Πυρά Alonso κατά της F1: «Το χειρότερο θέαμα που μπορείς να έχεις»

Το κινεζικό GP παρουσίασε μεγάλο αριθμό εγκαταλείψεων, τέσσερις εκ των οποίων σημειώθηκαν πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας.

Το χειρότερο δυνατό θέαμα παρουσίασε η F1 στο Grand Prix της Κίνας, σύμφωνα με τον Fernando Alonso, καθώς σχεδόν το 20% του grid δεν κατάφερε να εκκινήσει.

Τέσσερα μονοθέσια τέθηκαν εκτός αγώνα πριν από τη διαδικασία εκκίνησης, αφήνοντας μόλις 18 αυτοκίνητα στο grid για τον πρώτο γύρο.

Υπενθυμίζεται ότι το GP της Κίνας ήταν καταστροφικό για τη McLaren, με τους Lando Norris και Oscar Piastri να αποσύρονται λόγω ηλεκτρικών προβλημάτων. Αναφορικά με τον Alonso, ο Ισπανός έριξε λευκή πετσέτα μετά από 35 γύρους λόγω κραδασμών της μονάδας ισχύος της Honda.

Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Alonso άσκησε κριτική στην εικόνα που παρουσίασε η F1 στη Σαγκάη την Κυριακή. «Τέσσερα αυτοκίνητα δεν πήραν εκκίνηση […] Οπότε αυτό είναι πιθανότατα το χειρότερο θέαμα που μπορείς να έχεις».

Ο Αλόνσο ανέφερε ότι η μόνη στιγμή ευχαρίστησης έρχεται στον πρώτο γύρο, μετά τον οποίο δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα μονοθέσια.

«Οι εκκινήσεις είναι διασκεδαστικές – όπως και στην Αυστραλία, το αυτοκίνητο φαίνεται να ξεκινά πολύ καλά», είπε.

«Στον πρώτο γύρο, είναι αλήθεια ότι όλοι έχουμε το ίδιο επίπεδο μπαταρίας, που είναι πλήρως φορτισμένη. Μετά μπαίνουμε σε αυτό το “πρωτάθλημα μπαταρίας” και σε αυτό δεν είμαστε τόσο καλοί όσο οι άλλοι».