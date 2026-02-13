O Verstappen για τα νέα μονοθέσια: «Είναι σαν Formula E με αναβολικά»

Ο τετράκις πρωταθλητής της F1 άσκησε δριμεία κριτική στα νέα μονοθέσια, προκαλώντας την αντίδραση του Lando Norris.

Σε νέα εποχή εισέρχεται η Formula 1, με νέους τεχνικούς κανονισμούς που σηματοδοτούν αλλαγές στο αεροδυναμικό σκέλος και τους κινητήρες των μονοθεσίων.

Μιλώντας στην πρώτη του ουσιαστική συνέντευξη Τύπου για το 2026, κατά τη δεύτερη ημέρα του πρώτου φετινού τριήμερου δοκιμών στο Μπαχρέιν, ο Max Verstappen εμφανίστηκε δυσαρεστημένος για την αίσθηση που του προσφέρουν τα νέα μονοθέσια.

«Δεν είναι πολύ διασκεδαστικά, για να είμαι ειλικρινής», προσθέτοντας ότι «δεν μοιάζουν και πολύ με F1. Μοιάζουν περισσότερο με Formula E με αναβολικά».

Ο τετράκις πρωταθλητής εξήγησε ότι «ως καθαρός οδηγός, απολαμβάνω να οδηγώ στο όριο, και αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να το κάνεις. Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν.

»Πολλά από αυτά που κάνεις ως οδηγός… έχουν τεράστια επίδραση σε επίπεδο ενέργειας. Για μένα, αυτό απλώς δεν είναι F1. Ίσως τότε είναι καλύτερα να οδηγήσω Formula E, έτσι δεν είναι; Εκεί όλα αφορούν την ενέργεια, την αποδοτικότητα και τη διαχείριση».

Οι δηλώσεις του Verstappen δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον Lando Norris, ο οποίος σχολίασε ότι, αν ο Ολλανδός δεν είναι ευχαριστημένος με τις αλλαγές στους κανονισμούς, μπορεί απλά να αποχωρήσει από το άθλημα.