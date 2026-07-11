500 drones φώτισαν τον ουρανό της Αθήνας – Τα σημαντικά μηνύματα που μετέδωσαν

Το θέαμα στην EKO Super Special Stage δεν περιορίστηκε στο EKO Super Special Stage αλλά συνεχίστηκε και στον αθηναϊκό ουρανό.

Ένα εντυπωσιακό θέαμα συνόδεψε την ολοκλήρωση της EKO Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park.

Λίγο μετά το πέρασμα του τελευταίου αγωνιστικού αυτοκινήτου, τα βλέμματα των θεατών στράφηκαν στον αττικό ουρανό όπου 500 drones ανέλαβαν να δώσουν συνέχεια στη βραδιά. Δημιούργησαν ένα δεκάλεπτο φωτεινό θέαμα πάνω από τον χώρο της υπερειδικής διαδρομής.

Σε περίπου 15 διαδοχικές σκηνές, εικόνες συνδεδεμένες με τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού εναλλάχθηκαν με σαφή μηνύματα οδικής ασφάλειας:

«Φοράμε παντού ζώνη»

«Φοράμε παντού κράνος»

«Όχι αλκοόλ»

«Μειώστε ταχύτητα»

«Προτεραιότητα στον πεζό»

Πρόκειται για μηνύματα σύντομα και άμεσα, σχεδιασμένα ώστε να διαβάζονται καθαρά από διαφορετικά σημεία του The Ellinikon Sports Park και να απευθύνονται σε κάθε χρήστη του δρόμου: στον οδηγό, στον αναβάτη, στον επιβάτη και στον πεζό.

Για την πραγματοποίηση του show, τα drones απογειώθηκαν από τα γήπεδα πίσω από την αγωνιστική διαδρομή, σε ένα ελεγχόμενο σημείο που κάλυπτε τις απαιτήσεις ασφαλείας μιας παραγωγής αυτής της κλίμακας. Από εκεί, ο φωτεινός «καμβάς» μεταφέρθηκε σταδιακά πάνω από την υπερειδική, σε θέση που εξασφάλιζε ορατότητα για το σύνολο των θεατών.

Η επιλογή του The Ellinikon Sports Park υπήρξε καθοριστική. Η έκταση του χώρου, οι αποστάσεις ασφαλείας και η δυνατότητα ελεγχόμενης απογείωσης και πτήσης επέτρεψαν να υλοποιηθεί ένα σύνθετο εγχείρημα. Επιπροσθέτως, το ανοιχτό πεδίο πάνω από την πίστα πρόσφερε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι σχηματισμοί να αποκτήσουν το απαιτούμενο μέγεθος και να είναι ορατοί από διαφορετικές πλευρές του χώρου.

Το drone show λειτούργησε ως συνέχεια του ίδιου του αγώνα. Η τεχνολογία, η ακρίβεια και ο αυστηρός συντονισμός που απαιτήθηκαν για την εκτέλεσή του παρέπεμπαν σε στοιχεία άμεσα συνδεδεμένα με το ράλλυ. Το περιεχόμενό του, όμως, έστρεψε την προσοχή πέρα από την αγωνιστική δράση, στην καθημερινή μετακίνηση και στις επιλογές που επηρεάζουν την ασφάλεια όλων.

Η βασική διάκριση ήταν σαφής: η ταχύτητα έχει θέση στις ειδικές διαδρομές, σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο, με συγκεκριμένους κανόνες και αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Στους δημόσιους δρόμους, προτεραιότητα έχουν η υπεύθυνη συμπεριφορά, η τήρηση των κανόνων και ο σεβασμός προς όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι στη μάχη για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας έχουν ριχθεί και οι «4Τροχοί» μέσω της καμπάνιας «Πρώτα ο Πεζός», συνεργασία με την «Καθημερινή» (δείτε την καμπάνια εδώ).