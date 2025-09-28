R.I.P Enzo Osella (1939-2025)

Έφυγε πριν λίγες ώρες σε ηλικία 86 ετών ο Enzo Osella, μια από μεγαλύτερες μορφές του ευρωπαϊκού motorsport και, για πολλούς, ο τελευταίος αληθινός racer…

Ο Vincenzo «Enzo» Osella (26 Αυγούστου 1939 – 27 Σεπτεμβρίου 2025) ήταν ένας ξεχωριστός οδηγός αγώνων. Όμως, στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού πέρασε ως ιδρυτής και «ψυχή» της Osella, της ιταλικής ομάδας που έλαβε μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 μεταξύ των ετών 1980 και 1990. Ο Enzo Osella γεννήθηκε το 1939 στο Volpiano. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ο πατέρας του ανέλαβε ένα συνεργείο στο κέντρο του Τορίνο, όπου ο Enzo βοηθούσε τον πατέρα του δουλεύοντας στα αυτοκίνητα των πελατών. Ένας από τους τακτικούς πελάτες ήταν ερασιτέχνης οδηγός ράλλυ, ο οποίος έπεισε τον μικρό να τον βοηθήσει ως συνοδηγός. Αργότερα, ο Οsella πέρασε στο κάθισμα του οδηγού και δανείστηκε το Fiat 600 της αδελφής του για να πάρει μέρος στους αγώνες, ύστερα από την τριετή θητεία του ως co-driver. Kατόπιν, αγόρασε μια Lotus 11, στην οποία με την συνδρομή της επιδεξιότητάς του τοποθέτησε έναν κινητήρα της Osca και διαφορικό από Alfa Romeo. Με αυτό το αυτοκίνητο συμμετείχε στις ιταλικές αναβάσεις.

Το 1963 ο Carlo Abarth προσκάλεσε τον Osella να αντικαταστήσει τον Mario Poltronieri στη θέση του δοκιμαστή των αγωνιστικών του αυτοκινήτων. Η εμπειρία αυτή του έδωσε την ευκαιρία να αποκτήσει περαιτέρω γνώσεις σχετικά με την κατασκευή και τη ρύθμιση πλαισίου και κινητήρων. Στα τέλη του 1964 ξεκίνησε τη δική του επιχείρηση, αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία της Abarth στο Τορίνο. Το 1971 ο Carlo Abarth πούλησε τα δικαιώματα του ονόματος και τις εγκαταστάσεις παραγωγής στη Fiat, πριν αποσυρθεί για το υπόλοιπο του βίου του στη Βιέννη. Ο Osella αγόρασε ολόκληρο το τμήμα αγώνων και άρχισε να το λειτουργεί με το όνομα «Osella Corse». Μετά από μερικά χρόνια αγώνων κυρίως σε αναβάσεις, στο πρωτάθλημα Can Am της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, στη Formula 3 και στη Formula 2, το 1980 ο Osella ίδρυσε τη δική του ομάδα στην Formula 1.

Η Osella μπορεί να μην ήταν κορυφαία ομάδα, όμως είχε την δική της «αύρα» χάρις στην έντονη προσωπικότητα του ιδρυτή της. Έλαβε μέρος σε 132 Grand Prix, κατακτώντας τρεις φορές θέσεις στην πρώτη εξάδα (τότε βαθμολογούνταν μόνο οι έξι πρώτοι, όχι το μισό grid) και συνολικά πέντε βαθμούς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το 1990 ο Osella αποσύρθηκε από την Formula 1, πουλώντας τον εξοπλισμό της στον Gabriele Rumi (η Osella πήρε τότε το όνομα Fondmetal). Έπειτα, μετέφερε την ομάδα του στο Verolengo, στην ευρύτερη περιοχή του Τορίνο, για να επικεντρωθεί ξανά στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων και στις αναβάσεις.

OSELLA F1 TEAM

Η ιταλική ομάδα ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στην Formula 1 στο Κyalami της Νότιας Αφρικής το 1980 και την ολοκλήρωσε στο Grand Prix Αυστραλίας το 1990. Από τα 132 Grand Prix που συμμετείχε, στα 91 δεν μπόρεσε να προκριθεί στον αγώνα (τότε ήταν πολλά τα μονοθέσια κι όχι μόνο 20). Στα 11 χρόνια της παρουσίας της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού χρησιμοποίησε δύο κινητήρες, της Alfa Romeo και της Cosworth, πριν καταλήξει σε δικό της μηχανικό σύνολο στα 10 τελευταία Grand Prix που εμφανίστηκε, με οδηγό τον Nicola Larini. To καλύτερο αποτέλεσμα της ιστορίας της ήταν η τέταρτη θέση στο San Marino το 1982, στον αγώνα που έμεινε στα χρονικά για την «αντιμαχία» των πιλότων της Ferrari (Villeneuve-Pironi), με οδηγό τον Jean Pierre Jarier. Δεκαεννέα οδηγοί πέρασαν από την ομάδα, με πιο γνωστούς (εκτός των προαναφερόμενων Larini και Jarier) τους Eddie Cheever, Gabriele Tarquini και Johnny Cecotto. Τραγική φυσιογνωμία ο Riccardo Paletti, που έχασε τη ζωή του στην εκκίνηση του Grand Prix Καναδά το 1982, στο cockpit μιας Osella FA1C.

H αγωνιστική ζωή του Enzo Osella έχει και ελληνικό «χρώμα», καθώς ο Ιταλός οδηγός και ιδιοκτήτης ομάδας είχε αγωνιστεί το 1961 στο circuit πόλης της Ρόδου, περνώντας κάτω από τα τείχη της στο τιμόνι ενός Osca 1500. R.I.P Enzo Osella…