέρασμα.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix Ιαπωνίας, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

GP OΛΛΑΝΔΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 29 Αυγούστου

13:30 – 14.30 Free Practice 1 ANT1+

17:00 – 18.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 30 Αυγούστου

12:30 – 13.30 Free Practice 3 ANT+

16:00 – 17.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 31 Αυγούστου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ 16:30 ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/