WRC: Νέα εποχή με Cosmobilis και Park Square

Η FIA ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC), καθώς η Cosmobilis και η Park Square Capital εξαγόρασαν τη WRC Promoter GmbH.

Σε μια συμφωνία που χαρακτηρίζεται ως η σημαντικότερη στην ιστορία του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, η γαλλική εταιρεία τεχνολογίας αυτοκίνησης Cosmobilis, σε συνεργασία με την επενδυτική εταιρεία Park Square Capital, ολοκλήρωσε -με την έγκριση της FIA- την εξαγορά της WRC Promoter GmbH, της εταιρείας που διαχειρίζεται τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ (ERC).

Η συμφωνία σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τους δύο θεσμούς, καθώς προβλέπει σημαντικές επενδύσεις με στόχο την αύξηση της εμπορικής τους αξίας, την προσέλκυση νέου κοινού και την αναβάθμιση της εμπειρίας των φιλάθλων.

Παράλληλα, η FIA ανακοίνωσε τη δημιουργία του FIA Growth Fund, ενός νέου ταμείου που θα χρηματοδοτεί δράσεις για την ανάπτυξη των ράλλυ σε παγκόσμιο επίπεδο, από τις εθνικές διοργανώσεις έως το κορυφαίο επίπεδο του WRC. Την ίδια στιγμή, η παρουσία της FIA θα ενισχυθεί σημαντικά τόσο στους αγώνες όσο και στις τηλεοπτικές και ψηφιακές μεταδόσεις.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το WRC, καθώς από το 2027 τίθεται σε ισχύ το νέο τεχνικό πλαίσιο κανονισμών (WRC27), το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να μειώσει το κόστος συμμετοχής, να αυξήσει τον ανταγωνισμό και να διευκολύνει την είσοδο περισσότερων κατασκευαστών και ομάδων.

Στην ηγεσία του νέου σχήματος τοποθετείται ο Eric Boullier, με πολυετή εμπειρία στη Formula 1 και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ο οποίος αναλαμβάνει να υλοποιήσει το νέο επιχειρηματικό πλάνο. Σύμφωνα με τη νέα διοίκηση, βασικοί άξονες θα είναι η δημιουργία πιο ελκυστικού περιεχομένου, η ενίσχυση της παγκόσμιας προβολής του WRC και του ERC και η αξιοποίηση νέων πλατφορμών, ώστε οι φίλαθλοι να βρίσκονται πιο κοντά στη δράση.

Ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, χαρακτήρισε τη συμφωνία «τη συμφωνία του αιώνα για τα ράλλυ», τονίζοντας ότι εξασφαλίζει πρωτοφανή επίπεδα επενδύσεων και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του αθλήματος. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής πρόεδρος της FIA για τον Αθλητισμό, Malcolm Wilson, δήλωσε ότι στα περισσότερα από 40 χρόνια παρουσίας του στο WRC δεν έχει ξαναδεί επένδυση αντίστοιχου μεγέθους.

Η Cosmobilis, που δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας και των υπηρεσιών αυτοκίνησης σε περισσότερες από 30 χώρες, θεωρεί την εξαγορά στρατηγικής σημασίας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος γύρω από την αυτοκίνηση και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Μαζί με την Park Square Capital φιλοδοξεί να μετατρέψει το WRC σε ένα ακόμη ισχυρότερο παγκόσμιο brand, με μεγαλύτερη εμπορική απήχηση και βιώσιμη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Το τι ακριβώς θα σημαίνει αυτή η αλλαγή στην πράξη παραμένει, προς το παρόν, άγνωστο. Οι ανακοινώσεις κάνουν λόγο για περισσότερες επενδύσεις, καλύτερη προβολή, ισχυρότερη ψηφιακή παρουσία και ανάπτυξη του θεσμού, όμως οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα αλλάξουν την εικόνα και τη λειτουργία του WRC δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα είναι ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με νέα κεφάλαια και μεγάλες φιλοδοξίες. Αν αυτές οι υποσχέσεις μεταφραστούν σε ουσιαστικές κινήσεις που θα ενισχύσουν το θέαμα, θα προσελκύσουν περισσότερους κατασκευαστές και θα φέρουν το WRC πιο κοντά στους φιλάθλους, τότε το άθλημα μόνο να κερδίσει έχει.