Οι «μπέμπηδες» του Μονακό – Ποιοι είναι οι νεότεροι νικητές στο Πριγκιπάτο;

Ο 19χρονος Antonelli έγινε ο νεότερος νικητής στο GP του Μονακό. Ποιους άφησε πίσω του;

Με την επιτυχία του στο Μονακό, ο 19χρονος Kimi Antonelli πέτυχε ένα ακόμη ρεκόρ στη F1, καθώς έγινε ο νεότερος οδηγός που κέρδισε στους δρόμους του Πριγκιπάτου. Ποιους ξεπέρασε όμως;

Ήταν 2008 όταν ο 23χρονος (4 μηνών και 18 ημερών) Lewis Hamilton κατέρριψε το ρεκόρ του Bruce McLaren, ο οποίος το κρατούσε από το μακρινό 1962, διανύοντας τότε το 24o έτος της ηλικίας του (9 μηνών και 4 ημερών).

Τον McLaren άφησε, επίσης, πίσω του τρία χρόνια αργότερα, το 2011, ο Sebastian Vettel, σε ηλικία 23 ετών, 10 μηνών και 26 ημερών, όπως και ο Max Verstappen το 2021, σε ηλικία 23 ετών, 7 μηνών και 23 ημερών.

Ακολουθεί η λίστα με τους «μπέμπηδες» του Μονακό -από τον Niki Lauda, στον Kimi Antonelli:

Kimi Antonelli – 2026 (19 ετών, 9 μηνών 13 ημερών) Lewis Hamilton – 2008 (23 ετών, 4 μηνών, 18 ημερών) Max Verstappen – 2021 (23 ετών, 7 μηνών, 23 ημερών) Sebastian Vettel – 2011 (23 ετών, 10 μηνών, 26 ημερών) Bruce McLaren – 1962 (24 ετών, 9 μηνών, 4 ημερών) Fernando Alonso – 2006 (24 ετών, 9 μηνών, 30 ημερών) Michael Schumacher – 1994 (25 ετών, 4 μηνών, 12 ημερών) Lando Norris – 2025 (25 ετών, 6 μηνών, 12 ημερών) Kimi Raikkonen – 2005 (25 ετών, 7 μηνών, 5 ημερών) Niki Lauda – 1975 (26 ετών, 2 μηνών, 19 μηνών)

Υπενθυμίζεται ότι ήταν η 5η συνεχόμενη νίκη του Kimi Antonelli, ο οποίος διεύρυνε περαιτέρω τη βαθμολογική του διαφορά από τον George Russell, βασικό ανταγωνιστή του για τον τίτλο των οδηγών.