Το Λας Βέγκας στη Formula 1 μέχρι το 2037

Το GP του Λας Βέγκας διεξάγεται από το 2023, έχοντας αποφέρει περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια δολάρια για τη νότια Νεβάδα.

Το Λας Βέγκας εξασφάλισε θέση στο καλεντάρι της Formula 1 έως και το 2037, μετά από νέα συμφωνία επέκτασης διάρκειας 10 ετών.

Ο αγώνας διεξάγεται στην πίστα Las Vegas Strip Circuit μήκους 6,2 χιλιομέτρων. Εκεί οι οδηγοί υπερβαίνουν τα 322 χλμ./ώρα περνώντας μπροστά από εμβληματικά σημεία της πόλης, όπως το Bellagio, το Caesars Palace, το Wynn Las Vegas και το The Venetian Resort Las Vegas.

Στην πίστα, ο Max Verstappen έχει στεφθεί νικητής δύο φορές, μία την πρώτη χρονιά που διεξήχθη ο αγώνας στο Λας Βέγκας (2023) και το 2025, ενώ το 2024 επικράτησε ο George Russel.

Το GP έχει αποφέρει περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια δολάρια για την νότια Νεβάδα, ενώ και οι τρεις διοργανώσεις ήταν sold out, γεγονός που συνέβαλε στο να καθιερωθεί το Λας Βέγκας ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς της Formula 1 παγκοσμίως.

Ο Stefano Domenicali, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Formula 1, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η Formula 1 θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Λας Βέγκας για πολλά ακόμη χρόνια. Από το ντεμπούτο της το 2023, η διοργάνωση υπήρξε εξαιρετική, καθιερώνοντας πολύ γρήγορα τη θέση της ως κορυφαίος προορισμός για σπουδαίους αγώνες, ψυχαγωγία παγκόσμιας κλάσης, κορυφαίους επιχειρηματικούς ηγέτες, διασημότητες και influencers«

«Έχει προσφέρει ισχυρό και διαρκή αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Πάντα πιστεύαμε ότι το Λας Βέγκας θα αποτελούσε θεμέλιο λίθο της παρουσίας μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτή η επέκταση, σε συνδυασμό με την επιτυχία των τελευταίων ετών, ενισχύει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας σε αυτή τη σημαντική αγορά».