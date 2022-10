WRC – Αποχωρεί από την Hyundai ο Tanak

Μετά από φημολογία αρκετών ημερών, ο Εσθονός ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να διακόψει το συμβόλαιό του με τους Νοτιοκορεάτες, το οποίο έληγε στο τέλος του 2023:

«Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι αποφάσισα να διακόψω το συμβόλαιο με την Hyundai Motorsport και να αποχωρήσω από την ομάδα στο τέλος της τρέχουσας σεζόν του WRC.

«Αυτή είναι μια προσωπική μου απόφαση και μια την οποία έχω πάρει με προσεκτική θεώρηση και με σεβασμό για την ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι βρίσκομαι σε ένα στάδιο της καριέρας μου όπου χρειάζομαι να ξεκινήσω μια νέα πρόκληση.

«Είχαμε μια καλή συνεργασία τις προηγούμενες τρεις σεζόν και είμαι περήφανος όσων καταφέραμε. Έχουμε δουλέψει σκληρά μαζί ώστε να υπερνικήσουμε συγκεκριμένες δυσκολίες και όπως δείξαμε φέτος κινηθήκαμε προς την σωστή κατεύθυνση. Το δεύτερο μέρος της σεζόν έχει δείξει το επίπεδο των επιδόσεων το οποίο μπορούμε να φτάσουμε όταν όλα πράγματα κάνουν «κλικ», αλλά για εμένα έχει έρθει ώρα για κάτι καινούργιο. Ευχαριστώ την ομάδα για την κατανόησή της και της εύχομαι ό,τι καλύτερο.»

ANNOUNCEMENT ‼️

I would like to announce that I have decided to end our contractual agreement with @HMSGOfficial and leave the team at the end of the current WRC season.#WRC #HMSGofficial pic.twitter.com/0m1DRYcWr1

— Ott Tänak (@OttTanak) October 23, 2022