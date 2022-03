Jost Capito: Yes MasterChef!

Στο περιθώριο των δοκιμών της Formula 1 στη Βαρκελώνη, ο CEO και διευθυντής της Williams Racing Formula One team, Jost Capito, παραχώρησε μια συνέντευξη στην παλιά συνεργάτιδα του περιοδικού 4Τροχοί, Πόπη Παπαμιχαήλ.

Ποιο είναι το μυστικό για μια επιτυχημένη αγωνιστική ομάδα; Ποιος έχει δοκιμαστεί και έχει αποδείξει ότι κατέχει το μυστικό συστατικό της συνταγής της επιτυχίας, αυτό που δένει μια ομάδα και την οδηγεί κάθε φορά και ψηλότερα; Ο Jost Capito έχει αποδείξει ότι κατέχει το μυστικό, ότι έχει τον τρόπο. Το ερώτημα είναι, θα καταφέρει να κάνει την ομάδα της Williams δυνατή και αξιόμαχη;

To νέο σύνθημα που βλέπεις στα φορτηγά και στα paddocks της Williams είναι: “We are Williams. We Win as a team”. Είμαστε η Williams. Κερδίζουμε σαν ομάδα. Το πρώτο πράγμα που κάνει ο Jost Capito αναλαμβάνοντας μια ομάδα, είναι να δημιουργήσει αμέσως συνθήκες οικογενειακές. Όλοι να λειτουργούν άνετα στο χώρο, νοιώθοντας ότι ανήκουν στην ομάδα.

Να χαίρονται που είναι μέλη της ομάδας, δίνοντας έτσι τον καλύτερό τους εαυτό. Η περσινή χρονιά κύλησε ανέλπιστα καλά για τη Williams. Κέρδισε βαθμούς και ξέφυγε από την τελευταία θέση. Στην αρχή ήταν άθλος να περνά ο George Russel στο Q2, σύντομα έγινε συνήθεια, και η προσπάθεια μετατέθηκε στο Q3. Φέτος, η ομάδα, όπως όλες, ξεκινά με νέους κανόνες, με νέα μονοθέσια και η Williams πέφτει στη μάχη με τους Albon και Latifi.

Ξεκίνησες στη VW από λευκή σελίδα και έφτιαξες μια ομάδα που σάρωσε τα παγκόσμια πρωταθλήματα στο WRC. Πόσο κοντά ήταν οι συνθήκες όταν ανέλαβες τη Williams;

Είναι τελείως διαφορετικές. Όταν ξεκίνησα στη VW η ομάδα συμμετείχε στους αγώνες στο Dakar. Αυτό που έπρεπε να κάνω ήταν να τη διαμορφώσω έτσι ώστε να γίνει ομάδα που θα αγωνίζεται στο WRC σε μια τελείως διαφορετική μορφή αγώνων. Η ομάδα ήξερε ότι έπρεπε να αλλάξει για να ανταπεξέλθει στο πρωτάθλημα. Στη Williams τα πράγματα είναι αλλιώς. Η ομάδα κάνει αγώνες εδώ και δεκαετίες στην ίδια κατηγορία, έχει κερδίσει αγώνες, τίτλους, έχει γίνει λιγότερο ανταγωνιστική και θα πρέπει να επανέλθει στον ανταγωνισμό και στις νίκες.

Ποια είναι η νέα φιλοσοφία που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα για να πετύχει;

Πρέπει όλοι να είναι ανοικτοί στις αλλαγές, καθώς η F1 συνεχώς και πολύ γρήγορα αλλάζει και διαμορφώνεται. Πρέπει όλοι να γίνουν πιο ευέλικτοι στον τρόπο σκέψης τους και κυρίως να είναι πραγματικά ενθουσιώδεις. Ξέρω ότι οι αγώνες είναι πολλοί και δεν είναι εύκολο ή δε γίνεται να είσαι διαρκώς ενθουσιώδης. Η F1 δεν είναι μια δουλειά όπως οι άλλες, είναι τρόπος ζωής.

Η F1 είναι ένας όμορφος αλλά σκληρός και εξαιρετικά ανταγωνιστικός χώρος. Πόσο ανταγωνιστική είναι η Williams σαν ομάδα, αλλά και πόσο ανταγωνιστικό είναι το νέο αυτοκίνητο;

Σαν ομάδα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Πέρυσι πήραμε βαθμούς και ανεβήκαμε στο πόντιουμ. Δεν έχει σημασία ο τρόπος, αλλά το αποτέλεσμα. Η ομάδα ξέρει πλέον να διεκδικεί και έχει ήδη το μικρόβιο του ανταγωνισμού. Αυτό που χρειάζεται πάντα είναι μια μικρή σπίθα να ανάψει το φυτίλι και νομίζω ότι πέρυσι το καταφέραμε. Το νέο αυτοκίνητο δημιουργήθηκε κάνοντας αυτό που έπρεπε, σύμφωνα με τους κανονισμούς και πραγματικά μέχρι τις δοκιμές στο Μπαχρέιν δεν ξέρουμε ακόμα τι έχουμε στα χέρια μας, γιατί δε γνωρίζουμε τον ανταγωνισμό. Είμαστε αξιόπιστοι απ’ ό,τι φάνηκε στις δοκιμές εδώ και έχουμε κάνει καλή δουλειά, αλλά αυτό δε φτάνει, γιατί ακόμα δεν έχουμε συγκριτικό μέτρο σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Νέοι κανόνες για όλους. Πόσο κοντά είναι ο σχεδιασμός του νέου μονοθεσίου στα νέα όρια;

Οι νέοι κανονισμοί αρχικά έκαναν όλους να πιστεύουν ότι θα έχουμε ίδια αυτοκίνητα. Όμως όλοι έχουμε σχεδιάσει διαφορετικά μονοθέσια και αυτή είναι η ομορφιά των νέων κανονισμών, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα πλαίσιο στο οποίο σου αφήνουν ελευθερίες να ελιχθείς και να δημιουργήσεις βρίσκοντας νέες λύσεις, νέες ιδέες. Δεν έχεις τεράστια περιθώρια, όμως είναι αρκετά για να φτιάξεις ένα διαφορετικό αυτοκίνητο.

