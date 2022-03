Ντοκιμαντέρ για τον εαυτό του, ετοιμάζει ο Lewis Hamilton

Ο Lewis Hamilton συμφώνησε με την Apple TV+ για την δημιουργία ντοκιμαντέρ που θα αφορά τον ίδιο και την πορεία του στη Formula 1.

Ολοένα και πληθαίνουν οι τηλεοπτικές παραγωγές που έχουν να κάνουν με τον χώρο του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Αρχικά ήταν το Netflix με το «Formula 1: Drive To Survive» που έδειξε το δρόμο, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους της Formula 1 και όχι μόνο να ανακαλύψουν πτυχές του συγκεκριμένου αθλήματος που μέχρι τώρα δεν είχαν ξαναδεί.

Την σκυτάλη πήρε το MotoGP το οποίο παρουσιάζει το δικό του ντοκιμαντέρ, με τίτλο «MotoGP: Unlimited», το οποίο κάνει πρεμιέρα στις 14 Μαρτίου στην πλατφόρμα του Amazon Prime.

Και τώρα έχουμε την συμφωνία μεταξύ Lewis Hamilton και Apple TV+, ώστε να δημιουργηθεί ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα επικεντρώνεται στον Βρετανό πιλότο και όσα έχει καταφέρει στην Formula 1.

Πίσω από την σκηνοθεσία του ντοκιμαντέρ το οποίο ακόμη δεν έχει τίτλο βρίσκεται ο Βρετανός σκηνοθέτης Matt Kay και η παραγωγή του θα γίνει από τον Hamilton και την Penni Thow. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της HBO Richard Plepper θα είναι εκτελεστικός παραγωγός μαζί με τον Scott Budnick. Επιπρόσθετα η One Community και η Box to Box Films (εταρεία παραγωγής της σειράς F1 Drive To Survive του Netflix), έρχονται να προστεθούν στην ομάδα παραγωγής του ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ θα έχει πλήρη πρόσβαση στον Hamilton και την ομάδα του και υπόσχεται αποκλειστικές συνεντεύξεις, καθώς και πλούσιο υλικό τόσο εντός όσο και εκτός πίστας.

Το Apple TV+ αναφέρει: “Ο Χάμιλτον άνοιξε ένα αχαρτογράφητο μονοπάτι επαγγελματικά, κοινωνικά και πολιτιστικά και μεταμόρφωσε το άθλημα σε παγκόσμια κλίμακα. Προερχόμενος από μια οικογένεια της εργατικής τάξης, ο Lewis πέτυχε σε ένα άθλημα όπου οι πιθανότητες ήταν εναντίον του, αλλά όπου το ταλέντο του έλαμψε, επιτρέποντάς του να κυριαρχήσει στο άθλημα για πάνω από μια δεκαετία. Σήμερα είναι ο μοναδικός μαύρος οδηγός που αγωνίζεται στη Formula 1. Αγκάλιασε αυτό που τον έκανε να διαφέρει και η άνοδός του στην κορυφή της καριέρας του τον έκανε να δεσμευτεί σθεναρά ώστε να χρησιμοποιήσει την προσωπικότητα του για να επηρεάσει τη θετικά τις μελλοντικές γενιές”.

Ο Hamilton ο οποίος στο παρελθόν πρωταγωνίστησε στην ταινία κινουμένων σχεδίων Cars δανείζοντας την φωνή του, φημολογείται πως θα πάρει μέρος στο επερχόμενο κινηματογραφικό project της Apple που σχετίζεται με την Formula 1, όπου πρωταγωνιστής θα είναι ο Brad Pitt._ Γ. Τ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Formula1, Apple, Disney, MotoGP