Γνωρίζουμε από κοντά το Circuit 27 στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, και μάλιστα από τη θέση του οδηγού.

ΚΕΙΜΕΝΟ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΝΗΣ

Πίστα-όνειρο στη Βόρεια Ελλάδα και είχαμε την ευκαιρία να παρευρεθούμε στην επίσημη αποκάλυψή της, βιώνοντας την εμπειρία από πρώτο χέρι. Οδηγώντας εκεί, αντιλαμβάνεσαι το μέγεθός της, ενώ σε καθηλώνει η εξαιρετική ατμόσφαιρα. Μια πίστα που δοκιμάζει τα όρια του πολύπειρου και εντυπωσιάζει τον πρωτάρη.

Πίστα για διεθνείς αγώνες, μήκους 1.460 μέτρων, που με τη μοναδική υψομετρική διαφορά των 27 μέτρων (εξ ου και η ονομασία της) ξεφεύγει από τη μονοτονία της επίπεδης σχεδίασης, θυμίζοντας τα σιρκουί-θρύλους της Ευρώπης. Οι 14 στροφές της, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIA, συνθέτουν μια πίστα-πρόκληση για οδηγούς σε παγκόσμιο επίπεδο και σαφώς μπορούν να βοηθήσουν στην εξέλιξη του Έλληνα οδηγού.

Δεν είναι τυχαίο ότι εκεί έχει χτυπήσει ήδη η καρδιά μεγάλων διοργανώσεων, όπως το Red Bull Kart Fight 2026, ενώ η πίστα έχει ήδη «χαρτογραφηθεί» στον προσομοιωτή KartSim για το Champions of the Future Esports.

Πίσω, όμως, από το εξαιρετικό αποτέλεσμα κρύβεται μια βαθιά ανθρώπινη προσπάθεια, που αποδεικνύει ότι τα μεγάλα έργα γεννιούνται εκεί όπου οι αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται. Αυτό το στολίδι που κοσμεί σήμερα τον ευρωπαϊκό χάρτη του karting «γεννήθηκε» από δύο εντελώς διαφορετικούς ανθρώπους. Οι διαφορές τους ισορρόπησαν και λειτουργούν ως υπεραξία σε μια τέλεια διαδρομή.

Από τη μία, ο Νίκος Σαλπικίδης, αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός, άνθρωπος της στρατηγικής και της επικοινωνίας. Βλέπει τη μεγάλη εικόνα, αναλύει, σχεδιάζει και μεταδίδει το όραμά του, σε ένα πρότζεκτ με διεθνή ταυτότητα.

Από την άλλη, ο Γιώργος Κοσμόπουλος, μηχανολόγος μηχανικός, με δημιουργικό πάθος και ταλέντο στη διαχείριση των pits και της πίστας. Ο Γιώργος, γνώστης του karting και πρωταθλητής με αυτοκίνητο, ζει και αναπνέει για τους αγώνες, έχοντας και την εμπειρία από την εξέλιξη των παιδιών του σε διεθνές επίπεδο. Η τέλεια διαδρομή δεν προέκυψε τυχαία.

Στη δημιουργική ομάδα και γυναικείο άρωμα, με την κ. Μαρία Μαγγιώρη, πολιτικό μηχανικό, να καταθέτει και την ευαισθησία της μάνας σε έναν χώρο που προσφέρει στον Έλληνα πιτσιρικά μια ασφαλή διαδρομή, με την ανταγωνιστική διάσταση να τον βελτιώνει και ως άνθρωπο.

Η δημιουργία μιας ακόμη κορυφαίας πίστας, και μάλιστα στη Μακεδονία, επιβεβαιώνει ότι το αυθεντικό πάθος της χρυσής εποχής δεν χάθηκε. Σήμερα, παρακολουθώντας τα καρτ να στρίβουν με φόντο τον Όλυμπο, συνειδητοποιείς ότι το άθλημα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να κοιτάξει στα μάτια το ευρωπαϊκό στερέωμα.