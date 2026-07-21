Το όνειρο ενός 16χρονου Έλληνα στο δρόμο για τη Formula 1

Ο 16χρονος Γιώργος Σεμπάστιαν Παυλόπουλος μιλά στην για τον αγώνα που κάνει ώστε να γίνει ο πρώτος Ελληνας που θα καθίσει σε μονοθέσιο.

Της Σπυριδούλας Σπανέα

Σε έναν χώρο όπου η ταχύτητα και η ακρίβεια αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας επιτυχίας, ένας νεαρός οδηγός έχει ξεκινήσει μια απαιτητική διαδρομή με στόχο την κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού: να γίνει ο πρώτος Ελληνας που θα αγωνιστεί στη Formula 1. Ο Γιώργος Σεμπάστιαν Παυλόπουλος (Τζορτζ Σεμπάστιαν) είναι μόλις 16 ετών και, με σύμμαχο την οικογένειά του, προσπαθεί να φτάσει, όπως γράφει ο Καζαντζάκης, «εκεί που δεν μπορεί».

Τα εμπόδια πολλά. Ενα από τα πιο βασικά είναι το οικονομικό. Η αισιοδοξία και το πείσμα όμως που καθρεφτίζονται στα μάτια του, αριστούχου στο σχολείο, 16χρονου δείχνουν ότι μπορούν να… συντρίψουν τα εμπόδια.

Πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην Ιαπωνία, πήρε μέρος σε δοκιμαστικά και ήρθε σε επαφή με στελέχη του χώρου. «Το σημαντικότερο κέρδος αυτού του ταξιδιού, εκτός από την εμπειρία που αποκτήθηκε στην πίστα, ήταν οι σχέσεις εμπιστοσύνης και οι προοπτικές συνεργασίας που δημιουργήθηκαν για τα επόμενα βήματα», δήλωσε στην «Καθημερινή» ο Τζορτζ Σεμπάστιαν και, μέσα από τη συζήτηση, μας ταξίδεψε στα επιτεύγματα και τα όνειρά του αλλά και στη συμβουλή «μπαμπά μην τρέχεις».

Η πρώτη γνωριμία του νεαρού οδηγού με τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού έγινε σε καρτ. Ηταν μόλις τριών ετών αλλά δεν τρόμαξε. Σε ένα διθέσιο καρτ, δίπλα στον πατέρα του, ανακάλυψε το πάθος του για την οδήγηση. Ο πρώτος δικός του αγώνας σε αγωνιστικό καρτ πραγματοποιήθηκε στην ηλικία των επτά ετών, στη Βάρη, και αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξή του. «Στη Βάρη έμαθα να οδηγώ. Στα 11 πήρα μέρος σε διεθνή αγώνα, στην Ιταλία. Πήγα αρκετά καλά. Μετά ήρθαν τα πανελλήνια και άλλοι αγώνες. Σιγά σιγά ανέβηκα επίπεδο και κατηγορία. Πέρσι, το 2025, οδήγησα πρώτη φορά F4 στη Σκανδιναβία και πήγα αρκετά καλά. Συνολικά έτρεξα σε 18 αγώνες και είχα πέντε βάθρα και εφτά πλασαρίσματα στην πρώτη πεντάδα. Οι αγώνες διεξήχθησαν σε Δανία και Σουηδία. Με το βαν και όλη την οικογένεια μέσα διανύσαμε 20.000 χιλιόμετρα».

Η ζωή του Τζορτζ Σεμπάστιαν και της οικογένειάς του κινείται γύρω από τους τέσσερις τροχούς. Εχει τρία μικρότερα αδέλφια (ένα αγόρι, δύο κορίτσια), τα οποία, κατά τη διάρκεια μιας αποστολής για αγώνες ή προπόνηση μετατρέπονται από… μηχανικούς μέχρι και σε προπονητές. «Για να γίνει το ζέσταμα πριν μπω στο μονοθέσιο μου πετάνε μπαλάκια του τένις για να τα πιάνω. Κάνουμε δηλαδή το hand-eye coordination. Στο καρτ άλλαζαν και τη μηχανή. Μία φορά το είχαν βγάλει από το βαν και το είχανε στήσει μόνοι τους, χωρίς βοήθεια από τους γονείς μας».

Αριστούχος μαθητής με διακρίσεις στις πίστες και στον προσομοιωτή

Τα πολλά ταξίδια δεν επιτρέπουν στον Τζορτζ Σεμπάστιαν να παρακολουθεί με φυσική παρουσία τα μαθήματα στο σχολείο και, με τη βοήθεια των γονιών του, έχει επιλέξει αυτό να γίνεται διαδικτυακά. Τελείωσε την υποχρεωτική εκπαίδευση (γυμνάσιο) με βαθμό 19,4 ενώ, παράλληλα, αφιερώνει πολλές ώρες σε αγώνες στον προσομοιωτή και προπονείται συστηματικά. «Το online μέρος με βοηθάει πολύ. Εχω μάθει σχεδόν πόσο γκάζι πρέπει να πατήσω για να μη σπινάρει και για να μη μου φύγει, ας πούμε, στις εξόδους. Ο προσομοιωτής είναι πολύ ρεαλιστικός και ξέρω τα όρια του αμαξιού. Στην F4 πήγα πάρα πολύ καλά στο online. Στο ασιατικό πρωτάθλημα ήμουν δεύτερος στα 18.000 άτομα και στο ευρωπαϊκό, που θεωρείται πιο ανταγωνιστικό, ήμουν 6ος στους 25.000», μας είπε ο νεαρός οδηγός και όταν τον ρωτήσαμε εάν έχει δοκιμάσει και F1 online, απάντησε γελώντας: «Εχω δοκιμάσει και F1. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πειράζει».

