Leclerc: «Θα έρθει και η δική μας στιγμή»

Αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα καταφέρει να κατακτήσει το πρωτάθλημα της F1 με τη Ferrari δήλωσε ο Charles Leclerc.

Ο 28χρονος αγωνίζεται για τη Scuderia από το 2019 και, παρότι έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες, το όνειρο να κατακτήσει έναν τίτλο με την ομάδα που παρακολουθεί από παιδί δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Αν και ο Μονεγάσκος έχει ξεκινήσει δυνατά το 2026, με δύο βάθρα στους πρώτους τρεις γύρους και επίσης μια δεύτερη θέση στο Σπριντ της Σαγκάης, γνωρίζει ότι έχει δύσκολη αποστολή, δεδομένων των επιδόσεων της Mercedes.

Ωστόσο, η Ferrari έχει την ευκαιρία να δουλέψει πάνω στο μονοθέσιό της μέσα στον Απρίλιο, όπως και οι υπόλοιπες ομάδες του grid, ώστε να διαπιστώσει αν μπορεί να μειώσει τη διαφορά από τους αντιπάλους της.

«Η Ferrari είναι οικογένεια και μια ομάδα που πάντα αγαπούσα και ονειρευόμουν να οδηγώ από τότε που ήμουν παιδί, και αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε στο ελάχιστο από τότε που εντάχθηκα στην ομάδα το 2019», εξήγησε ο Leclerc.

«Άρα το πάθος παραμένει. Και φυσικά υπάρχει η θέληση για νίκη — και θέλουμε τελικά να κερδίσουμε, και θέλω να κερδίσω. Έχουν περάσει πολλά χρόνια που δουλεύουμε με την ομάδα για να επιστρέψουμε στην κορυφή. Φέτος έχουμε κάνει ένα καλό βήμα μπροστά, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί που θέλουμε να είμαστε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο Leclerc προτού καταλήξει:

«Ελπίζω η ώρα μας να έρθει σύντομα, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που ξεκίνησα και ο χρόνος προφανώς περνάει. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ελπίζω η στιγμή μας να έρθει φέτος ή το συντομότερο δυνατό».