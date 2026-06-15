Verstappen: «Η Red Bull πρέπει να δουλέψει πιο σκληρά»

Ο Ολλανδός θεωρεί ότι η RB22 υστερεί σε κάποια σημεία, αλλά και ότι η ομάδα βρίσκεται πίσω στον τομέα της διαχείρισης ελαστικών σε πίστες με μεγάλη καταπόνηση για το μονοθέσιο.

Στην ανάγκη για βελτίωση εστίασε ο Max Verstappen σε δηλώσεις του μετά το τέλος του GP της Βαρκελώνης, στο οποίο τερμάτισε 4ος.

Οι κατατακτήριες είχαν αφήσει τους οδηγούς αισιόδοξους για τον ρυθμό της Red Bull RB22, με τον Verstappen και τον Hadjar να εκκινούν από την 5η και 6η θέση αντίστοιχα. Ωστόσο, ο αγώνας της Κυριακής αποδείχθηκε πιο απαιτητικός και ο Ολλανδός δεν κατάφερε να εξασφαλίσει παρουσία στο βάθρο, καθώς βρέθηκε σχεδόν 17 δευτερόλεπτα πίσω από τον Lando Norris της McLaren που τερμάτισε 3ος.

Αναλύοντας την εξέλιξη του απογεύματός του, ο τετράκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής δήλωσε: «Ειλικρινά, για μένα ήταν ένας αρκετά μοναχικός αγώνας. Δεν συνέβαιναν πολλά. Κυρίως ακολουθούσα τη μάχη μπροστά στις οθόνες, γιατί για εμάς ήμασταν απλώς πολύ αργοί.

»Σε κάθε τύπο ελαστικού δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε, οπότε σε κάθε stint χάναμε μερικά δευτερόλεπτα. Λίγο δύσκολο, αλλά από την άλλη είναι και λίγο η εικόνα όλου του Σαββατοκύριακου. Σε κάθε γόμα μου έλειπε κάτι, οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.

Στρατηγικά πιστεύω ότι κάναμε καλή δουλειά. Ήταν η σωστή στρατηγική, οπότε δεν μπορούμε να παραπονεθούμε για αυτό. Απλώς πρέπει να δουλέψουμε πιο σκληρά και να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το μονοθέσιο».

Ο Ολλανδός αναφέρθηκε και στο επόμενο Grand Prix, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αυστρία. «Το μονοθέσιο υστερεί σε ορισμένα σημεία, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι και στη διαχείριση ελαστικών είμαστε ακόμα λίγο πίσω σε πίστες υψηλής καταπόνησης, οπότε αυτά είναι πράγματα πάνω στα οποία πρέπει να δουλέψουμε».