Μέσα από τη συζήτηση, ο 16χρονος μας μυεί στον αθέατο κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, εκεί όπου ακόμα και τα όνειρα επιβάλλεται να έχουν… ταχύτητα. Η πρώτη ερώτηση είναι πώς νιώθει όταν βρίσκεται στο τιμόνι ενός μονοθεσίου. Ο νεαρός πιλότος σκέφτεται πριν απαντήσει: «Θεωρώ ότι νιώθω πιο ελεύθερος. Και προσπαθώ να είμαι όσο πιο συγκεντρωμένος γίνεται. Ειδικά όταν υπάρχουν κι άλλα αμάξια γύρω σου, θέλει αυτοσυγκέντρωση. Πρέπει να καταλαβαίνεις τι θα κάνουν οι άλλοι. Μελετάω τους αντιπάλους μου. Πρέπει να ξέρεις τον χαρακτήρα τους. Εάν οδηγούν αμυντικά, εάν μπορείς να συνεργαστείς μαζί τους κ.λπ.».

Εάν το 2025 ήταν μία καθοριστική χρονιά για τον Τζορτζ Σεμπάστιαν, το 2026 αποτελεί ακόμα ένα βήμα για την επίτευξη του στόχου του. Το προηγούμενο έτος ήταν μία χρονιά μετάβασης από το καρτ σε αυτοκίνητα Formula. «Με βοήθησε πολύ για να καταλάβω πώς δουλεύουν αυτά τα αυτοκίνητα. Τα φρένα πολύ καλύτερα, έχει και τις ταχύτητες αλλά και τον συμπλέκτη για να ξεκινήσεις, που είναι αρκετά σκληρός. Θεωρώ ότι άξιζε αυτή η χρονιά, γιατί θα με βοηθήσει στην F3. Εχω μια εικόνα για το πώς θα είναι το αμάξι».

Ένα πολύ ακριβό άθλημα

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένα πολύ ακριβό άθλημα. Για να γίνει ο Τζορτζ Σεμπάστιαν ο πρώτος Ελληνας οδηγός στην F1, οι γονείς του έχουν εκπονήσει έναν στρατηγικό σχεδιασμό 12ετούς διάρκειας. Η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται μια «μεταβατική περίοδος» για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της Formula 3, ένα άθλημα με ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.

«Στην F4 αγωνιζόμουν με νοικιασμένο αυτοκίνητο. Για να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο χρειάζεσαι 60.000 – 70.000 ευρώ. Το καινούργιο στοιχίζει γύρω στα 110.000 ευρώ. Τα έξοδα για ένα τριήμερο αγώνων στη Σκανδιναβία αγγίζουν τα 18.000 ευρώ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται μετακινήσεις, πίστα, αυτοκίνητο, μηχανικοί, καύσιμα, λάστιχα κ.λπ. Στην F4 ένα σετ με λάστιχα κοστίζει 1.100 ευρώ, και στη Formula Regional το ποσό φτάνει τα 1.450.

Η συμμετοχή σε ένα ολόκληρο πρωτάθλημα Formula Regional ή F3 στοιχίζει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ έως και πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, ανάλογα με την ομάδα», μας είπε ο μικρός, και ο πατέρας του συμπλήρωσε: « Αυτό το ποσό, ως οικογένεια, αδυνατούμε να το καλύψουμε. Για αυτό έχουμε σχεδιάσει, με κάθε λεπτομέρεια, αυτό το project, το οποίο δείχνει τα οφέλη που θα έχουν οργανισμοί που θα συνδεθούν με αυτή την εθνική προσπάθεια. Δεν είναι οικογενειακή αλλά εθνική. Πρόκειται για έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό προκειμένου το 2030 να υπάρχει Ελληνας οδηγός στην F1».

Το όνομα του Τζορτζ Σεμπάστιαν είναι, ήδη, γνωστό στο διεθνές οικοσύστημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οταν ήταν μικρός είχε ως ίνδαλμα τον Φέτελ και τώρα τον Ράσελ και τον Αντονέλι. Με τον τελευταίο, μάλιστα, είχαν συνυπάρξει σε αγώνες. «Με τον Αντονέλι τρέχαμε μαζί. Ηταν, βέβαια, μια κατηγορία μεγαλύτερος, αλλά όταν είχα πάει στον πρώτο μου αγώνα στην Ιταλία, το 2021, έτρεξε και αυτός εκεί. Πιστεύω ότι αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα. Το παιδί είναι φαινόμενο. Επίσης έχω συνυπάρξει, το 2024, και με τον γιο του Ράικονεν που είναι μικρότερος από εμένα. Εχω συζητήσει και με τον πατέρα του».

