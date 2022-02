Στο καλεντάρι της F1 το Bahrain έως το 2036

Κάτι λιγότερο από ένα μήνα προτού φιλοξενήσει τα χειμερινά τεστ και 35 μέρες πριν τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς, η F1 ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας με την πίστα του Sakhir για ακόμη 15 χρόνια.

Αναμφίβολα, οι επαφές των δύο πλευρών βρίσκονται σε εξαιρετικό σημείο, καθώς την σεζόν του 2020 όπου το πρόγραμμα αγώνων αποτέλεσε μια δύσκολη εξίσωση για την Liberty Media, το Bahrain στάθηκε στο ύψος του φιλοξενώντας διπλό αγώνα στο φινάλε της σεζόν. Επίσης, οι χειμερινές δοκιμές λαμβάνουν χώρα στη συγκεκριμένη τοποθεσία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Η F1 επισκέφθηκε για πρώτη φορά το Bahrain το 2004, και εκτός του 2011, φιλοξενεί κάθε χρόνο Grand Prix. Πολυνίκης είναι ο Lewis Hamilton με 5 καρό σημαίες, ενώ σε επίπεδο ομάδων Ferrari και Mercedes μετρούν από 6 νίκες.

Στην επίσημη τοποθέτησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος & Πρόεδρος της F1, Stefano Domenicali, δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο συμβόλαιο:

«Αποτελεί μεγάλη χαρά μας που θα αγωνιζόμαστε στο Sakhir μέχρι το 2036. Είμαι βέβαιος πως θα γίνουν απίστευτοι αγώνες που θα ενθουσιάσουν τους θεατές. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε εκεί σε λίγες μέρες για την έναρξη του πρωταθλήματος, καθώς ξεκινάμε μια νέα εποχή για το άθλημα. Το Μπαχρέιν ήταν η πρώτη χώρα στη Μέση Ανατολή που φιλοξένησε τη F1 και έχει μια πολύ ξεχωριστή θέση στο άθλημά μας».

Ο Σεΐχης Salman ΒinIsa Al Khalifa, Διευθύνων Σύμβουλος του Bahrain International Circuit, δήλωσε:

«Μετά από 18 χρόνια αγώνων, είμαστε περήφανοι που παίξαμε ρόλο στην σύγχρονη πραγματικότητα ιστορία της F1 και τώρα ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτή την κληρονομιά το μέλλον. Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό στο Bahrain και τη Μέση Ανατολή έχει σημαντική δυναμική, με μια νέα γενιά οπαδών να αγκαλιάζει το σπουδαίο μας άθλημα».

BREAKING: The Bahrain Grand Prix will remain on the calendar until 2036! 🗓️#F1 pic.twitter.com/eThvkzVOlc

— Formula 1 (@F1) February 11, 2022