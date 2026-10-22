Η Formula 1 ταξιδεύει στο Texas

Στην πολιτεία του Τexas, στο «Circuit of the Americas» του Austin θα διεξαχθεί ο 18oς αγώνας της χρονιάς, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να αναδείξει και τον παγκόσμιο πρωταθλητή.

Ο Kimi Antonelli παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών από τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος στην Ιαπωνία, ενώ η θέση του ενισχύθηκε περαιτέρω, μετά την κατάκτηση του βάθρου στον τελευταίο αγώνα, στο Grand Prix της Σιγκαπούρης. Ο 20χρονος Ιταλός έχει πλέον προβάδισμα 102 βαθμών έναντι του πλησιέστερου διεκδικητή του George Russell μετά τον 17ο αγώνα της σεζόν, ενώ ο τρίτος στη βαθμολογία Lewis Hamilton βρίσκεται πλέον 111 βαθμούς πίσω. Απομένουν έξι αγώνες στη σεζόν του 2026, μαζί με το Grand Prix των ΗΠΑ, που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Μαθηματικά, πέντε οδηγοί εκτός από τον Kimi Antonelli εξακολουθούν να διεκδικούν το πρωτάθλημα: George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc & Lando Norris. Στο Austin o Αntonelli πρέπει να συγκεντρώσει 23 περισσότερους βαθμούς από τον Russell, 14 περισσότερους από τον Hamilton και έξι περισσότερους από τον Verstappen για να σφραγίσει το πρώτο του Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Austin. Για να συμβεί αυτό, ο Αntonelli θα πρέπει να κερδίσει, ενώ ο Russell θα πρέπει να τερματίσει ένατος ή χαμηλότερα. Ο Hamilton θα πρέπει επίσης να τερματίσει στην πέμπτη θέση ή χαμηλότερα, ενώ ο Verstappen μπορεί να τερματίσει σε οποιαδήποτε θέση. Όσο για τη Mercedes, μπορεί να κλειδώσει τον τίτλο στο Grand Prix του Μεξικό.

Το GP στο Circuit of the Americas είναι ο δεύτερος από τους τρεις αγώνες που διεξάγονται στις ΗΠA αυτή τη σεζόν, ενώ ο τελευταίος αμερικανικός γύρος της χρονιάς θα πραγματοποιηθεί στο Las vegas. Η πίστα, μήκους 5,513 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα στροφών υψηλής ταχύτητας, γρήγορων αλλαγών κατεύθυνσης και πιο αργών τμημάτων που απαιτούν ισχυρή πρόσφυση. Για να είναι ανταγωνιστικές, οι ομάδες πρέπει να συνδυάζουν καλή ταχύτητα στις ευθείες με αποτελεσματικό αεροδυναμικό φορτίο στα πιο τεχνικά τμήματα, μια πτυχή που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία με την τρέχουσα γενιά μονοθεσίων της F1.

Για την αγωνιστική δράση, η Pirelli επέλεξε το C2 ως σκληρό, το C3 ως μεσαίο και το C4 ως μαλακό, επιστρέφοντας σε έναν συνδυασμό μιγμάτων που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν, μετά το πείραμα του 2025, όταν είχε εισαχθεί ένα ενδιάμεσο μίγμα μεταξύ του σκληρού και του μεσαίου. Πέρυσι, μάλιστα, το C1 είχε οριστεί ως το σκληρότερο ελαστικό, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε στον αγώνα. Οι ομάδες προτίμησαν στρατηγικές ενός πιτ στοπ, βασιζόμενες στα μαλακότερα μίγματα C3 και C4.

Ένα τμήμα της πίστας μεταξύ των στροφών 9 και 11 ανακατασκευάστηκε νωρίτερα φέτος. Ωστόσο, η επίδραση της γήρανσης στο υπόλοιπο τμήμα της εξακολουθεί να είναι σημαντική και συμβάλλει στα υψηλά επίπεδα φθοράς. Η φθορά των ελαστικών και όχι το φαινόμενο του «graining», θα μπορούσε επομένως να αποδειχθεί ένας από τους βασικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Κατά τη διάρκεια του περσινού αγώνα, αρκετά ελαστικά έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα φθοράς. Η πρόσφυση της πίστας είναι γενικά καλή, κάτι στο οποίο συμβάλλουν και οι αγώνες του Porsche Carrera Cup North America, το οποίο εφοδιάζεται από την Pirelli από τις αρχές του έτους.

Το Grand Prix των ΗΠΑ έχει διεξαχθεί 13 φορές στο Austin, αλλά η διοργάνωση αριθμεί συνολικά 46 αγώνες που έχουν λάβει χώρα σε έξι διαφορετικές πίστες. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία του αγώνα είναι ο Lewis Hamilton, με έξι νίκες, μία λιγότερη από τον Μichael Schumacher. Όσον αφορά τους κατασκευαστές, η Scuderia Ferrari έχει το ρεκόρ με 11 νίκες. Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix στο Austin, όπως και όλων των αγώνων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της F1, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον ΑΝΤ και στον ANT1+.

GP ΗΠΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

20:30 – 21.30 Free Practice 1 ANT1+

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

00:30 – 01.30 Sprint κατατακτήριες ΑΝΤ1+

20:00 – 21.00 0 Sprint αγώνας ANT1+

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

00:00 – 01.00 κατατακτήριες ΑΝΤ1+

22:00 Αγώνας ΑΝΤ1+

ΟΔΗΓΟΙ–ΤΟΡ 10

Antonelli 340

Russell 238

Hamilton 229

Verstappen 221

Leclerc 215

Norris 201

Piastri 138

Hadjar 97

Lawson 75

Gasly 41

OMΑΔΕΣ

Mercedes 578

Ferrari 444

McLaren 339

Red Bull 332

Racing Bulls 100

Alpine 68

Haas 30

Audi 23

Williams 12

Aston Martin 7

Cadillac 0