Η εμπειρία στην Ιαπωνία

Πριν από λίγες ημέρες, ο νεαρός πιλότος βρέθηκε για ένα μήνα στην Ιαπωνία. Εκεί επισκέφτηκε τις τέσσερις σημαντικότερες πίστες της Ιαπωνίας (Suzuka, Fuji, Motegi, Okayama), παρακολούθησε αγώνες και επίσημα δοκιμαστικά σε όλο το εύρος του ιαπωνικού οικοσυστήματος μονοθεσίων (Junior Formula, F4, Formula Regional Japan, SFL και Super Formula) και ανέπτυξε σημαντικές επαφές και σχέσεις συνεργασίας με εργοστάσια μεγάλων και ιστορικών ομάδων του Ιαπωνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού. «Η αποστολή “Japan Strategic Evaluation Mission 2026” πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Greece to F1 της ecinisi.gr Innovation Group, η οποία φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία μίας οργανωμένης και βιώσιμης ελληνικής διαδρομής προς τα κορυφαία επίπεδα του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω από κοντά την κουλτούρα του ιαπωνικού οικοσυστήματος και πραγματοποίησα συναντήσεις με στελέχη και ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της Formula Regional και της Super Formula. Βρέθηκα, μεταξύ άλλων, στο εμβληματικό Fuji Speedway, μία από τις πιο ιστορικές και απαιτητικές πίστες της Ιαπωνίας, και συμμετείχα σε δοκιμές με την ιστορική Team Le Mans, στο πλαίσιο της Formula Regional Japan. Οι τέσσερις περίοδοι δοκιμών πραγματοποιήθηκαν κάτω από συνεχόμενη βροχή και κατά διαστήματα περιορισμένη ορατότητα, συνθήκες που απαιτούν όχι μόνο ταχύτητα, αλλά και ψυχραιμία. Τις δοκιμές παρακολούθησε ο υπεύθυνος διοργάνωσης του πρωταθλήματος της Formula Regional Japan, ο οποίος ταξίδεψε ειδικά για εμένα στην πίστα της Fuji. Μετά το τέλος των δοκιμών, αναφέρθηκε θετικά για εμένα και εξέφρασε την επιθυμία να με δει να συμμετέχω σε αγώνες πρωταθλήματος στην Ιαπωνία».

Η αποστολή, όπως μας είπαν οι γονείς του, δεν είχε στόχο μόνο την αγωνιστική αξιολόγηση του Τζορτζ Σεμπάστιαν αλλά και τη διερεύνηση του κατά πόσο η Ιαπωνία θα μπορούσε να αποτελέσει έναν μακροπρόθεσμο στρατηγικό εταίρο για την ανάπτυξη του Greece to F1. Τους επόμενους μήνες ο 16χρονος στοχεύει να βρεθεί και πάλι στη «Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου» για να προσθέσει κάποιες ακόμα ψηφίδες στη διεκδίκηση του ονείρου του. Τα συμπεράσματα της αποστολής στην Ιαπωνία αναμένεται, επίσης, να αποτελέσουν τη βάση για τις επόμενες πρωτοβουλίες του «Greece F1» στην Ελλάδα, με πρώτο σημαντικό ορόσημο τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, όπου, φέτος, η Ιαπωνία είναι η τιμώμενη χώρα.

«Μπαμπά μην τρέχεις»

Ο Τζορτζ Σεμπάστιαν Παυλόπουλος ζει στον κόσμο της ταχύτητας. Εκτός πίστας όμως είναι εντελώς διαφορετικός. «Οταν οδηγώ και αυξάνω ταχύτητα είναι ο πρώτος από τα παιδιά μας που θα μου πει “μπαμπά μην τρέχεις”», δήλωσε στην «Καθημερινή» ο πατέρας του νεαρού πιλότου.

Η ασφαλής οδήγηση αποτελεί προτεραιότητα γι’ αυτόν, και μπορεί σε μία πίστα να οδηγεί με ταχύτητα που αγγίζει τα 240 χιλιόμετρα αλλά εκτός πίστας δεν οδηγεί ούτε… χιλιόμετρο γιατί δεν έχει δίπλωμα. «Του χρόνου θα βγάλω δίπλωμα», μας λέει γελώντας και όταν τον ρωτάμε τι θα ήθελε να πει στο ευρύ κοινό σχετικά με την ασφαλή οδήγηση, απάντησε: «Κανένας δεν πρέπει να κάνει ούτε χιλιόμετρο εάν δεν φοράει ζώνη. Στα πατίνια και στις μηχανές το κράνος θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση. Επίσης να οδηγούν ήρεμα γιατί ο δρόμος δεν είναι πίστα».

Πηγή: Kathimerini.gr