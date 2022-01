Αφιέρωμα – Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Ράλλυ: #2 Walter Rohrl (+video)

Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στους Παγκόσμιους Πρωταθλητές Ράλλυ, αφορά στον Walter Rohrl, τον πρώτο οδηγό που κατέκτησε 2 φορές τον τίτλο.

Ακόμη και μεταξύ των Παγκόσμιων Πρωταθλητών ενός σπορ, υπάρχουν ορισμένοι που ξεχωρίζουν. Χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι ο Walter Rohrl (Βάλτερ Ρερλ), ο οποίος έγραψε ξεχωριστή ιστορία όχι μόνο στα ράλλυ, αλλά στην αυτοκίνηση συνολικά.

Who is who

Ο Walter Rorhl γεννήθηκε το 1947 στο Regensburg, μια μικρή πόλη της νοτιοανατολικής Γερμανίας και από μικρή ηλικία έδειξε την τάση του για αδρεναλίνη και οδήγηση. Απέκτησε άδεια διδασκαλίας σκι, ενώ παράλληλα έγινε οδηγός του οικονομικού διευθυντή της ενορίας του, καλύπτοντας ετησίως περίπου 120.000 χιλιόμετρα, αριθμός ιδιαίτερα μεγάλος για την εποχή.

Έκανε τον πρώτο του αγώνα το 1968, ενώ το 1971 έγινε επίσημος οδηγός της Ford Γερμανίας, οδηγώντας Ford Capri. Η διεθνής του καριέρα ξεκίνησε το 1972, όταν έλαβε μέρος με το ίδιο αυτοκίνητο στο Ράλλυ Πολωνίας, που προσμετρούσε στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ. Το 1973 μεταπήδησε στην Opel, ενώ το 1974 αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης με Opel Ascona και συνοδηγό τον Jochen Berger.

Το 1977 βρέθηκε στη Fiat, όπου παρέμεινε έως το 1980, χρονιά κατά τη οποία κατέκτησε τον πρώτο του Παγκόσμιο τίτλο, οδηγώντας Fiat 131 Abarth με συνοδηγό τον Christian Geistdorfer. Ενόψει του 1981 είχε υπογράψει στη Mercedes-Benz, η οποία ωστόσο ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το WRC, αφήνοντας τον Rohrl χωρίς ομάδα. Έτσι, επέστρεψε στο θεσμό το 1982 με την Opel, όταν και έγινε ο πρώτος οδηγός, που κατακτά περισσότερους από έναν Παγκόσμιους Τίτλους στα ράλλυ. Το επίτευγμα αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο Rohrl οδηγούσε μια πισωκίνητη και δύστροπη Opel Ascona 400, αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά, τα τετρακίνητα Audi Quattro.

Το οδηγικό του ταλέντο ήταν δεδομένο, όπως και ο δύσκολος χαρακτήρας του. Έχοντας κατακτήσει τον τίτλο, αποχώρησε από την Opel για τη Lancia, επειδή ήρθε σε σύγκρουση με τον υπεύθυνο της ομάδας, Tony Fall. Αιτία, ήταν η άρνησή του να συμμετάσχει σε προωθητικές δραστηριότητες της Rothmans, που ήταν χορηγός της ομάδας, καθώς ο ίδιος ήταν μη καπνιστής, τονίζοντας πως “πληρώνεται για οδηγός και όχι για ηθοποιός”. Από το 1984 έως το τέλος της καριέρας του, το 1987, βρέθηκε στην Audi, χωρίς να κατακτήσει κάποιον τίτλο, αλλά κερδίζοντας αγώνες με το Audi Quattro. Επιπλέον, υπήρχαν αγώνες που ο Γερμανός δε συμπαθούσε καθόλου, όπως το Ράλλυ Φινλανδίας -όπου δεν αγωνίστηκε ποτέ καθώς δεν αρεσκόταν στα πολλά άλματα του συγκεκριμένου αγώνα-, καθώς και τα Ράλλυ RAC και Σουηδίας, που έλαβε μέρος λίγες φορές.

Ράλλυ Ακρόπολις 1975, στο δρόμο για την πρώτη νίκη του Walter Rohrl στο WRC

Κατά γενική ομολογία όσων τον παρακολούθησαν σε δράση, ο υψηλόσωμος Walter ήταν εντυπωσιακός, διαγράφοντας εξεζητημένες τροχιές με απόλυτη ηρεμία πίσω από το τιμόνι δύστροπων αυτοκινήτων. Υπήρξε μετρ στο Μόντε Κάρλο, όπου αναδείχθηκε νικητής 4 φορές με 4 διαφορετικά αυτοκίνητα (1980 – Fiat 131 Abarth, 1982 – Opel Ascona 400, 1983 – Lancia 037, 1984 – Audi Quattro). Επίσης, σημαντική ήταν η σχέση του και με το Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο κέρδισε 3 φορές (1975 – Opel Ascona, 1978 – Fiat 131 Abarth, 1983 – Lancia 037), πετυχαίνοντας στη χώρα μας την πρώτη και δεύτερη νίκη της καριέρας του.

Το 1987, χρονιά που ουσιαστικά σταμάτησε η επαγγελματική του εμπλοκή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, σημείωσε το ρεκόρ ανάβασης στο Pikes Peak, με ένα ειδικά διαμορφωμένο Audi Sport Quattro S1 E2. Έκτοτε, είχε διαρκή συνεργασία με την Porsche, ως υπεύθυνος εξέλιξης των νέων μοντέλων της μάρκας, στην πίστα. Ενδεικτική του σπάνιου ταλέντου του, ήταν η δήλωση του Niki Lauda, ο οποίος τον αποκάλεσε “Ευφυΐα σε τροχούς”, καθώς και οι αναδείξεις του σε “Οδηγό Ράλλυ του αιώνα” στην Ιταλία και “Οδηγό Ράλλυ της Χιλιετίας” στη Γαλλία.

Από τον Ιούλιο του 2016, ο Walter Rorhl έχει ενταχθεί στο Αθλητικό Hall of Fame της Γερμανίας.

Όταν ο Walter Rorhl “ζωγράφισε” με το Audi Quattro

Info

Walter Rorhl

Ημ. Γέννησης: 7/3/1947

Εθνικότητα: Γερμανός

Συμμετοχές στο WRC: 75

Νίκες: 14

Τερματισμοί στο βάθρο: 31

Ταχύτεροι χρόνοι σε ε.δ.: 439

Βαθμοί: 494

Παγκόσμια Πρωταθλήματα: 2 (1980, 1982)

Αυτοκίνητα: Fiat 131 Abarth (1980), Opel Ascona 400 (1982)

Συνοδηγός: Christian Geistdorfer

Video αφιερωμένο στον Walter Rohrl, από το WRC