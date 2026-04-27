Ο Russell για τη μάχη τίτλου με τον Antonelli και το συμβόλαιο με τη Mercedes

Παράλληλα ο Russell αναφέρθηκε στους τομείς στους οποίους πρέπει να βελτιωθεί.

Αισιόδοξος ότι η μάχη τίτλου μεταξύ του ίδιου και του Antonelli θα συνεχιστεί δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο George Russell, ο οποίος ετοιμάζεται για την επανέναρξη της σεζόν τον Μάιο.

Αυτή τη στιγμή ο Russell βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας των οδηγών, πίσω από τον teammate του Antonelli, έχοντας κερδίσει τον εναρκτήριο αγώνα στην Αυστραλία, πριν ο 19χρνος Ιταλός σημειώσει δύο συνεχόμενες νίκες σε Κίνα και Ιαπωνία.

Αναφερόμενος στο πώς νιώθει σωματικά και πνευματικά σε αυτό το στάδιο της σεζόν, ο Russell εξήγησε: «Ένιωθα εξαιρετικά πριν από τη διακοπή και νιώθω εξαιρετικά και τώρα, για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα για όλους υπάρχει κόπωση μετά τους τρεις πρώτους αγώνες, αλλά πάντα ανταγωνίζεσαι αντιπάλους που έχουν το ίδιο πρόγραμμα με σένα. Όλοι είμαστε εξίσου κουρασμένοι και τώρα όλοι είμαστε εξίσου ανανεωμένοι.

»Θα ήθελα να είχαμε συνεχίσει να αγωνιζόμαστε, και ξέρω ότι αυτό δεν ήταν δυνατό στη Μέση Ανατολή, ούτε πρακτικό να πάμε κάπου αλλού. Όμως αξιοποίησα καλά αυτόν τον χρόνο, πέρασα πολύ χρόνο με την ομάδα. Θα έχω αρκετές ημέρες στον προσομοιωτή πριν από το Μαϊάμι, για να διορθώσουμε κάποια από αυτά τα απρόσμενα προβλήματα που μας αιφνιδίασαν.

»Αλλά φυσικά, το βασικό είναι η απόδοση, και η απόδοση φαίνεται πολύ δυνατή, οπότε ελπίζω να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε».

Σχετικά με το ενδεχόμενο μάχης τίτλου με τον Antonelli, ο Russell ελπίζει ότι οι δυο τους θα συνεχίσουν να μάχονται— χωρίς ωστόσο να περιφρονεί τον ανταγωνισμό.

«Πρώτα απ’ όλα, 100% [η Mercedes] θα δώσει την ίδια ευκαιρία και στους δύο μας», εξήγησε. «Αυτό ήταν πάντα το στυλ της Mercedes από την εποχή των Lewis Hamilton και Nico Rosberg.

»Φυσικά, θα ήθελα να είμαστε μόνο οι δυο μας στη μάχη για το πρωτάθλημα, αλλά δεν θέλω να βιαστώ, γιατί — το έχω πει πολλές φορές — το 2022, μετά από τρεις αγώνες, νομίζω ότι ο Charles Leclerc είχε διαφορά πάνω από 30 βαθμούς και ο Max Verstappen έλεγε ότι το πρωτάθλημα είχε τελειώσει και ότι η Ferrari ήταν η πιο γρήγορη, αλλά στο τέλος δεν ήταν.

»Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλή κατεύθυνση. Η συσχέτιση δεδομένων είναι πολύ καλή. Τσεκάρουμε όλα τα κουτάκια που δείχνουν ότι έχουμε μια εξαιρετική βάση με το μονοθέσιο, αλλά φυσικά αυτά μπορούν να αλλάξουν.

»Ξέρουμε ότι η McLaren δεν έχει φέρει πρόσφατα κάποια μεγάλη αναβάθμιση και αν δεις την απόδοσή τους στη Σουζούκα, νομίζω ότι ο Oscar Piastri θα μπορούσε να είχε κερδίσει τον αγώνα χωρίς καν την παρουσία Αυτοκινήτου Ασφαλείας. Προχωράω αγώνα με τον αγώνα. Το πρωτάθλημα δεν είναι καν στο μυαλό μου. Πηγαίνω σε κάθε αγώνα, προσπαθώ να μεγιστοποιήσω την απόδοση και θα μετρήσουμε τους βαθμούς στο τέλος της σεζόν».

«Αυτά πρέπει να διορθώσω»

Όσον αφορά τους τομείς που χρήζουν βελτίωσης, ο Russell ανέφερε: «Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσω, όπως η εκκίνηση του αγώνα, γιατί είναι σαφώς πολύ σημαντικός παράγοντας. Πρέπει επίσης να βελτιωθώ στις επανεκκινήσεις μετά το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Έκανα κάποια διαδικαστικά λάθη που οδήγησαν στο να με περάσει ο Lewis στην Ιαπωνία […] Αν διορθώσω αυτά τα πράγματα, θα βρεθούμε σε πολύ διαφορετική θέση».

Το συμβόλαιο με τη Mercedes

Ερωτηθείς για το αν θα πετύχει τα επίπεδα απόδοσης που απαιτούνται για να συνεχίσει με την ομάδα και μετά από τη φετινή σεζόν, ο Russell απάντησε: «Θα είμαι εδώ και του χρόνου με την ομάδα, και αυτό είναι όλο. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο να πω.

»Είναι ένα πολυετές συμβόλαιο. Είναι για αρκετά χρόνια, όπως είπαμε πέρυσι, και συχνά σε τέτοια συμβόλαια, ακόμη κι αν κάποιοι στόχοι δεν επιτευχθούν, αν υπάρχει ικανοποίηση, συνεχίζεις. Αλλά όπως είπα, οι στόχοι πιθανότατα θα επιτευχθούν».