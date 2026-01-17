Formula Student: 6η θέση παγκοσμίως για την ART του ΑΠΘ

Παράλληλα, η φοιτητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέκτησε την 3η θέση στην Ευρώπη.

Για άλλη μια φορά, η φοιτητική ομάδα ART του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατάφερε να ξεχωρίσει σε διεθνές επίπεδο στον διαγωνισμό Formula Student, κατακτώντας την 6η θέση παγκοσμίως και την 3η στην Ευρώπη.

Η ART κατέλαβε την 6η θέση ανάμεσα σε 457 ομάδες από όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας ένα αγωνιστικό μονοθέσιο που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις και τεχνολογική αρτιότητα. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη σκληρή δουλειά, τη διαρκή ενασχόληση με το μονοθέσιο, το πάθος και την αφοσίωση των φοιτητών που συμμετέχουν.

Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι του 2025, για πρώτη φορά στην ιστορία της, η ομάδα κατόρθωσε να ανέβει στην κορυφή του βάθρου παίρνοντας την 1η θέση Overall στην κατηγορία CV (Combustion Vehicles) στο Formula Student ALPE ADRIA 2025. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο Bugatti Rimac Test Track στην Κροατία. Ο διαγωνισμός συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους της Ευρώπης, με ιδιαίτερο ανταγωνισμό στα CV (βενζινοκίνητα μονοθέσια) ανάμεσα σε κορυφαίες πανεπιστημιακές ομάδες από όλη την Ευρώπη.

Στον διαγωνισμό της Αυστρίας, η ART πέτυχε πάλι διάκριση καθώς βρέθηκε στην 3η θέση Overall CV (Combustion Vehicles) στο FS Austria επιβεβαιώνοντας την σταθερή αξία της.

Η πορεία της ART, ολοκληρώθηκε με τη τρίτη διάκρισή της στον διαγωνισμό FIHU, που διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πίστα των Σερρών, όπου ακόμα κι εκεί έδειξε το ανάστημά της διεκδικώντας για άλλη μια φορά την 1η θέση Overall CV.

Με αυτή την εντυπωσιακή παρουσία της στους αγώνες του 2025, η ομάδα συνέχισε την παράδοση των επιτυχιών που σημείωσε το καλοκαίρι του 2023 και 2024 επισφραγίζοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες Formula Student της Ευρώπης και του κόσμου.