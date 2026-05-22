Η Formula 1 στον Καναδά

Στο Μόντρεαλ του Καναδά, στη γαλλόφωνη επαρχία του Κεμπέκ, στις όχθες του ποταμού Αγίου Λαυρεντίου, θα διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο ο 5oς αγώνας του πρωταθλήματος της Formula 1, στην πίστα Gilles Villeneuve.

Η πίστα του Καναδά είναι μια ημιμόνιμη εγκατάσταση πάνω στο τεχνητό Νησί της Παναγίας, το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για την Έκθεση του 1967 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ομάδες και οδηγοί βρίσκονται εκεί μία φορά τον χρόνο, σε έναν αγώνα πάντα απρόβλεπτο. Εκεί, ο Lewis Hamilton πήρε το 2007 την πρώτη νίκη της καριέρας του και μετρά συνολικά 7 νίκες στη συγκεκριμένη διαδρομή. Την τελευταία δεκαετία, ο Βρετανός έχει σημειώσει 3 νίκες, άλλες 3 έχει ο Μax Verstappen, ενώ πέρυσι νικητής ήταν ο George Russell με τη Mercedes. Ο Κimi Antonelli ανέβηκε πέρυσι, στον Καναδά, για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1, στο βάθρο. Φέτος, επιστρέφει ως πρωτοπόρος της βαθμολογίας, έχοντας διαφορά 20 βαθμών από τον George Russell, καθώς κέρδισε στους τελευταίους 3 αγώνες.

Η πίστα των 4.361 μέτρων φέρει το όνομα του Gilles Villeneuve και διαθέτει 6 αριστερές και 8 δεξιές στροφές, ενώ έχει μία από τις χαμηλότερες μέσες ωριαίες ταχύτητες της σεζόν. Η σταθερότητα στο φρενάρισμα και η πρόσφυση κατά την έξοδο από τις πιο αργές στροφές —στις οποίες περιλαμβάνεται και το πέταλο που οδηγεί στη μεγάλη ευθεία— είναι τα κλειδιά για να είσαι ανταγωνιστικός. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η ακρίβεια στην αλλαγή κατεύθυνσης. Οι προσπεράσεις είναι εφικτές, ειδικά στο τέλος της ευθείας που οδηγεί στο τελευταίο σικέιν. Στην έξοδο αυτού του σικέιν καιροφυλακτεί ο «Τοίχος των Πρωταθλητών», που πήρε το όνομά του από τρεις παγκόσμιους πρωταθλητές: τον Damon Hill, τον Μichael Schumacher και τον Jacques Villeneuve, οι οποίοι το 1999 εγκατέλειψαν στο ίδιο σημείο, χτυπώντας στον εξωτερικό τοίχο της στροφής. Στο μεγαλύτερο μέρος του έτους, η πίστα χρησιμοποιείται μόνο από πεζούς και ποδηλάτες, με αποτέλεσμα οι χρόνοι των γύρων να βελτιώνονται σημαντικά όσο στρώνεται με γόμα η αγωνιστική γραμμή.

Για τρίτη φορά φέτος, μετά την Αυστραλία και το Μαϊάμι, θα χρησιμοποιηθούν οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας: η C5 ως μαλακή, η C4 ως μέση και η C3 ως σκληρή. Η επιλογή είναι ένα βήμα πιο σκληρή σε σχέση με πέρυσι. Οι πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά είναι μέτριες έως χαμηλές, ενώ οι διαμήκεις είναι λίγο πιο έντονες —χωρίς όμως να θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλές— λόγω του βίαιου φρεναρίσματος και της έντονης επιτάχυνσης που ακολουθεί. Η επιφάνεια του οδοστρώματος είναι λεία. Κλειδί για έναν γρήγορο χρόνο στις κατατακτήριες δοκιμές είναι το οριακό πέρασμα από τους τοίχους, σε συνδυασμό με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των κερμπ. Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί αγώνας Sprint στο Μόντρεαλ. Επομένως, είναι σημαντικό για τους οδηγούς να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερους γύρους στη μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών, ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Ακόμη και το παραμικρό λάθος τιμωρείται αυστηρά. Η πρόγνωση του καιρού για το Σαββατοκύριακο κάνει λόγο για άστατες συνθήκες και πιθανές βροχές.

Η φετινή διοργάνωση θα είναι το 55o Grand Prix του Καναδά, με το πρώτο να έχει διεξαχθεί το 1967. Ο αγώνας έχει φιλοξενηθεί σε τρεις διαφορετικές τοποθεσίες: πριν από το Μόντρεαλ, διεξαγόταν στο Mosport, περίπου 100 χιλιόμετρα από το Τορόντο, καθώς και στο χιονοδρομικό κέντρο Mont-Tremblant, 145 χιλιόμετρα από το Μόντρεαλ. Ο Μichael Schumacher και ο Lewis Hamilton μοιράζονται το ρεκόρ νικών με επτά ο καθένας, ενώ έχουν επίσης από 6 pole positions. Η πιο επιτυχημένη ομάδα είναι η McLaren με 13 νίκες, ακολουθούμενη από τη Ferrari με 12 και τη Williams με 7. Ο αγώνας του 2011 έχει καταγραφεί στα βιβλία των ρεκόρ ως το μεγαλύτερο Grand Prix όλων των εποχών σε διάρκεια, καθώς διήρκεσε τέσσερις ώρες, τέσσερα λεπτά και 39,537 δευτερόλεπτα. Τελικά, ο Jenson Button, ο οποίος βρισκόταν τελευταίος στον 37o γύρο, κατέκτησε τη νίκη για λογαριασμό της McLaren.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 22 Μαΐου

19:30 Free Practice 1 ANT1+

23:30 Κατατακτήριες Sprint ANT1+

Σάββατο 23 Μαΐου

19:00 Sprint αγώνας ANT1+

23:00 Kατατακτήριες αγώνα Κυριακής ANT1+

Κυριακή 24 Μαΐου

23:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ – 25/5 01.00 ANT

Πηγή: www.antenna.gr/F1/

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

OI 10 ΠΡΩΤΟΙ

1 Kimi Antonelli 100

2 George Russell 80

3 Charles Leclerc 59

4 Lando Norris 51

5 Lewis Hamilton 49

6 Oscar Piastri 43

7 Max Verstappen 26

8 Oliver Bearman 17

9 Pierre Gasly 16

10 Liam Lawson 10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

1 Mercedes 180

2 Ferrari 110

3 McLaren 94

4 Red Bull 30

5 Alpine 23

6 Haas 18

7 Racing Bulls 14

8 Williams 5

9 Audi 2

10 Cadillac 0

11 Aston Martin 0