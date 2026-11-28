Στον προτελευταίο αγώνα του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 oι Μercedes είχαν και πάλι τον πρώτο λόγο στην δοκιμασία της pole position κάνοντας το 1-2 με τους Russell και Antonelli αντίστοιχα, με τις δύο επόμενες θέσεις να καταλαμβάνονται από τις McLaren.

Oι Mercedes W17, πρωταθλήτριες πλέον, «κλείδωσαν» την πρώτη σειρά της εκκίνησης για το Grand Prix του Κατάρ, που είναι ο προτελευταίος αγώνας του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος, με τον George Russell στην πρώτη θέση και τον Andrea Kimi Antonelli στην δεύτερη. Αυτό έγινε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, καθώς από την διαδικασία του Σαββάτου έλειψαν αυτή τη φορά οι ταχύτατες επιδόσεις του τελευταίου λεπτού, συνήθως από την πλευρά του Max Verstappen και των McLaren.

Η απερχόμενη παγκόσμια πρωταθλήτρια κατέλαβε την δεύτερη σειρά της εκκίνησης, με τους Lando Norris και Oscar Piastri αντίστοιχα.

Στην τρίτη σειρά κατατάχθηκε ένα ακόμη ζευγάρι, που δεν ήταν άλλο από τα μονοθέσια της Red Bull Racing, με τον Isack Hadjar στην πέμπτη θέση και τον τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Max Verstappen στην έκτη.

Οι Ferrari έκαναν μια ακόμη αποστειρωμένη εμφάνιση, που προστίθεται στις πολλές προηγούμενες που είδαμε φέτος, με τον Moνεγάσκο Charles Leclerc στην έβδομη θέση και τον Βρετανό πολυπρωταθλητή Lewis Hamilton στην ένατη θέση.

Όπως πολύ συχνά στους αγώνες του 2026, τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι δύο Racing Bulls, με τον Arvid Lindblad στην όγδοη θέση και τον Liam Lawson στην δέκατη.

Στη διαδικασία του Q1 έμειναν εκτός συνέχειας οι δύο Williams, οι δύο Aston Martin και οι δύο Cadillac. Aπό την τελική δεκάδα (Q3) αποκλείστηκαν οι δύο Alpine, οι δύο Ηaas και τα δύο Audi.

Το Grand Prix του Κατάρ θα μεταδοθεί ζωντανά από το συνδρομητικό κανάλι ΑΝΤ1+ την Κυριακή στις 18:00.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

Antonelli 402

Verstappen 304

Hamilton 267

Russell 264

Norris 264

Leclerc 250

Piastri 167

Hadjar 122

Lawson 89

Gasly 52

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ OMΑΔΩΝ

Mercedes 666

Ferrari 517

Red Bull 440

McLaren 431

Racing Bulls 114

Alpine 87

Haas 31

Audi 28

Williams 16

Aston Martin 7

Cadillac 0