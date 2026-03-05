Οι οδηγοί της F1 δεν εκφράζουν γνώμη: Πρέπει να γίνουν οι αγώνες σε Μπαχρέιν και Σ. Αραβία;

Ο κόσμος της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Με αγωνία παρακολουθεί ο κόσμος της Formula 1 τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο τη διεξαγωγή του GP της Αυστραλίας, την προσεχή Κυριακή.

Και αν τα όποια εμπόδια για τον αγώνα της Αυστραλίας ξεπεράστηκαν, ο φόβος για τα Γκραν Πρι σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία παραμένει μεγάλος, ειδικά από τη στιγμή που οι δύο χώρες αποτέλεσαν στόχο των πυραύλων του Ιράν σε απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το καλεντάρι της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το Μπαχρέιν θα φιλοξενήσει τον τέταρτο αγώνα της σεζόν από τις 10 έως τις 12 Απριλίου, ενώ ο αγώνας στη Σαουδική Αραβία στην Τζέντα θα γίνει μια εβδομάδα αργότερα.

Με δεδομένο ότι δεν απομένουν πολλές εβδομάδες μέχρι τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων αγώνων, οι επικεφαλής της Formula 1 καλούνται να πάρουν μια απόφαση το συντομότερο δυνατόν.

Στην πραγματικότητα, οι πιλότοι της Formula 1 δεν είναι οι πρώτοι που θα ασκήσουν επιρροή στη λήψη της οποιασδήποτε απόφασης, αλλά ήταν αδύνατο να μην ερωτηθούν σχετικά στη media day της Μελβούρνης. Όπως φαίνεται, ωστόσο, από τις απαντήσεις τους αποφάσισαν να μην εκφράσουν την προσωπική τους άποψη, αλλά… πέταξαν το μπαλάκι στη διοργάνωση.

O πρόεδρος του Συνδέσμου Οδηγών F1, George Russell, δήλωσε ότι «τελικά, νομίζω ότι όλοι μας εμπιστευόμαστε τη F1 και τη FIA να πάρουν τη σωστή απόφαση. Είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα αλλάζουν καθημερινά, και βρισκόμαστε ακόμα τέσσερις ή πέντε εβδομάδες μακριά, οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος πραγματικά πιέζει για αυτές τις ερωτήσεις, γιατί υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος από τώρα μέχρι τότε».

Από την πλευρά του ο Carlos Sainz, επισήμανε: «Η ειλικρινής μου γνώμη είναι ότι η F1 και η FIA είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένες για το τι συμβαίνει, με βάση τις επαφές που έχουν στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο, σε σχέση με το τι μπορούν να γνωρίζουν ή να κάνουν 22 οδηγοί.

«Νομίζω ότι εξαρτόμαστε από το τι θα αποφασίσει η ανώτατη διοίκηση του αθλήματος, και είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα πάρουν τη σωστή απόφαση όταν έρθει η στιγμή να τη λάβουν. Αλλά, επειδή βρισκόμαστε ακόμα τόσο μακριά από εκείνο τον αγώνα, δεν νομίζω ότι αξίζει να σπαταλάμε πολύ ενέργεια στο να σκεφτόμαστε τι θα συμβεί.»

Τι θα επηρεάσει την απόφαση;

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί αναφέρουν ότι εφόσον η F1 κληθεί να πάρει απόφαση ενώ η σύρραξη βρίσκεται σε εξέλιξη, το σενάριο διεξαγωγής των αγώνων φαίνεται σχεδόν απίθανο.

Ακόμα και αν μέχρι τότε υπάρξει πλήρης κατάπαυση του πυρός και βρίσκονται σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η F1 θα αδυνατεί να προβλέψει την αντίδραση τρίτων, συναφών ή άλλων δυνάμεων.

Παρ’ όλα αυτά, μια απόφαση ακύρωσης των αγώνων θα μπορούσε να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Τα τέλη που καταβάλλουν οι δύο πετρελαιοπαραγωγές χώρες υπερβαίνουν τα 100 εκατ. δολάρια, ένα ποσό που δεν θα καταβληθεί εφόσον οι αγώνες ακυρωθούν.

Λίγες πιθανότητες, επίσης, συγκεντρώνει και το σενάριο μετάθεσης των αγώνων σε άλλη ημερομηνία, δεδομένου ότι το καλεντάρι της F1 είναι ήδη γεμάτο, χωρίς να υπάρχουν εμφανή κενά όπου θα μπορούσαν να «χωρέσουν» οι αγώνες.

Δημοσιεύματα ανφέρουν ότι υπάρχουν σκέψεις οι αγώνες να γίνουν στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας, την Ίμολα της Ιταλίας, ή την Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας, αλλά οι συγκεκριμένες λύσεις φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται ως ιδιαίτερα δύσκολες καθώς δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για τις απαραίτητες ετοιμασίες, την πώληση εισιτηρίων κ.ο.κ.

Μια άλλη πρόταση που έχει ακουστεί είναι η διεξαγωγή δεύτερου αγώνα στην Ιαπωνία, μετά το Γκραν Πρι στη Σουζούκα, που είναι προγραμματισμένο για τις 27-29 Μαρτίου.