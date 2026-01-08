Η Toyota Gazoo Racing άλλαξε όνομα – Η νέα εποχή

Η TGR εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με στόχο την κατασκευή ακόμα καλύτερων αυτοκινήτων και την ενίσχυση της παρουσίας της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Με την επωνυμία “Gazoo Racing” θα δραστηριοποιείται πλέον η Toyota Gazoo Racing, όπως ανακοίνωσε χθες, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, επιστρέφοντας με αυτό τον τρόπο στις ιδρυτικές αρχές της.

Όπως ανακοινώνει η μάρκα, η Toyota Gazoo Racing έχει προωθήσει την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων και την ενίσχυση του ταλέντου, αναλαμβάνοντας την πρόκληση του να αγωνίζεται σε διάφορες κατηγορίες μηχανοκίνητου αθλητισμού τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό.

Στόχος της Gazoo Racing είναι να συμμετάσχει σε κορυφαία πρωταθλήματα στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως το WRC, καθώς και σε αγώνες που παίρνουν μέρος πελάτες των αγωνιστικών της αυτοκινήτων, με βάση οχήματα παραγωγής, ενώ θα εστιάσει περαιτέρω στην προώθηση ταλέντων.

Το ξεκίνημα

Η Gazoo Racing έχει τις ρίζες της στο 2007, όταν ο Akio Toyoda (τότε εκτελεστικός αντιπρόεδρος) αγωνίστηκε στον αγώνα αντοχής 24 ωρών του Nürburgring μαζί με τον μέντορα οδήγησης και οδηγό της Toyota Motor Corporation (TMC), Hiromu Naruse, και αρκετούς άλλους συναδέλφους.

Εκείνη την εποχή, επειδή η συμμετοχή στον αγώνα δεν αναγνωρίζονταν από την TMC ως επίσημη δραστηριότητα της εταιρείας, η ομάδα δεν είχε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την λέξη «TOYOTA» στο όνομά της και έτσι συμμετείχε με την ονομασία «Team GAZOO».

Επιπλέον, καθώς η πρόθεση του Toyoda να οδηγήσει στον αγώνα δεν κατάφερε να κερδίσει μεγάλη κατανόηση, η μόνη του επιλογή ήταν να αγωνιστεί με το ψευδώνυμο «Morizo».

Αν και η ομάδα κατάφερε να τερματίσει τον αγώνα, το επίτευγμα συνοδεύτηκε με μια αίσθηση υποτίμησης. Αυτό συνέβαινε επειδή, ενώ πολλοί άλλοι, κυρίως Ευρωπαίοι, ανταγωνιστές έβαζαν αυτοκίνητα υπό εξέλιξη στον αγώνα, η Toyota δεν είχε τέτοιο αυτοκίνητο, πόσο μάλλον κανένα σπορ αυτοκίνητο στη γκάμα πωλήσεών της, και ήταν στα πρόθυρα να χάσει την ικανότητά της να μεταδίδει τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία της στην κατασκευή αυτοκινήτων.

Όταν τον προσπέρασαν στην πίστα εξελιγμένα οχήματα άλλων κατασκευαστών, ο Toyoda ένιωσε σαν να άκουγε τους αντιπάλους του να λένε: «Δεν υπάρχει περίπτωση εσείς στην Toyota να μπορούσατε να κατασκευάσετε ένα αυτοκίνητο σαν κι αυτό!», πυροδοτώντας ένα αίσθημα ταπείνωσης που θυμάται έντονα μέχρι σήμερα.

Η εποχή της Toyota Gazoo Racing

Τον Απρίλιο του 2015, η TMC αποφάσισε να ενοποιήσει τις εσωτερικές της δραστηριότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα σήματα «TOYOTA Racing», «LEXUS Racing» και «GAZOO Racing», υπό την ενιαία επωνυμία «GAZOO», με την οποία υιοθέτησε το λογότυπο «TOYOTA GAZOO Racing». Ήταν μια εξέλιξη που σηματοδότησε τη στιγμή που δραστηριότητες που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την λέξη «TOYOTA» το 2007, μπορούσαν επιτέλους να φέρουν το όνομα της εταιρείας.

