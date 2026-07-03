Russell: «Ακόμη δεν νιώθω άνετα με τη Mercedes»

Ο Βρετανός οδηγός δείχνει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά θεωρεί ότι ακόμη δεν νιώθει άνετα με το μονοθέσιό του.

Ο George Russell παραδέχθηκε ότι, παρότι έχει εμπιστοσύνη στις δικές του ικανότητες, δεν αισθάνεται ακόμη απόλυτα άνετα με το μονοθέσιο της Mercedes για το 2026.

Ο 28χρονος έχει αφήσει πίσω του μια κακή περίοδο φόρμας που τον είδε να εγκαταλείπει στο GP του Καναδά και να μην βαθμολογείται στο Μονακό, επιστρέφοντας τελικά στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου στο Red Bull Ring της Αυστρίας.

Αυτό σηματοδότησε την πρώτη του νίκη από τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στην Αυστραλία και τον βοήθησε να ανακτήσει τη 2η θέση στη βαθμολογία, 40 βαθμούς πίσω από τον ομόσταυλό του Kimi Antonelli.

«Το πλάνο (στη Μεγάλη Βρετανία) είναι απλώς να είμαι όσο το δυνατόν πιο γρήγορος. Νομίζω ότι έχω 100% εμπιστοσύνη στον εαυτό μου, αλλά εξακολουθώ να αποκτώ αυτοπεποίθηση για το πώς να φέρω το μονοθέσιο στο ιδανικό σημείο λειτουργίας/απόδοσης.

»Πέρυσι, αν με ρωτούσατε πριν από ένα session πόσο σίγουρος είμαι ότι το μονοθέσιο θα είναι σε καλή κατάσταση και ότι θα κάνω τον τέλειο γύρο, αυτό το επίπεδο αυτοπεποίθησης ήταν πολύ υψηλότερο, γιατί καταλάβαινα το μονοθέσιο και τα ελαστικά πολύ καλύτερα απ’ ό,τι φέτος, αλλά αυτό βελτιώνεται σε κάθε αγώνα που κάνω».

Επιπλέον, ο Βρετανός ανέφερε ότι έμαθε πολλά το τελευταίο διάστημα: «Οι τελευταίες δύο εβδομάδες ήταν, νομίζω, δύο εβδομάδες όπου έμαθα πάρα πολλά για το τι χρειάζομαι από το μονοθέσιο.

»Ήταν πραγματικά πολύ καλό να δω τι χρειάζομαι, τι να αλλάξω στο οδηγικό μου στυλ, να το εφαρμόσω στην πράξη και μετά να κερδίσω τον αγώνα με την πρώτη προσπάθεια αυτής της νέας προσέγγισης – ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Η νίκη ήταν καλή, ένα καλό βήμα μπροστά και τώρα νιώθω ότι μπορώ να χτίσω πάνω σε αυτό».