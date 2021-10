Προεπισκόπηση GP ΗΠΑ

Έπειτα από μια χρονιά απουσίας από το Πρωτάθλημα της Formula 1 λόγω Covid, το GP ΗΠΑ επιστρέφει φέτος, για να φιλοξενήσει τον 17ο γύρο της φετινής σεζόν.

Από το 2012, η Formula 1 έχει αποκτήσει ένα μόνιμο «σπίτι» για τον Grand Prix ΗΠΑ. Το Circuit of the Americas (COTA), στο Austin του Τέξας είναι η μοναδική πίστα στις ΗΠΑ που διαθέτει Άδεια Βαθμού 1, απαραίτητη για να φιλοξενήσει Grand Prix της Formula 1 και συνήθως παρέχει καταπληκτική ατμόσφαιρα.

Εννιά πίστες (Sebring, Riverside, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Dallas, Detroit, Phoenix και Ινδιανάπολη) είχαν φιλοξενήσει Grand Prix επί αμερικανικού εδάφους πριν το Austin, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Το 2022 θα προστεθεί σε αυτές και το Μαϊάμι.

Από το Grand Prix του 2019 στο Austin, έχει ασφαλτοστρωθεί εκ νέου το 40% του μήκους της πίστας. Τα ασφαλτοστρωμένα κομμάτια περιλαμβάνουν την ευθεία εκκίνησης/τερματισμού έως την έξοδο της στροφής 1, από την έξοδο της 9 μέχρι και τη 10, από την έξοδο της 11 μέχρι και τη 12 και μεταξύ των στροφών 15 και 19.

Μερικές καθιζήσεις (μεταξύ των στροφών 2 και 3, καθώς και κοντά στις 4, 6, 10 και 14), που παρουσιάστηκαν επειδή η πίστα είναι κατασκευασμένη σε τοποθεσία που ήταν ελώδης πριν, έχουν επισκευαστεί λειαίνοντας την επιφάνεια του ασφαλτοτάπητα. Οι εργασίες αυτές πραγματοποιήθηκαν αφότου οι αναβάτες του MotoGP εξέφρασαν παράπονα για την κατάσταση της πίστας στα σημεία που δεν έχουν ασφαλτοστρωθεί.

Χαρακτηριστικά πίστας

H χάραξη του αριστερόστροφου Circuit of the Americas, αποτελεί ένα «παζλ» στροφών εμπνευσμένων από άλλες πίστες. Οι ακολουθία στροφών 3 – 6 είναι παρόμοια με τις Maggots, Becketts και Chappel του Silverstone. Οι στροφές 7 – 8 μοιάζει με το S do Senna στο Interlagos. Οι στροφές 12 – 15 θυμίζουν την είσοδο του σταδίου στο Hockenheim. Οι στροφές 16 – 18 είναι εμπνευσμένες από τη στροφή 8 του Istanbul Park.

Η προσέγγιση στην πρώτη στροφή του Austin υψώνεται σαν τοίχος μπροστά στους οδηγούς που «σκαρφαλώνουν» 30 μέτρα ανωφέρειας σε απόσταση που μόλις ξεπερνάει τα 200 μέτρα. Η ανωφέρεια κάνει πιο δύσκολη την εύρεση του σωστού σημείου φρεναρίσματος. H κορυφή της στροφής είναι τυφλή και αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία προσπεράσματος. Καθώς οι οδηγοί φτάνουν στην κορυφή, το μονοθέσιο γίνεται πιο «ελαφριό» και ασταθές.

Οι οδηγοί βιώνουν 5 πλευρικά G για τρία δευτερόλεπτα στη στροφή 6, τη μεγαλύτερη τιμή της σεζόν, μαζί με την Copse του Silverstone. Oι οδηγοί σχεδόν δεν ακουμπούν τα φρένα μεταξύ στροφής 1 και 11 αλλά στην προσέγγιση της 12, βιώνουν 5,8 G επιβράδυνσης, σε ένα από τα ισχυρότερα σημεία πέδησης ολόκληρης της σεζόν.

