Το πριγκιπάτο του Μονακό υποδέχεται τη Formula 1

Το GP του Μονακό δεν είναι απλά ένας αγώνας της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και ένα κοινωνικό γεγονός με διεθνή ακτινοβολία, που συνδυάζει ιστορία και λάμψη.

Η διαδρομή, η οποία φιλοξενεί αγώνες από το 1929, διατρέχει τους δρόμους του πριγκιπάτου: Έχει μήκος 3,337 χιλιόμετρα και περιλαμβάνει 19 στροφές, μερικές από τις οποίες χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά κλειστές γωνίες. Ο δρόμος, ο οποίος ουσιαστικά συμπίπτει με τις δύο λωρίδες της κανονικής αστικής κυκλοφορίας, είναι εξαιρετικά στενός και σχεδόν εντελώς στερείται περιοχών διαφυγής.

Φράγματα ασφαλείας ευθυγραμμίζουν ολόκληρη την πίστα και συχνά αγγίζονται από τους οδηγούς, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν έστω και λίγα εκατοστά ακολουθώντας την ιδανική αγωνιστική γραμμή.

Η μέση ταχύτητα που διατηρείται κατά τη διάρκεια των 78 γύρων της πίστας είναι η χαμηλότερη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος: Σε ορισμένα τμήματα τα αυτοκίνητα επιβραδύνουν στα 50 χλμ/ώρα περίπου. Από τεχνική άποψη, το Σαββατοκύριακο του Μονακό συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο σύνθετων για τις ομάδες, οι οποίες καλούνται να ρυθμίσουν τα αυτοκίνητά τους με μέγιστη αεροδυναμική πίεση και να επικεντρωθούν εξ ολοκλήρου στη δοκιμασία της κατατακτήριας διαδικασίας, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή θέση στην εκκίνηση, με δεδομένο ότι οι ευκαιρίες προσπεράσματος στο πριγκιπάτο είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Για το Μονακό επιλέγεται πάντα η σειρά ελαστικών με τη μαλακότερη σύνθεση, φέτος τα C3, C4 και C5, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη πρόσφυση σε μια πολύ λεία άσφαλτο. Για τη φετινή διοργάνωση, η επιφάνεια του δρόμου έχει ανακατασκευαστεί μεταξύ των στροφών 19 και 1, μεταξύ της στροφής 7 και της εισόδου στη σήραγγα, καθώς και στην είσοδο και την έξοδο από το pit lane. Ενδέχεται να εμφανιστεί φθορά (graining), αλλά δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των ελαστικών.

Η χαμηλή φθορά των ελαστικών στην πίστα του Μονακό οδηγεί παραδοσιακά σε αγώνα με ένα μόνο pit stop. Εξαίρεση αποτέλεσε η περσινή χρονιά, όταν η FIA εισήγαγε μια πειραματική αλλαγή στους κανονισμούς που υποχρέωνε τους οδηγούς να χρησιμοποιούν τουλάχιστον τρία διαφορετικά σετ ελαστικών, επιβάλλοντας έτσι τουλάχιστον δύο στάσεις στα πιτ. Aυτά όλα εγκαταλείφθηκαν στη συνέχεια. Το Grand Prix του Μονακό είναι μία από τις παλαιότερες διοργανώσεις στην ιστορία της Formula 1. Η φετινή διοργάνωση είναι η 72η που πραγματοποιείται στο πριγκιπάτο. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός παραμένει ο Ayrton Senna με έξι νίκες, μία περισσότερη από τον Graham Hill και τον Michael Scumacher. Η McLaren είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής με 16 νίκες, ακολουθούμενη από τη Ferrari με 10.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου από το Grand Prix του Μονακό, θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+. O αγώνας της Κυριακής θα μεταδοθεί live και από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

GRAND PRIX MONACO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 5 Iουνίου

14:30 – 15.30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 – 19.00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 6 Ιουνίου

13:30 – 14.30 Free Practice 3 ANT+

17:00 – 18.00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 7 Ιουνίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+, ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/