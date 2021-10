Συνεργασία NBA και Formula 1

Το ΝΒΑ και η F1 ανακοίνωσαν συνεργασία περιεχομένου και προώθησης, η οποία συμβαίνει για πρώτη φορά και έρχεται να ενώσει σε παγκόσμιο επίπεδο τους οπαδούς και των δυο για να γιορτάσουν την επετειακή 75η σεζόν του NBA όσο και την επιστροφή της F1 στις ΗΠΑ την Κυριακή 24 Οκτωβρίου στο Όστιν του Τέξας.

Για τον εορτασμό του Grand Prix των ΗΠΑ και της 75ης επετειακής σεζόν του ΝΒΑ, αποκλειστικές εικόνες με μονοθέσια F1 ντυμένα στα χρώματα και των 30 ομάδων του ΝΒΑ θα κυκλοφορήσουν στα κοινωνικά κανάλια τόσο του ΝΒΑ όσο και της F1 σε όλο τον κόσμο. Τα πρώτα 10 αυτοκίνητα παρουσιάζονται σήμερα στις Central και Pacific Divisions, στις οποίες ανήκουν ομάδες ΝΒΑ της Δύσης και της Ανατολής.

Την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου, το ESPN θα φιλοξενήσει οδηγούς της F1, οι οποίοι αυτή τη φορά θα αγωνιστούν εκτός πίστας σε έναν διαγωνισμό ελευθέρων βολών που θα πραγματοποιηθεί σε ένα γήπεδο μπάσκετ βαμμένο με τα χρώματα της 75ης σεζόν του ΝΒΑ μέσα στο paddock του Circuit of the Americas. Θρύλοι του NBA θα βρίσκονται στο χώρο για να συναντήσουν τους οδηγούς και να δώσουν συμβουλές για την τεχνική των ελευθέρων βολών ώστε να πετύχουν όσες περισσότερες βολές μπορούν στις 10, ενώ 20.000 δολάρια θα διατεθούν σε φιλανθρωπικό ίδρυμα της επιλογής του νικητή.

Το F1 UNITED STATES GRAND PRIX 2021 θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Οκτωβρίου . Το συγκεκριμένο Grand Prix διεξάγεται στην πίστα Circuit of the Americas στο Όστιν του Τέξας από το 2012, με τη F1 να επιστρέφει στην εμβληματική πίστα μετά από ένα διετές διάλειμμα εξαιτίας της COVID-19. Ο αγώνας θα μεταδοθεί την Κυριακή 24 Οκτωβρίου από το ABC, με ζωντανή μετάδοση η οποία θα ξεκινήσει στις 1:30 μ.μ. ET.

Το NBA κατέχει σημαντική διεθνή παρουσία με παιχνίδια που μεταδίδονται σε 215 χώρες και σε περισσότερες από 50 γλώσσες. Διαθέτει επίσης περισσότερα από 100.000 εμπορικά καταστήματα σε 100 χώρες, σε έξι ηπείρους. Τα ρόστερ του ΝΒΑ κατά την έναρξη της σεζόν 2021-22 περιελάμβαναν 121 διεθνείς παίκτες από 40 χώρες, αριθμός ρεκόρ για την ιστορία της λίγκας.

Η επετειακή 75η σεζόν του ΝΒΑ ξεκίνησε την Τρίτη 19 Οκτωβρίου και συνεχίστηκε χτες Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, όπου οι New York Nicks φιλοξένησαν τους Boston Celtics (2:30 π.μ.) και οι Denver Nuggets τους Phoenix Suns (05:00 μ.μ.), αναμετρήσεις οι οποίες μεταδόθηκαν από το ESPN. Το TNT θα προβάλει επίσης διπλή αναμέτρηση την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου (Dallas Mavericks – Atlanta Hawks, 02:30 π.μ. – Los Angeles Clippers – Golden State Warriors, 05:00 π.μ.) και το ESPN θα μεταδόσει άλλες δυο αναμετρήσεις την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου (Brooklyn Nets – Philadelphia 76ers, 02:30 π.μ. – Phoenix Suns – Los Angeles Lakers, 05:00 π.μ.).