Μετά την πίσω ευθεία, το τελικό τμήμα της πίστας έχει τη δεξιά παρατεταμένη τεσσάρων κορυφών μεταξύ των στροφών 16 – 18, με συνολικό μήκος 570 μέτρα. Στο Austin όμως, η είσοδος είναι πιο αργή από αυτήν της στροφής 8 στην Τουρκία. Οι στροφές που ολοκληρώνουν το γύρο είναι αργές.

Lance Stroll: «Είναι προκλητική πίστα, με το πρώτο τμήμα να έχει ροή, σε αντίθεση με το τελικό τμήμα το οποίο απαιτεί ακρίβεια, καθώς είναι αρκετά εύκολο να βρεθείς εκτός ορίων».

Pierre Gasly: «Έχοντας παρακολουθήσει το MotoGP μερικές εβδομάδες πριν, οι ανομοιομορφίες που ήταν ήδη αρκετά άσχημες την τελευταία φορά που αγωνιστήκαμε εκεί, φαίνονται ακόμη πιο έντονες τώρα. Θα απαιτήσουν κάποιο συμβιβασμό στο στήσιμο, αλλά στην πραγματικότητα δε θα το γνωρίζουμε αυτό μέχρι να φτάσουμε εκεί».

Είναι πίστα που ευνοεί τα προσπεράσματα, καθώς το πλάτος της αυξάνεται σε πολλές στροφές, επιτρέποντας στους οδηγούς να ακολουθήσουν διαφορετικές (εξίσου γρήγορες) αγωνιστικές γραμμές.

Έξι στροφές του Austin διανύονται με ταχύτητα που ξεπερνάει τα 260 χλμ. κάνοντας την πίστα μια από τις πιο ευαίσθητες όσον αφορά τις αεροδυναμικές ρυθμίσεις του μονοθεσίου. Ο μέσος όρος πλευρικών φορτίων είναι από τους υψηλότερους της σεζόν, καταπονώντας τα ελαστικά.

Λόγω των περιορισμών που ισχύουν στην Αμερική με την πανδημία, η Pirelli δεν είχε τη δυνατότητα να ταξιδέψει στο Austin για να εξετάσει τον καινούργιο ασφαλτοτάπητα. H ιταλική εταιρεία αποφάσισε να φέρει τις γόμες μέσης σκληρότητας στις ΗΠΑ, με ελάχιστες πιέσεις ελαστικών στα 21,5 psi (στους 100 βαθμούς Κελσίου) εμπρός και 19 psi (στους 80 βαθμούς Κελσίου) στον πίσω άξονα.

Ο καιρός ενδέχεται να παίξει το ρόλο του. Προς το παρόν, οι προγνώσεις κάνουν λόγο για βροχή το Σάββατο.

H FIA αναμένεται να δοκιμάσει στο Austin ένα καινούργιο σύστημα αυτόματης διαγραφής των χρόνων που έχουν σημειωθεί υπό το καθεστώς διπλών κυματιστών κίτρινων σημαιών, όπως συμβαίνει με την παράβαση ορίων πίστας.

Ένα από τα χαρακτηριστικά της πίστας είναι ο πύργος παρατήρησης στο κέντρο της, ο οποίος έχει ύψος 77 μέτρα. Στα πλαίσια εορτασμού των 75 ετών του NBA, οι οδηγοί της F1 θα διαγωνιστούν την Πέμπτη σε ελεύθερες βολές, με θρύλους του NBA να τους συμβουλεύουν για να πετύχουν όσες περισσότερες μπορούν στις 10.

Αυτό θα συμβεί στο στούντιο του ESPΝ στην πίστα, για φιλανθρωπικό σκοπό, με 20.000 δολάρια να παραχωρούνται στο ίδρυμα επιλογής του νικητή. Μονοθέσια στα χρώματα των 30 ομάδων του NBA θα κυκλοφορήσουν στα κοινωνικά δίκτυα τις ημέρες του αγώνα.

Μάχη τίτλου

Έξι βαθμοί χωρίζουν τους διεκδικητές του τίτλου, με έξι αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της σεζόν. Ο Max Verstappen προηγείται στη βαθμολογία, αλλά με τα δείγματα γραφής από την Τουρκία και το γεγονός ότι ο Lewis Hamilton είναι πάντα πολύ καλός στο Austin, το φαβορί πιθανότατα είναι η Mercedes για αυτό τον αγώνα.

