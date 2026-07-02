Nico Rosberg: «Είναι ένας από τους καλύτερους οδηγούς όλων των εποχών»

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2016 εξηγεί γιατί θεωρεί ότι η ιστορία ίσως και να αδίκησε έναν από τους ικανότερους πιλότους όλων των εποχών στη Formula 1.

Παρότι υπήρξαν αντίπαλοι στην πίστα για αρκετά χρόνια, ο Nico Rosberg δεν έκρυψε τον σεβασμό που τρέφει για τον Fernando Alonso. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 του 2016 επανέλαβε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την εκτίμησή του προς τον Ισπανό, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους καλύτερους οδηγούς που έχουν περάσει ποτέ από το σπορ, υπογραμμίζοντας ότι η καριέρα του δεν αντικατοπτρίζει πλήρως το πραγματικό του ταλέντο.

Ο Rosberg θεωρεί ότι ο Alonso αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της Formula 1. Παρότι κατέκτησε δύο παγκόσμιους τίτλους με την Renault το 2005 και το 2006, πολλοί πιστεύουν ότι η αξία του θα έπρεπε να έχει συνοδευτεί από πολύ περισσότερα πρωταθλήματα. Σύμφωνα με τον Γερμανό, ο Alonso βρέθηκε αρκετές φορές στη λάθος ομάδα τη λάθος στιγμή, με αποτέλεσμα να μην έχει στη διάθεσή του το μονοθέσιο που θα του επέτρεπε να διεκδικήσει σταθερά την κορυφή.

Όπως ανέφερε, σε επίπεδο φυσικού ταλέντου, ταχύτητας και αγωνιστικής ικανότητας, ο Alonso συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών. Ο Rosberg στάθηκε ιδιαίτερα στην ικανότητα του 44χρονου πλέον οδηγού να παραμένει ανταγωνιστικός ακόμη και σήμερα, απέναντι σε πολύ νεότερους αντιπάλους, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο όταν συνδυάζεται με εμπειρία, φυσική κατάσταση και αστείρευτο πάθος για τους αγώνες.

Παράλληλα, ο πρώην οδηγός της Mercedes άφησε να εννοηθεί ότι ο Alonso πλήρωσε αρκετές φορές τις επιλογές που έκανε στην καριέρα του. Οι μετακινήσεις του σε ομάδες που δεν κατάφεραν να εξελιχθούν σε πρωταγωνίστριες, αλλά και ο έντονος χαρακτήρας του, σύμφωνα με τον Rosberg, επηρέασαν την πορεία του περισσότερο απ’ όσο θα άξιζε ένας οδηγός του δικού του επιπέδου. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την αγωνιστική του αξία.

Στο δεύτερο στιντ του στην Formula 1, ο Fernando Alonso αγωνίστηκε με τα χρώματα της Alpine το 2021 και το 2022, ενώ από το 2023 μέχρι και σήμερα δίνει σταθερό το «παρών» στο κόκπιτ του μονοθεσίου της Aston Martin.

Φωτογραφίες: Mercedes, Aston Martin