Όταν μιλάει η εμπειρία: Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία νικητές της F1

Με τη νίκη του στο GP της Βαρκελώνης, ο Hamilton μπήκε στη λίστα με τους γηραιότερους νικητές αγώνα στη Formula 1.

O Lewis Hamilton κατάφερε να αποτελέσει τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Grand Prix της Βαρκελώνης, σημειώνοντας τόσο την πρώτη του νίκη με τη Scuderia όσο και τον πρώτο του θρίαμβο μετά την είσοδό του στην τέταρτη δεκαετία της ζωής του.

Με τη νίκη του σε ηλικία 41 ετών και 158 ημερών, ο Βρετανός έγινε ο γηραιότερος οδηγός που κερδίζει GP της F1 από τον Jack Brabham το 1970, όταν σε ηλικία 43 ετών και 219 ημερών θριάμβευσε στη Νότια Αφρική.

Απλησίαστο, ωστόσο, προβάλλει το… ρεκόρ του Ιταλού Luigi Fagioli, ο οποίος νίκησε στη Γαλλία το μακρινό 1951, σε ηλικία 53 ετών και 22 ημερών, με την ομάδα της Alfa Romeo. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο «κλέφτης του Αμπρούτσι», όπως ήταν το παρατσούκλι του, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού τη σεζόν 1950, σε ηλικία 52 ετών.

Πηγή: Formula1.com

Ακολουθεί ο Giuseppe Farina, ο οποίος ήταν 46 ετών, 9 μηνών και 3 ημερών όταν ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο γερμανικό GP το 1953, ενώ τρίτος γηραιότερος είναι ο Juan Manuel Fangio που είχε κυριαρχήσει και αυτός στην πίστα της Γερμανίας, το 1957, σε ηλικία 46 ετών, ενός μηνός και 11 ημερών.

Ακολουθεί η λίστα με τους 10 γηραιότερους νικητές της F1

Luigi Fagioli: 53 ετών, 22 ημερών (GP Γαλλίας, 1951) Giuseppe Farina: 46 ετών, 9 μηνών, 3 ημερών (GP Γερμανίας, 1953) Juan Manuel Fangio: 46 ετών, 1 μηνός, 11 ημερών (GP Γερμανίας, 1957) Piero Taruffi: 45 ετών, 7 μηνών, 6 ημερών (GP Ελβετίας, 1952) Jack Brabham: 43 ετών, 11 μηνών, 5 ημερών (GP Νότιας Αφρικής, 1970) Sam Hanks: 42 ετών, 10 μηνών, 17 ημερών (GP Ινδιανάπολης, 1970) Lewis Hamilton: 41 ετών, 5 μηνών, 7 ημερών (GP Βαρκελώνης, 2026) Nigel Mansell: 41 ετών, 3 μηνών, 5 ημερών (GP Αυστραλίας, 1994) Maurice Trintignant: 40 ετών, 6 μηνών, 18 ημερών (GP Μονακό, 1958) Graham Hill: 40 ετών, 3 μηνών, 3 ημερών (GP Μονακό 1969)

Σημειώνεται ότι ο νεότερος νικητής σε αγώνα της F1 είναι ο Max Verstappen ο οποίος κέρδισε στην Ισπανία το 2016 σε ηλικία 18 ετών και 228 ημερών. Τη δεύτερη θέση εξασφάλισε φέτος ο Kimi Antonelli, κυριαρχώντας στην Κίνα σε ηλικία 19 ετών και 202 ημερών, ενώ την τριάδα συμπληρώνει ο Sebastian Vettel, με τη νίκη του, το 2018 στο GP της Ιταλίας, σε ηλικία 21 ετών και 73 ημερών.