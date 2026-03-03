Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1: Το ημερολόγιο του 2026

Mε 24 αγώνες, αλλά και πάλι χωρίς Γαλλικό (από το 2023) και Γερμανικό GP (από το 2020) ξεκινά το Παγκόσμιο F1 του 2026. Τουλάχιστον, η δράση εξελίσσεται όλο και συχνότερα σε φαντασμαγορικό περιβάλλον…

Στην ψηφιακή πλέον εποχή και με τις μεταδόσεις σε ενεστώτα χρόνο να εξελίσσονται συνεχώς μέσω και των λήψεων από μικροσκοπικές κάμερες, η θεαματικότητα σε σχέση με το παρελθόν έχει απογειωθεί. Ο τηλεοπτικός χρόνος διεξαγωγής είναι ιδανικός (ένα Γκραν Πρι διαρκεί όσο ένας ποδοσφαιρικός αγώνας), ενώ εδώ και χρόνια σε κάθε αγωνιστικό τριήμερο παίζει ρόλο και το ευρύτερο περιβάλλον, κάτι που δεν πρόσεχε σχεδόν κανείς μέχρι και τη δεκαετία του ‘90.

Ο πρώτος νυχτερινός αγώνας της F1, υπό το φως το προβολέων, άλλαξε πολλά. Κατόπιν ήρθαν και οι αγώνες των αραβικών κρατών και της ανατολικής Ασίας, όπου δεν υπήρχε παράδοση σε αυτό το επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Τότε, το περιβάλλον μπήκε στο «κάδρο» και οι θεατές έβλεπαν τα μονοθέσια να αγωνίζονται συχνά στην πίστα με φόντο φωταγωγημένα κτίρια του παρελθόντος κάθε τόπου διεξαγωγής, ουρανοξύστες και πολυτελείς λιμενικούς χώρους λαμπερά φωτισμένους και σε διάφορες χρωματικές αποχρώσεις. Αυτό στο πέρασμα των χρόνων λειτούργησε θετικά εν συνόλω, ενθαρρύνοντας και τον αμερικανικό όμιλο που διαχειρίζεται την F1 να δώσει φαντασμαγορικό χαρακτήρα στο Γκραν Πρι του Λας Βέγκας, στην προσπάθειά να αγκαλιάσει περισσότερο τον θεσμό το κοινό των ΗΠΑ (που έχει άλλες παραστάσεις, για το τί σημαίνει αγώνας).

Στο πρόγραμμα των 24 αγώνων του 2026 υπάρχει για πρώτη φορά σιρκουί στους δρόμους της Μαδρίτης, που αντικαθιστά τον αγώνα στην Ίμολα και αναγνωρίζεται ως Γκραν Πρι Ισπανίας, με τη χώρα να έχει δύο αγώνες (ο άλλος είναι στη Βαρκελώνη της Καταλωνίας). Του χρόνου θα επιστρέψει στο καλεντάρι η Πορτογαλία, ενώ το Μονακό υπέγραψε παράταση μέχρι το 2035. Οι συζητήσεις για επιστροφή της F1 στην Αφρική μέσω ενός αγώνα στη Ρουάντα έχουν προχωρήσει πολύ και μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια θα έχει συμβεί. Τί μας λείπει; Το Γερμανικό και το Γαλλικό Γκραν Πρι…

Η κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή δημιουργεί προβληματισμό για τη διεξαγωγή των Grand Prix στο Μπαχρέιν και στην Σαουδική Αραβία (προτεραιότητα πάντα έχει η ειρήνη, κι ας μείνουν πίσω για την ώρα οι αγώνες κάθε είδους). Μέχρι στιγμής η FIA έχει τη θέση «το πρόγραμμα του 2026 ισχύει κανονικά», εκτιμώντας πως η εκτόνωση της κρίσης θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Συνεπώς, δεν γίνεται –ακόμη- κουβέντα ούτε για το αν οι συγκεκριμένοι αγώνες θα αντικατασταθούν από άλλους…

GP ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Άλμπερτ Παρκ, Μελβούρνη

6-8 Μαρτίου

GP ΚΙΝΑΣ

Σαγκάη

13-15 Μαρτίου

GP ΙΑΠΩΝΙΑΣ

Σουζούκα

27-29 Μαρτίου

GP ΜΠΑΧΡΕΪΝ

Μπαχρέιν

10-12 Απριλίου

GP ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Τζέντα

17-19 Απριλίου

GP ΜΑΪΑΜΙ

Μαϊάμι

1-3 Μαΐου

GP ΚΑΝΑΔΑ

Μόντρεαλ

22-24 Μαΐου

GP ΜΟΝΑΚΟ

Μονακό

5-7 Ιουνίου

GP ΚΑΤΑΛΩΝΙΑΣ

Βαρκελώνη

12-14 Ιουνίου

GP ΑΥΣΤΡΙΑΣ

Red Bull Ring

26-28 Ιουνίου

GP ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Σίλβερστοουν

3-5 Ιουλίου

GP ΒΕΛΓΙΟΥ

Σπα

17-19 Ιουλίου

GP ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Ουνγκαρόρινγκ

24-26 Ιουλίου

GP ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ

Ζάντβουρτ

21-23 Αυγούστου

GP ΙΤΑΛΙΑΣ

Μόντσα

4-6 Σεπτεμβρίου

GP ΙΣΠΑΝΙΑΣ

Μαδρίτη

11-13 Σεπτεμβρίου

GP ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Μπακού

24-26 Σεπτεμβρίου

GP ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

Μαρίνα Μπέι

9-11 Οκτωβρίου

GP ΗΠΑ

Ωστιν

23-25 Οκτωβρίου

GP ΜΕΞΙΚΟ

Aυτοκινητοδρόμιο αδελφών Ροντρίγκεζ

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου

GP ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

Σάο Πάολο

6-8 Νοεμβρίου

GP ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ

Λας Βέγκας

20-22 Νοεμβρίου

GP ΚΑΤΑΡ

Λουσέιλ

27-29 Νοεμβρίου

GP ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ

Γιάς Μαρίνα

4-6 Δεκεμβρίου