To σύστημα βύθισης της Mercedes

Από το GP Μ. Βρετανίας, η Red Bull ισχυρίζεται ότι η Mercedes έχει καταφέρει να βρει επιπλέον ταχύτητα στις ευθείες. Μέχρι πρότινος, η αυστριακή ομάδα πίστευε ότι τα κέρδη προέρχονταν από τη μονάδα ισχύος της Mercedes.

Ωστόσο, έπειτα από το GP Τουρκίας, έγινε προφανές ότι τελικά κάτι άλλο συμβαίνει. Πλάνα από την κάμερα επάνω στο μονοθέσιο που κοιτάει προς το πίσω μέρος, έδειξαν ότι όταν η W12 ξεπεράσει κάποια ταχύτητα στις ευθείες, το πίσω μέρος χαμηλώνει απότομα.

Σκοπός αυτής της κίνησης του πίσω μέρους, είναι να μειώσει την απόσταση του διαχύτη από το έδαφος σε σημείο που προκαλεί αεροδυναμικό stall (στολάρισμα). Αυτό σημαίνει ότι ο διαχύτης παύει να παράγει αρνητική άντωση και κατά συνέπεια οπισθέλκουσα. Συνεπώς, το μονοθέσιο παράγει λιγότερη αεροδυναμική αντίσταση και έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει υψηλότερη ταχύτητα στην ευθεία.