Όπως ανέφερε και ο Toto Wolff, από το Μάιο είχε η Mercedes να πάρει δύο συνεχόμενες νίκες, γεγονός που ανέβασε το ηθικό στην ομάδα.

Ανεβασμένο ηθικό όμως θα έχει και η Red Bull, με την επιστροφή του Adrian Newey έπειτα από αρκετά σοβαρό ποδηλατικό ατύχημα. Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Helmut Marko, δήλωσε: «Ο Adrian είναι ο ηγέτης μας και μας έλειψε σε όποιο τομέα ήταν απών. Στον προσομοιωτή, στην αεροδυναμική σήραγγα, στην πίστα για το στήσιμο του μονοθεσίου, απλά δε μπορεί να αντικατασταθεί».

Ο Verstappen δήλωσε: «Πάντοτε ήμασταν ανταγωνιστικοί στις ΗΠΑ και έχουμε μερικά καλά αποτελέσματα, οπότε, τώρα θα πρέπει να τα μετατρέψουμε σε νίκη. Ελπίζουμε να μπορούμε να παλέψουμε με τη Mercedes αυτό το Σαββατοκύριακο και να διατηρήσουμε την πρωτοπορία στο Πρωτάθλημα».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Honda στην F1, Masashi Yamamoto, πιστεύει ότι η Red Bull μπορεί να κατακτήσει τρεις νίκες ακόμα μέχρι το τέλος της σεζόν, υποδεικνύοντας την καλή απόδοση της ομάδας στο παρελθόν στα GP Μεξικού, Βραζιλίας και Αμπού Ντάμπι.

Περί Αμερικανών…

Στα πλαίσια του GP ΗΠA, o Daniel Riccirado θα οδηγήσει τη Chevrolet Monte Carlo με την οποία αγωνίστηκε στο NASCAR το 1984 ο ήρωας του Αυστραλού, Dale Earnhardt (με έμπνευση τον οποίο έχει διαλέξει το Νο. 3), ως ανταμοιβή για τη νίκη του στη Monza, από τον CEO της McLaren, Zal Brown, ιδιοκτήτη του εν λόγω αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν πρόκειται να υπάρξει ανακοίνωση όσον αφορά το ενδεχόμενο αγοράς της ομάδας της Sauber (που αγωνίζεται ως Alfa Romeo) από τον Michael Andretti στα πλαίσια του GP ΗΠΑ._Φ.Λ.

Πρόγραμμα τριημέρου

Τηλεοπτική μετάδοση: Cosmote Sport 5HD, ΕΡΤ Sports

Παρασκευή 22 Οκτωβρίου

Ελεύθερες δοκιμές 1: 19:30

Ελεύθερες δοκιμές 2: 23:00

Σάββατο 23 Οκτωβρίου

Ελεύθερες δοκιμές 3: 21:00

Κατατακτήριες δοκιμές: 00:00

Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Αγώνας: 22:00

GP ΗΠΑ – Circuit of the Americas, Austin, Τέξας

17ος γύρος του Πρωταθλήματος F1 2021

Μήκος πίστας: 5.513 μ.

Γύροι: 56

Συνολική απόσταση αγώνα: 308,405 χλμ.

Ρεκόρ γύρου (σε αγώνα): 1:36.169 Charles Leclerc (Ferrari), 2019

Απόλυτο ρεκόρ γύρου: 1:32.029 Valtteri Bottas (Mercedes), 2019

Στροφές: 20 (11 αριστερές, 9 δεξιές)

Μέσος συνολικός χρόνος pit stop: 24 δλ. (απώλεια ≈ 20 δλ.)

Απόσταση pole position – 1ης ζώνης φρεναρίσματος: 240 μ.

Χρόνος στο γύρο με τέρμα γκάζι: 62%

Απόσταση γύρου με τέρμα γκάζι: 73%

Αλλαγές σχέσεων ανά γύρο: 56

Ζώνες DRS: 2 (μεταξύ των στροφών 11-12 και 20-1)