Με όραμα την κατασκευή κορυφαίων αυτοκινήτων

Ο Toyoda, τότε πρόεδρος, αποφάσισε ότι η TMC θα επέστρεφε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι (WRC) της FIA για να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές της ώστε να κατασκευάζει ολοένα και καλύτερα αυτοκίνητα. Η επιστροφή στο WRC, στο οποίο τα αγωνιστικά αυτοκίνητα βασίζονται σε οχήματα παραγωγής, σηματοδότησε ένα σημαντικό σημείο καμπής στις δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού της TMC.

Μάλιστα, μετά την επιστροφή της στο WRC, ξεκίνησε μια νέα προσέγγιση στην κατασκευή αυτοκινήτων που ανέτρεψε τη συμβατική τάξη, δημιουργώντας πρώτα ένα αυτοκίνητο ικανό να κερδίσει στο WRC και στη συνέχεια μετατρέποντας αυτό το αυτοκίνητο σε όχημα παραγωγής. Αυτό οδήγησε στην κυκλοφορία το 2020 του GR Yaris, ενός σπορ αυτοκινήτου που αναπτύχθηκε εσωτερικά από την Toyota, με τη φιλοσοφία της κατασκευής ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων που προέρχονται από μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το GR Yaris, το οποίο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Τόκιο τον Ιανουάριο του ίδιου έτους και κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε έναν 24ωρο αγώνα Super Taikyu Series τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, άρχισε να εμφανίζεται σε αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας τελικά στην ανάπτυξη και την κυκλοφορία του GR Corolla. Ήταν ακριβώς αυτό το επίτευγμα που αναζωογόνησε την εσωτερική παραγωγή σπορ αυτοκινήτων ικανών να κερδίσουν νίκες και τίτλους στον μηχανοκίνητο αθλητισμό από την TMC.

Για τον Toyoda, η επόμενη πρόκληση ήταν να πραγματοποιήσει ένα πραγματικό «Shikinen Sengu» (τελετουργία της «περιοδικής ανανέωσης») με τη μορφή TMC, δημιουργώντας το απόλυτο σπορ αυτοκίνητο. Ως εκ τούτου, τα GR GT, GR GT3 και LFA Concept έκαναν πρεμιέρα το 2025.

Toyota Racing

Η Toyota Motor Corporation (Toyota) και η TOYOTA RACING GmbH άλλαξαν το όνομα της

εταιρείας του ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας και ανάπτυξης και θυγατρικής της «TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH» (Κολωνία, Γερμανία) σε «TOYOTA RACING GmbH» και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το νέο όνομα από τις 7 Ιανουαρίου 2026 και μετά.

Η TOYOTA RACING GmbH θα ενισχύσει τα θεμέλια που υποστηρίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη της Toyota μακροπρόθεσμα μέσω τεχνολογίας αιχμής στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η Toyota αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA (WEC) ως «TOYOTA GAZOO Racing» από το 2016 έως το 2025. Ξεκινώντας από τη σεζόν του 2026, η ομάδα θα συμμετέχει με τη νέα μάρκα «TOYOTA RACING» και θα παρουσιάσει το ανανεωμένο «TR010 HYBRID» Hypercar. Επιπλέον, το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της TMC στην Κολωνία της Γερμανίας (TOYOTA GAZOO Racing Europe), με τη νέα επωνυμία «TOYOTA RACING», πρόκειται να ειδικευτεί σε δραστηριότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού μέσω των προηγμένων τεχνολογιών ανάπτυξής της, προωθώντας τη μακροπρόθεσμη τεχνολογική ανάπτυξη στην ανάπτυξη κινητήρων και σε άλλους τομείς. Οι τεχνολογίες που αναπτύσσει πρόκειται να συνεχίσουν να εισάγονται σε διάφορα σενάρια μηχανοκίνητου αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων αγώνων πίστας στον κόσμο, καθώς και των ράλι, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση.

TGRR

Η TGRR (TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing) πρόκειται να συνεχίσει τις τρέχουσες δραστηριότητές της. Ως οντότητα που φέρει στο όνομά της το «T» της TOYOTA Racing και το «G» της GAZOO Racing, σκοπεύει να χρησιμεύσει ως γέφυρα μεταξύ των δύο, βελτιώνοντας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό ως αγωνιστική ομάδα τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που αναπτύσσει η καθεμία, λειτουργώντας παράλληλα ως χώρος πρακτικής εξάσκησης (dojo) που καλλιεργεί τα ταλέντα.