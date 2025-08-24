Stake F1: Aλλάζει όνομα για το GP της Ολλανδίας

Η Stake F1 δεν θα αγωνιστεί με αυτό το όνομα στο Grand Prix της Ολλανδίας στην πίστα του Zandvoort, λόγω των κανονισμών για τη διαφήμιση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που ισχύουν στη χώρα.

Η Stake F1 αναγκάζεται να αλλάξει το όνομα της ομάδας της για το Grand Prix της Ολλανδίας το επόμενο Σαββατοκύριακο, λόγω των νόμων περί διαφήμισης στην Ολλανδία. Ποιο είναι το πρόβλημα με το όνομα της ομάδας; Η απάντηση βρίσκεται στον κύριο χορηγό της, την Stake, μια εταιρεία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών που παραβιάζει τους αυστηρούς κανονισμούς περί διαφήμισης στην Ολλανδία.

Η ομάδα, που είναι επίσημα γνωστή ως Stake F1 Team Kick Sauber, αλλά ευρύτερα γνωστή ως Stake F1, δεν έχει άλλη επιλογή από το να αλλάξει το όνομά της για το Σαββατοκύριακο του αγώνα στο Zandvoort. Νωρίτερα φέτος, η Ολλανδία θέσπισε αυστηρότερους κανόνες που διέπουν τη διαφήμιση των εταιρειών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, απαγορεύοντας συγκεκριμένα την προώθησή τους μέσω χορηγιών.

Η Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών της χώρας δηλώνει ότι τέτοια διαφήμιση δεν επιτρέπεται πλέον στα ρούχα των αθλητών ή κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, ένας κανονισμός που επηρεάζει άμεσα το GP της Ολλανδίας. Ως αποτέλεσμα, η Stake F1 υποχρεούται να αλλάξει το όνομά της, με τον χορηγό (Kick) να μην εμφανίζεται στο αυτοκίνητο (θα εμφανίζεται κανονικά από τον επόμενο γύρο της F1, στην Ιταλία).

Δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Πριν από την περσινή διοργάνωση του αγώνα, η Ολλανδική Αρχή Τυχερών Παιχνιδιών είχε ήδη προτρέψει την ομάδα να μην αγωνιστεί με το όνομα Stake, αν και η ομάδα με έδρα το Hinwil προχώρησε τελικά σε αυτό. Έχει ήδη δημιουργηθεί ένα προηγούμενο για αυτή τη σεζόν, με τους Nico Hulkenberg και Gabriel Bortoleto να έχουν αγωνιστεί με το τροποποιημένο όνομα στο Βέλγιο. Το χρονικό σημείο αυτής της δυσκολίας έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα βρίσκεται σε φόρμα, μετά τους πρόσφατους αγώνες.