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Οι «μπέμπηδες» του Μονακό – Ποιοι είναι οι νεότεροι νικητές στο Πριγκιπάτο;

Ο 19χρονος Antonelli έγινε ο νεότερος νικητής στο GP του Μονακό. Ποιους άφησε πίσω του;

Με την επιτυχία του στο Μονακό, ο 19χρονος Kimi Antonelli πέτυχε ένα ακόμη ρεκόρ στη F1, καθώς έγινε ο νεότερος οδηγός που κέρδισε στους δρόμους του Πριγκιπάτου. Ποιους ξεπέρασε όμως;

Ήταν 2008 όταν ο 23χρονος (4 μηνών και 18 ημερών) Lewis Hamilton κατέρριψε το ρεκόρ του Bruce McLaren, ο οποίος το κρατούσε από το μακρινό 1962, διανύοντας τότε το 24o έτος της ηλικίας του (9 μηνών και 4 ημερών).

Μονακό

Πηγή: Formula1.com

Τον McLaren άφησε, επίσης, πίσω του τρία χρόνια αργότερα, το 2011, ο Sebastian Vettel, σε ηλικία 23 ετών, 10 μηνών και 26 ημερών, όπως και ο Max Verstappen το 2021, σε ηλικία 23 ετών, 7 μηνών και 23 ημερών.

Ακολουθεί η λίστα με τους «μπέμπηδες» του Μονακό -από τον Niki Lauda, στον Kimi Antonelli:

  1. Kimi Antonelli – 2026 (19 ετών, 9 μηνών 13 ημερών)
  2. Lewis Hamilton – 2008 (23 ετών, 4 μηνών, 18 ημερών)
  3. Max Verstappen – 2021 (23 ετών, 7 μηνών, 23 ημερών)
  4. Sebastian Vettel – 2011 (23 ετών, 10 μηνών, 26 ημερών)
  5. Bruce McLaren – 1962 (24 ετών, 9 μηνών, 4 ημερών)
  6. Fernando Alonso – 2006 (24 ετών, 9 μηνών, 30 ημερών)
  7. Michael Schumacher – 1994 (25 ετών, 4 μηνών, 12 ημερών)
  8. Lando Norris – 2025 (25 ετών, 6 μηνών, 12 ημερών)
  9. Kimi Raikkonen – 2005 (25 ετών, 7 μηνών, 5 ημερών)
  10. Niki Lauda – 1975 (26 ετών, 2 μηνών, 19 μηνών)

Υπενθυμίζεται ότι ήταν η 5η συνεχόμενη νίκη του Kimi Antonelli, ο οποίος διεύρυνε περαιτέρω τη βαθμολογική του διαφορά από τον George Russell, βασικό ανταγωνιστή του για τον τίτλο των οδηγών.

Μονακό

Πηγή: Formula1.com

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