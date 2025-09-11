Max Verstappen: «O Sergio Perez θα αποδειχθεί πολύτιμος για την Cadillac»

Ο Μax Verstappen πιστεύει ότι ο πρώην team-mate του στη Red Bull Sergio Perez θα αποδειχθεί «πολύτιμος» για την Cadillac, η οποία ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της στην Formula 1.

Ο Μεξικανός οδηγός εντάχθηκε στην ομάδα που υποστηρίζεται από τη General Motors μαζί με τον Valtteri Bottas, προσφέροντας από κοινού ισχυρές δόσεις εμπειρίας στη νεοσύστατη ομάδα. Αυτό είναι κάτι που ο Verstappen πιστεύει ότι θα είναι καθοριστικό για να βοηθήσει τη Cadillac να εδραιωθεί στη Formula 1. Όταν ρωτήθηκε τι προσφέρει ο Perez στη νεότερη ομάδα του paddock, ανέφερε πώς το διαφορετικό υπόβαθρο του έξι φορές νικητή Grand Prix θα οδηγήσει τα πράγματα στη σωστή κατεύθυνση.

«Έχει οδηγήσει για πολλές διαφορετικές ομάδες, οπότε γνωρίζει πολλά για το πώς λειτουργούν». Κάθε ομάδα λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Αυτό είναι ήδη ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, είναι ωραίο να καταλαβαίνεις σε τι είναι καλοί οι άνθρωποι ή πού είναι χειρότερες ορισμένες ομάδες. Έτσι είναι τα πράγματα». Ο Perez, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στη F1 με τη Sauber, στη συνέχεια πέρασε από τη McLaren και τη Force India/Racing Point, πριν καταλήξει στη Red Bull με ένα μονοθέσιο ικανό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, απέκτησε εμπειρία σε δύο εποχές κινητήρων και τέσσερις γενιές κανονισμών για τα σασί. Mε την ένταξή του στην Cadillac, θα εισέλθει στον τρίτο και πέμπτο κανονισμό σε κάθε τομέα, αντίστοιχα, με μια άλλη νέα αυγή να διαφαίνεται το 2026.

Αυτή η πτυχή είναι επίσης κρίσιμη στα μάτια του Verstappen. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής οδηγών της F1 τόνισε πως η εμπειρία και οι γνώσεις του 35χρονου Μεξικανού για αυτοκίνητα με διαφορετικές δυνατότητες θα βοηθήσει σημαντικά την αμερικανική ομάδα. «Το να έχεις αυτή την καθαρή εικόνα για το πώς είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο ή πώς είναι ένα αυτοκίνητο που δεν είναι φανταστικό, νομίζω ότι είναι πολύτιμο για την Cadillac στο ξεκίνημα. Ο Sergio έχει συνεργαστεί με πολλές μεγάλες ομάδες, οπότε ελπίζω ότι αυτό θα τους ωθήσει προς τα εμπρός στην αρχή, γιατί δεν είναι ποτέ εύκολο να μπεις στην Formula 1 και να είσαι αμέσως ανταγωνιστικός. Αλλά θα δούμε πώς θα πάει».