Συμφωνείς με τους νέους κανονισμούς, όπως η βαθμολογία στους αγώνες σπριντ;

Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Γιατί μπορεί να σημαίνει την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή πολύ νωρίς ή να υπάρχει ανταγωνισμός και οι βαθμοί των σπριντ να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη το πρωταθλήματος μέχρι το τέλος του.

Η μείωση του κόστους έγινε για να ευνοηθούν οι μικρές ομάδες και να έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, χωρίς τεράστιες διαφορές. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε ίσες ομάδες στο γκριντ;

Η ισότητα ισχύει μόνο στον κομμουνισμό! (γελάει). Η ιδέα πίσω από τη μείωση του κόστους είναι να φέρει τις ομάδες κοντά, να κλείσει η ψαλίδα και να μην υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Ίσες όμως οι ομάδες δεν πρόκειται να γίνουν ποτέ. Αυτό είναι αντίθετο με τη φιλοσοφία της F1.

Πόσο βαριά νοιώθεις στου ώμους σου την τεράστια ιστορία της Williams και πόσο επηρεάζει αυτή η ιστορία την τωρινή ομάδα;

Είναι τεράστια η ευθύνη. Όλοι στην ομάδα νοιώθουν την πίεση να φέρουν βαθμούς, να ανταγωνιστούν και να πετύχουν τους στόχους, τους έχοντας ένα όνομα στην πλάτη τους βαρύ σαν αυτό της ομάδας της Williams. Αυτή την πίεση εγώ τη νοιώθω τεράστια. Αυτή είναι η αλήθεια.

Νέα ελαστικά. Τεράστια και βαριά. Ποια η άποψή σου;

Μου αρέσουν πολύ. Έτσι θα έπρεπε να είναι. Δεν ξέρω πραγματικά αν είναι ταχύτερα τα μονοθέσια με αυτά, αλλά σίγουρα είναι μοντέρνα. Αν δεις τα αυτοκίνητα παραγωγής, όλα πλέον έχουν μεγάλες ζάντες και ελαστικά. Στη F1 τα φετινά ελαστικά έχουν τεράστιες ζάντες και είναι πανέμορφα.

Οι προσδοκίες των φίλων της ομάδας μετά την περσινή χρονιά είναι ψηλές. Πόσο κοντά είναι ο στόχος σου στο να εκπληρωθούν αυτές οι ψηλές προσδοκίες;

Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ακόμα, όπως είπα, ποια είναι η θέση μας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Από το Μπαχρέιν και μετά θα έχουμε μια πρώτη εικόνα και από εκεί και πέρα θα γνωρίζουμε ποιοι θα είναι ξεκάθαρα οι στόχοι μας και πώς θα τους πετύχουμε. Όλοι στην ομάδα έχουμε υψηλό ηθικό και θέλουμε στο τέλος της χρονιάς να είμαστε σε μια καλή θέση, ανεξάρτητα από τους βαθμούς που θα συγκεντρώσουμε.

Κράτησες τον Latifi και έφερες τον Albon στην ομάδα. Θα ήθελα την άποψή σου για τους δύο οδηγούς.

Ο Albon είναι πολύ έξυπνος και ανταγωνιστικός νεαρός οδηγός. Έχει όλα τα προσόντα να κερδίζει μάχες και να οδηγεί σωστά. Είναι επικοινωνιακός και φιλικός και πάνω απ’ όλα είναι στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται η Williams. Διψάει για να αναδειχθεί και να πετύχει.

Ο Nicholas έκανε άλματα πέρυσι αναφορικά με τις επιδόσεις του. Είχε να ανταγωνιστεί ένα ισχυρό team-mate και τα πήγε περίφημα, ειδικά στους τελευταίους αγώνες. Του άξιζε μια ευκαιρία και του την έδωσα. Οι δυο τους γνωρίζονται από παλιά και έχουν καλή σχέση. Αυτό μου αφαιρεί ένα έξτρα πρόβλημα που πιθανόν να είχα με ένα άλλο οδηγικό δίδυμο, που δε θα είχε καλές σχέσεις και θα δημιουργούσαν προβλήματα.

Ίδρυμα Ayrton Senna. Ποια ακριβώς είναι η σχέση σας μετά το θέμα που προέκυψε με την αφαίρεση του αυτοκόλλητου από το φετινό μονοθέσιο;

Είχαμε κάποιες συζητήσεις με το Ίδρυμα Ayrton Senna. Το ίδρυμα θέλει να αλλάξει προσανατολισμό και συζητάμε τρόπους για να βοηθήσουμε στις νέες προοπτικές που θέλει να αναπτύξει, οι οποίες αφορούν κυρίως νέα παιδιά που θέλουν να εργαστούν στη F1. Εμείς σαν ομάδα είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις του ιδρύματος και θα βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο.