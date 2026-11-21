Ο Μax Verstappen θα ξεκινήσει το Grand Prix του Las Vegas από την pole position, λόγω της ποινής που επιβλήθηκε στον Kimi Antonelli, που ήταν ο ταχύτερος της διαδικασίας.

Ο Μax Verstappen ανέλαβε την pole position για το Grand Prix του Las Vegas, παρά το γεγονός ότι τερμάτισε δεύτερος στην χρονομετρημένη διαδικασία, πίσω από τον Κimi Antonelli, ο οποίος θα εκτίσει ποινή πέντε θέσεων λόγω των αλλαγών που έγιναν στην μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του.

Ο Kimi Antonelli σημείωσε την ταχύτερη επίδοση με χρόνο 1:33,893 στον τελευταίο του γύρο, περίπου 0,258 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Verstappen. Ωστόσο, θα ξεκινήσει από την έκτη θέση.

Αυτό ανέβασε τον George Russell στην πρώτη σειρά, αφού ο Βρετανός οδηγός της Mercedes W17 προκρίθηκε τρίτος, μπροστά από τους Lando Norris (McLaren) και Isack Hadjar (Red Bull). Η Ferrari είχε μια ακόμη δυσάρεστη ημέρα, καθώς τόσο ο Charles Leclerc όσο και ο Lewis Hamilton δεν κατάφεραν να προκριθούν στο τελικό στάδιο (Q3) της χρονομετρημένης διαδικασίας στην παγκόσμια πρωτεύουσα του τζόγου, όπου λαμβάνει χώρα ο γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1.

Με τον Kimi Antonelli να πέφτει θέσεις, ο Arvid Lindblad ανέβηκε στην πέμπτη θέση της εκκίνησης, ωστόσο μπορεί να χάσει τη θέση του, καθώς αποτελεί αντικείμενο έρευνας για πιθανή επικίνδυνη εκκίνηση κατά την έναρξη του Q2.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο στις 6 το πρωί ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι ΑΝΤ1+.