Toto Wolff: «Ένα μονοθέσιο δεν πρέπει να χαλάει»

Ο επικεφαλής της Mercedes θεωρεί ότι για το πρόβλημα που προκλήθηκε στο μονοθέσιο του Antonelli είναι η υπεύθυνη η ομάδα.

Ο επικεφαλής της Mercedes, Toto Wolff, θεωρεί ότι ο Kimi Antonelli θα μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη μέχρι το τέλος, αν δεν είχε προκληθεί το πρόβλημα στο μονοθέσιό του, στο Silverstone.

Ξεκινώντας από την pole position, μετά από μια εντυπωσιακή νίκη στο Sprint το περασμένο Σάββατο, ο Antonelli βρισκόταν σε ιδανική θέση για να εδραιώσει περαιτέρω τη θέση του στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών.

Παρότι δεν ξεκίνησε καλά, ο νεαρός Ιταλός κατάφερε να προσπεράσει τον Hamilton, ενώ στη συνέχεια έδειχνε ότι θα μπορούσε να προσπεράσει και το μονοθέσιο του πρωτοπόρου Charles Leclerc, έχοντας 10 γύρους νεότερα ελαστικά.

Η ατυχία τον χτύπησε όταν ένα πρόβλημα με το κάλυμμα του μπροστινού αριστερού τροχού έπληξε την απόδοσή του και τον ανάγκασε να παλεύει με το μονοθέσιο για να το στρίψει.

The issue that ended Antonelli’s chances 😖 A broken wheel shield 👀#F1 #BritishGP pic.twitter.com/is08EJRV7B — Formula 1 (@F1) July 5, 2026

Μιλώντας για την ατυχία του Ιταλού, ο Toto Wolff επέμεινε ότι χωρίς το πρόβλημα ο Ιταλός θα μπορούσε να είχε φτάσει τον Leclerc και να διεκδικήσει τη νίκη στο Βρετανικό Grand Prix.

«Βγήκε στην πίστα και ήταν σχεδόν δύο δευτερόλεπτα ταχύτερος σε ορισμένους γύρους. Θα είχε φτάσει τον Charles πέντε–έξι γύρους πριν το τέλος, και θα βλέπαμε μια επική μάχη για τη νίκη», δήλωσε στο Sky Sports F1.

Σχετικά με το κάλυμμα του μπροστινού αριστερού τροχού ανέφερε: «Είναι δική μας ευθύνη. Ένα αυτοκίνητο δεν πρέπει να χαλάει […] Δεν μπορούσε πλέον να στρίψει το μονοθέσιο».

Όταν ρωτήθηκε από το F1 TV πώς θα επανέλθει ο Αντονέλι μετά την απογοήτευση, ο Wolff είπε: «Είναι δύσκολο να το ξέρεις. Θα ήταν ένα επικό φινάλε του αγώνα. Θα είχαμε φτάσει τον Charles έξι γύρους πριν το τέλος με τεράστια διαφορά ελαστικών. Αλλά, ξέρετε, αυτό είναι μηχανοκίνητος αθλητισμός. Αυτά μπορούν να συμβούν».