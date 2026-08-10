Οι πιλότοι της F1 άφησαν τις πίστες και «έπιασαν» το νερό (+video)

Οι οδηγοί της F1 απολαμβάνουν το καλοκαιρινό διάλειμμα μακριά από τις πίστες, έχοντας… ρίξει άγκυρα στη θάλασσα.

Ελάχιστοι είναι αυτοί που δεν αγαπούν τη θάλασσα. Και σε αυτή την κατηγορία σίγουρα δεν ανήκουν οι οδηγοί της F1, οι οποίοι με την πρώτη ευκαιρία αφήνουν τα μονοθέσία τους και σπεύδουν να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο νερό.

Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για διακοπές στη θάλασσα αποτελεί το καλοκαιρινό διάλειμμα του πρωταθλήματος, με αρκετούς οδηγούς να δείχνουν πως μπορούν να διασκεδάσουν εξίσου καλά και μακριά από την πίστα.

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Ένας από αυτούς ήταν ο George Russell, ο οποίος επέλεξε το τζετ σκι για να απολαύσει τον ελεύθερο χρόνο του. Ο Βρετανός της Mercedes άφησε πίσω του την απογοήτευση από το Grand Prix της Ουγγαρίας και μπήκε για τα καλά σε… mood διακοπών, με το σχετικό βίντεο να συνοδεύεται από τη μουσική του James Bond.

Λάτρης της θάλασσας αποδεικνύεται και ο Kimi Antonelli, ο οποίος μοιράστηκε στα social media στιγμές από την πρωινή καλοκαιρινή του ρουτίνα. Ο 19χρονος Ιταλός βουτάει στη θάλασσα και συμμετέχει σε κάθε είδους δραστηριότητα στο νερό.