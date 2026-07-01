O Zak Brown βάζει τέλος στη φημολογία μεταγραφής του Max Verstappen στη McLaren

H silly season ξεκινάει δυναμικά στη Formula 1, τις φήμες γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Max Verstappen να οργιάζουν.

Η έντονη φημολογία γύρω από το μέλλον του Max Verstappen συνεχίζει να κυριαρχεί στο παρασκήνιο της Formula 1. Παρ’ όλα αυτά, ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren, Zak Brown, φρόντισε να ξεκαθαρίσει τη θέση της ομάδας, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στα σενάρια που θέλουν τον τετράκις Παγκόσμιο Πρωταθλητή να ντύνεται στα πορτοκαλί τα επόμενα χρόνια.

Οι φήμες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια του Grand Prix Αυστρίας, καθώς η αβεβαιότητα που περιβάλλει τη Red Bull και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ομάδα στη φετινή σεζόν έχουν αναζωπυρώσει τις συζητήσεις για το μέλλον του Ολλανδού. Παρά το γεγονός ότι ο Verstappen εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Ταύρους, αρκετές ομάδες φέρονται να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με τη McLaren να βρίσκεται ανάμεσα σε εκείνες που… ακούστηκαν περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Zak Brown, ωστόσο, ήταν ξεκάθαρος. Ερωτηθείς αν η McLaren θα ενδιαφερόταν για τον Verstappen, απάντησε με χιούμορ ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν κάποιος από τους δύο σημερινούς οδηγούς της ομάδας «γλιστρούσε σε μια μπανανόφλουδα». Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να δείξει την απόλυτη εμπιστοσύνη που υπάρχει προς τους Lando Norris και Oscar Piastri, οι οποίοι αποτελούν το δίδυμο πάνω στο οποίο έχει «χτιστεί» το αγωνιστικό πλάνο της βρετανικής ομάδας για τα επόμενα χρόνια.

Ο επικεφαλής της ομάδας υπογράμμισε ότι και οι δύο οδηγοί διαθέτουν πολυετή συμβόλαια, είναι απόλυτα ευχαριστημένοι στη McLaren και η ομάδα δεν έχει κανέναν λόγο να αναζητήσει αλλαγές. Όπως τόνισε, η προτεραιότητα είναι η συνέχιση της εξέλιξης με το υπάρχον οδηγικό δίδυμο και όχι η αναζήτηση ενός ακόμη κορυφαίου ονόματος, όσο ελκυστική κι αν ακούγεται μια τέτοια προοπτική.

Οι δηλώσεις του Zak Brown αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα που συνέδεαν τον Verstappen με τη McLaren, ειδικά μετά την ανακοίνωση ότι ο επί χρόνια μηχανικός αγώνα του Ολλανδού, Gianpiero Lambiase, θα ενταχθεί στη βρετανική ομάδα από το 2028. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είχε τροφοδοτήσει τα σενάρια περί μιας μελλοντικής επανένωσης των δύο πλευρών, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια επίσημη ένδειξη ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση.

Παρά το γεγονός ότι στη Formula 1 τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, η δημόσια τοποθέτηση του Zak Brown δείχνει πως, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, η McLaren δεν σχεδιάζει να αλλάξει τη σύνθεση των οδηγών της. Έτσι, οι φήμες για πιθανή μετακίνηση του Verstappen στο Woking φαίνεται πως μπαίνουν -προσωρινά- στο περιθώριο.

Φωτ.: McLaren, Red Bull Content Pool